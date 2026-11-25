पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 : BJP का बड़ा मास्टरस्ट्रोक! आप से आए सांसदों को सौंपा गया जिताने का जिम्मा
पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है. इसी कड़ी में भाजपा ने आप से आए राज्यसभा सांसदों को अहम जिम्मेदारी दी है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट...
Published : November 25, 2026 at 8:40 PM IST
नई दिल्ली : पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने एक बड़ा और चौंकाने वाला दांव खेला है. पार्टी न सिर्फ सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायकों को अपने पाले में लाने में जुटी है, बल्कि आप से आए राज्यसभा सांसदों को भी सीधे चुनाव के मैदान में उतारकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है.
भाजपा ने आम आदमी पार्टी से आए सात राज्यसभा सांसदों में से छह को पंजाब विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका देने का फैसला किया है. इन सांसदों को कहा गया है कि वे 13 लोकसभा सीटों में से अपनी पसंद की सीटें चुन लें. इन लोकसभा सीटों के तहत आने वाली विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रबंधन का पूरा जिम्मा इन्हीं सांसदों के कंधों पर डाला जाएगा.
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के दस राज्यसभा सांसदों में से सात इस साल अप्रैल में भाजपा में शामिल हो चुके हैं. इनमें राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, अशोक कुमार मित्तल, विक्रमजीत साहनी और राजिंदर गुप्ता शामिल हैं. स्वाति मालीवाल दिल्ली से राज्यसभा सांसद हैं, जबकि बाकी छह पंजाब से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे. इनमें संदीप पाठक को भाजपा ने राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है.
संदीप पाठक ने पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में उम्मीदवार चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उनके मौजूदा आप विधायकों से अच्छे संबंध हैं और वे इनमें से कई को भाजपा में लाने के लिए सक्रिय हैं.
इसके अलावा भाजपा हरभजन सिंह और राघव चड्ढा जैसे राज्यसभा सांसदों को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतारेगी. वहीं अशोक मित्तल, राजिंदर गुप्ता और विक्रमजीत साहनी जैसे सांसद भाजपा के लिए चुनाव प्रबंधन में भी अहम भूमिका निभाएंगे.
भाजपा ने इन सांसदों को आने वाले चुनाव को देखते हुए विभिन्न समितियों में भी शामिल किया है. राघव चड्ढा, हरभजन सिंह और राजिंदर गुप्ता को घोषणापत्र समिति का सदस्य भी बनाया गया है. साथ ही संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल और विक्रमजीत सिंह साहनी को चार्जशीट समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है.
पंजाब की भाजपा इकाई ने अन्य पार्टियों से नेताओं को लाने के लिए एक ज्वाइनिंग समिति भी गठित की है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं से अच्छे संबंध रखने वाले संदीप पाठक को सदस्य बनाया गया है.
सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने इन छह राज्यसभा सांसदों से कहा है कि वे अपनी चुनी हुई लोकसभा सीटों के तहत आने वाली विधानसभा सीटों पर पार्टी की जीत के लिए पूरी मेहनत करें. इसके अलावा उन्हें प्रचार सामग्री और अन्य जरूरी संसाधनों का इंतजाम करने को भी कहा गया है. पार्टी में आगे उनकी भूमिका इस बात पर निर्भर करेगी कि उनके द्वारा चुनी गई सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है.
सूत्रों के अनुसार इन राज्यसभा सांसदों को ऐसी लोकसभा सीटें दी गई हैं जहां गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करनी है. अशोक मित्तल को जालंधर, लुधियाना और होशियारपुर की तीन लोकसभा सीटों की 14 हिंदू बहुल विधानसभा सीटें देखने की जिम्मेदारी दी गई है. राजिंदर गुप्ता को लुधियाना लोकसभा सीट की बाकी सीटें संभालने का काम सौंपा गया है.
सूत्रों के मुताबिक इन सांसदों से कहा गया है कि वे इन सीटों पर चुनाव प्रबंधन, बूथ मैनेजमेंट, प्रचार के महत्वपूर्ण मुद्दों और सोशल मीडिया पर खास ध्यान दें. पार्टी सूत्रों के मुताबिक संदीप पाठक से संभावित उम्मीदवारों की भी तलाश करने को कहा गया है और इसके लिए वे सर्वे कर रहे हैं. साथ ही राघव चड्ढा को चुनाव प्रबंधन से जुड़े अन्य काम भी दिए गए हैं. कुल मिलाकर भाजपा गठबंधन इस बार पूरी तरह से इस त्रिकोणीय मुकाबलें में बाजी मारने को तैयार हो चुका है और आप के पुराने दिग्गजों को ही उनके सामने खड़े कर उनकी सीटों पर सेंध लगाने की तैयारी कर चुका है.
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