हलाल प्रमाणपत्र पर संसद में उठे सवाल, सांसद ने कहा, 'इसकी जरूरत नहीं'

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेधा विश्वास कुलकर्णी ने बुधवार को राज्यसभा में हलाल प्रोडक्ट्स को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने नॉन हलाल प्रोडक्ट्स से हलाल सर्टिफिकेट वापस लेने की मांग की. कुलकर्णी ने कहा कि यह हमारे संविधान के खिलाफ है.

सांसद ने कहा कि हमारा संविधान नागरिकों को अपनी धार्मिक आस्था का पालन करने का अधिकार देती है. लेकिन हलाल सर्टिफिकेट विभेद पैदा करता है. उन्होंने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया. हलाल व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए कुलकर्णी ने कहा कि इसकी परंपरा एक खास धर्म से जुड़ी है, इसलिए इसे किसी और पर थोपना उचित नहीं है.

सांसद ने इस मुद्दे पर और क्या कुछ कहा, इसे जानने से पहले यह जान लेते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट होता क्या है. इस्लामिक सिद्धान्तों के अनुसार हलाल सर्टिफिकेट यह तय करता है कि इसे किसी भी निषिद्ध सामग्री से तैयार नहीं किया गया है, जैसे- सूअर का मांस वगैरह से. इस प्रोडक्ट को बनाने में किसी भी तरह से शराब का उपयोग नहीं किया गया है. इस्लाम में ये दोनों ही वर्जित हैं. जाहिर है, यह व्यवस्था सिर्फ इस्लाम धर्म का हिस्सा है. हलाल प्रमाण पत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार या मुस्लिम उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण होता है.

भाजपा सांसद मेधा विश्वास कुलकर्णी ने कहा कि विदेशों में बेचे जाने वाले उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर किसी भी निजी संस्था द्वारा. सासंद ने कहा कि अगर सर्टिफिकेट देना भी है, तो भारतीय खाद्य एवं मानक प्राधिकरण है, उसे यह काम करने दें, उनके अधिकारों में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है.

कुलकर्णी ने कहा, "भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं. ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए हलाल मांस खाना उनकी आस्था के विरुद्ध है, जैसे हिंदू और सिख समुदाय के लोग. गैर-शाकाहारी लोगों पर भी हलाल प्रमाणपत्र वाला मांस थोपना सही नहीं लगता और यह संविधान के खिलाफ है क्योंकि हमारा संविधान सबको अपनी अपनी धार्मिक आस्था का सम्मान करने का अधिकार देता है."

राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि दूध, चीनी, सीमेंट, दवा, प्लास्टिक सामान, केमिकल, तेल और न जाने ऐसे कितने उत्पाद हैं, इनका भी हलाल प्रमाणपत्र दिया जा रहा है, जबकि ये सभी नॉन हलाल प्रोडक्ट्स हैं. उन्होंने पूछा कि इन सामानों का हलाल से क्या लेना-देना है. क्या आपको यह नहीं लगता है कि यहां पर अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है. क्या यह धर्मनिरपेक्षता को कमजोर नहीं करता है.