झारखंड में आदिवासी-अल्पसंख्यक समाज सरकार से नाराज, सत्ता से उखाड़ फेंकेगी जनता: कुंवर बासित अली
बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 3, 2026 at 8:35 PM IST
रांची: भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में आदिवासी, महिलाएं और अल्पसंख्यक समाज के लोग सुरक्षित नहीं हैं. भ्रष्टाचार, अवैध खनन और बिगड़ती कानून-व्यवस्था ने राज्य की स्थिति खराब कर दी है. सरकार के प्रति आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज में नाराजगी बढ़ रही है, आने वाले समय में जनता इस सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी.
दो दिवसीय दौरे पर हैं कुंवर बासित अली
झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे कुंवर बासित अली मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने बताया कि प्रवास के दौरान वे राज्य के कई क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समाज के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सरकार के प्रति उनके अनुभवों को जान रहे हैं.
उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने चुनाव के दौरान आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज से बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों को पूरा नहीं किया. आज दोनों समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.
भ्रष्टाचार और लूट को बताया सरकार की पहचान
भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने अपने अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता की गाढ़ी कमाई लूटने की खुली छूट दे रखी है. 'भ्रष्टाचार' और 'लूट' इस सरकार की पहचान बन चुकी है. केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए लगातार राशि और योजनाएं उपलब्ध करा रही है, लेकिन राज्य सरकार उनका लाभ आम लोगों तक पहुंचाने में विफल है. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, छात्रवृत्ति और हर घर नल से जल योजना के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए.
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पर हमला
कुंवर बासित अली ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड में हत्या, दुष्कर्म, लूट और दूसरी आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. उन्होंने गम्हरिया में थाने पहुंची एक पीड़ित महिला के साथ पुलिसकर्मी द्वारा दुष्कर्म किए जाने के मामले का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जब सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले ही अपराध में शामिल होने के आरोपों से घिर जाएं तो आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करेगी? गोड्डा में मिशन से जुड़े एक फादर पर महिला के यौन शोषण और जबरन गर्भपात कराने के लगे आरोपों का भी उन्होंने जिक्र किया.
अवैध खनन की कमाई के इस्तेमाल पर उठाए सवाल
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य में अवैध खनन से होने वाली उगाही का इस्तेमाल जनता की समस्याओं के समाधान के बजाय राजनीतिक गतिविधियों में किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य की कमाई का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में होना चाहिए. लेकिन सरकार विकास के मुद्दों पर जवाब देने के बजाय जनता को भ्रमित कर रही है.
विकास, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी
कुंवर बासित अली ने दावा किया कि अल्पसंख्यक समाज अब भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर सकारात्मक सोच रख रहा है. उन्होंने कहा कि समाज के बीच एक नया संदेश गूंज रहा है- 'न दूरी है, न खाई है, मोदी हमारा भाई है.' उन्होंने कहा कि विकास, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी भाजपा ही दे सकती है. उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार से जनता का मोहभंग हो चुका है. यदि आज चुनाव हो जाए तो आदिवासी, अल्पसंख्यक और आम जनता एकजुट होकर इस सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी.
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