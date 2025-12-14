ETV Bharat / bharat

मणिपुर में सरकार बनाने की अटकलें तेज, बीजेपी ने बुलाई विधायकों की अहम बैठक

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में अपने विधायकों को रविवार को नई दिल्ली में एक जरूरी मीटिंग के लिए बुलाया है. पार्टी नेताओं ने इशारा किया है कि बातचीत सरकार बनाने पर ही होगी. फिलहाल मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है. नई सरकार बनने की बढ़ती अटकलों और बड़ी संख्या में बीजेपी विधायकों और नेताओं की तरफ से पार्टी की अगली सरकार बनाने की बढ़ती मांगों के बीच रविवार की मीटिंग का राजनीतिक महत्व काफी बढ़ गया है. पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने रविवार को राजधानी में होने वाली मीटिंग की पुष्टि करते हुए पहले कहा था कि सेंट्रल लीडरशिप ने राज्य के हर बीजेपी विधायकों को मीटिंग में शामिल होने का निर्देश दिया है. 86वें नुपी लाल दिवस के मौके के अतिरिक्त उन्होंने कहा कि प्रस्तावित मीटिंग का कोई फॉर्मल एजेंडा नहीं बताया गया है, लेकिन नई सरकार बनाने से जुड़ी चर्चा होने की संभावना है. उन्होंने मीडिया से कहा, 'मणिपुर में हालात पर विचार करने के लिए बीजेपी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है. हमें मीटिंग का पक्का एजेंडा नहीं बताया गया है, लेकिन इसमें सरकार बनाने पर बात हो सकती है.' एन. बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के चार दिन बाद 13 फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है. राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद 60 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा को सस्पेंड कर दिया गया है और इसका कार्यकाल 2027 तक है.