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पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 : BJP का बड़ा मास्टरस्ट्रोक! आप से आए सांसदों को सौंपा गया जिताने का जिम्मा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात के दौरान राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल. ( file photo-ANI )

नई दिल्ली : पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने एक बड़ा और चौंकाने वाला दांव खेला है. पार्टी न सिर्फ सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायकों को अपने पाले में लाने में जुटी है, बल्कि आप से आए राज्यसभा सांसदों को भी सीधे चुनाव के मैदान में उतारकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है.

भाजपा ने आम आदमी पार्टी से आए सात राज्यसभा सांसदों में से छह को पंजाब विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका देने का फैसला किया है. इन सांसदों को कहा गया है कि वे 13 लोकसभा सीटों में से अपनी पसंद की सीटें चुन लें. इन लोकसभा सीटों के तहत आने वाली विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रबंधन का पूरा जिम्मा इन्हीं सांसदों के कंधों पर डाला जाएगा.

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के दस राज्यसभा सांसदों में से सात इस साल अप्रैल में भाजपा में शामिल हो चुके हैं. इनमें राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, अशोक कुमार मित्तल, विक्रमजीत साहनी और राजिंदर गुप्ता शामिल हैं. स्वाति मालीवाल दिल्ली से राज्यसभा सांसद हैं, जबकि बाकी छह पंजाब से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे. इनमें संदीप पाठक को भाजपा ने राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है. संदीप पाठक ने पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में उम्मीदवार चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उनके मौजूदा आप विधायकों से अच्छे संबंध हैं और वे इनमें से कई को भाजपा में लाने के लिए सक्रिय हैं. एक रिपोर्ट (ETV Bharat) इसके अलावा भाजपा हरभजन सिंह और राघव चड्ढा जैसे राज्यसभा सांसदों को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतारेगी. वहीं अशोक मित्तल, राजिंदर गुप्ता और विक्रमजीत साहनी जैसे सांसद भाजपा के लिए चुनाव प्रबंधन में भी अहम भूमिका निभाएंगे. भाजपा ने इन सांसदों को आने वाले चुनाव को देखते हुए विभिन्न समितियों में भी शामिल किया है. राघव चड्ढा, हरभजन सिंह और राजिंदर गुप्ता को घोषणापत्र समिति का सदस्य भी बनाया गया है. साथ ही संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल और विक्रमजीत सिंह साहनी को चार्जशीट समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है.