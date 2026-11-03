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झारखंड में आदिवासी-अल्पसंख्यक समाज सरकार से नाराज, सत्ता से उखाड़ फेंकेगी जनता: कुंवर बासित अली

प्रेसवार्ता में कुंवर बासित अली ( Etv Bharat )

रांची: भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में आदिवासी, महिलाएं और अल्पसंख्यक समाज के लोग सुरक्षित नहीं हैं. भ्रष्टाचार, अवैध खनन और बिगड़ती कानून-व्यवस्था ने राज्य की स्थिति खराब कर दी है. सरकार के प्रति आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज में नाराजगी बढ़ रही है, आने वाले समय में जनता इस सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी.

दो दिवसीय दौरे पर हैं कुंवर बासित अली