सामना का दावा, सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने के पीछे बीजेपी का हाथ

सामना में यह भी आरोप लगाया गया है कि बीजेपी नेता एनसीपी के दोनों गुटों का एकीकरण नहीं चाहते हैं.

फाइल फोटो (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 2, 2026 at 2:38 PM IST

3 Min Read
मुंबई: विपक्षी शिवसेना (UBT) ने सोमवार को दावा किया कि सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के पीछे बीजेपी नेतृत्व का हाथ था, जबकि उनके पति अजित पवार की मौत को अभी कुछ ही दिन हुए थे.

सेना (UBT) के मुखपत्र 'सामना' के एक एडिटोरियल में यह भी आरोप लगाया गया है कि बीजेपी नेतृत्व और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के दोनों गुटों का एकीकरण नहीं चाहते हैं.

एनसीपी नेता अजित पवार और चार अन्य लोगों की पुणे जिले के बारामती में एक विमान दुर्घटना में मौत के ठीक तीन दिन बाद, शनिवार को सुनेत्रा पवार ने राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली, जिससे कुछ लोगों ने इस घटनाक्रम की तेजी पर सवाल उठाए हैं.

प्रतिद्वंद्वी एनसीपी (SP) चीफ और अजित पवार के चाचा शरद पवार ने शनिवार को दावा किया कि उन्हें उनके शपथ ग्रहण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. 'सामना' के संपादकीय में कहा गया है कि महाराष्ट्र के सामने सवाल यह है कि सुनेत्रा पवार ने किसके कहने पर डिप्टी सीएम की शपथ ली, क्योंकि न तो एनसीपी (SP) के अध्यक्ष शरद पवार, न ही कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले, और न ही पवार परिवार के किसी सदस्य को इस बारे में पता था. इसमें कहा गया है कि सुनेत्रा पवार ने इस बात का जरा भी इशारा नहीं दिया कि वह डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने के लिए बारामती से मुंबई जा रही हैं.

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) ने दावा किया कि इस राजनीति के पीछे बीजेपी नेतृत्व का हाथ है. इसमें आगे कहा गया, 'अजित पवार की मौत के बाद पवार परिवार और महाराष्ट्र की राजनीति में मुश्किलें बढ़ गई हैं. कई लोग चाहते हैं कि ये मुद्दे सुलझें नहीं.'

अजित पवार की मौत के बाद एनसीपी में कुछ लोग ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए और पार्टी के अंदर डिप्टी सीएम का पद संभालने की होड़ लग गई. पटेल और तटकरे के बीच मतभेद हैं. संपादकीय में दावा किया गया कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया ताकि पाटिल-पवार की पार्टी पटेल के पास न जाए.

सुनेत्रा पवार को जहाज चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इसका इंजन और कंट्रोल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है. सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना दोनों फडणवीस की दया पर ही अपना अस्तित्व बनाए रख सकती हैं, ऐसा आरोप लगाया गया.

संपादकीय में आगे कहा गया कि सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम पद सिर्फ दिखावटी नहीं होना चाहिए. शायद वह 'गूंगी गुड़िया' नहीं होंगी और प्रभावी ढंग से काम करेंगी, ऐसा उसमें कहा गया. एनसीपी 'सनातन सोच वाली' बीजेपी के साथ गठबंधन में है और सुनेत्रा पवार का अपने पति के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी होने से पहले ही शपथ लेना हिंदुत्व की मान्यताओं में फिट नहीं बैठता, ऐसा दावा किया गया.

