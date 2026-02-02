ETV Bharat / bharat

सामना का दावा, सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने के पीछे बीजेपी का हाथ

फाइल फोटो ( ANI )

मुंबई: विपक्षी शिवसेना (UBT) ने सोमवार को दावा किया कि सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के पीछे बीजेपी नेतृत्व का हाथ था, जबकि उनके पति अजित पवार की मौत को अभी कुछ ही दिन हुए थे. सेना (UBT) के मुखपत्र 'सामना' के एक एडिटोरियल में यह भी आरोप लगाया गया है कि बीजेपी नेतृत्व और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के दोनों गुटों का एकीकरण नहीं चाहते हैं. एनसीपी नेता अजित पवार और चार अन्य लोगों की पुणे जिले के बारामती में एक विमान दुर्घटना में मौत के ठीक तीन दिन बाद, शनिवार को सुनेत्रा पवार ने राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली, जिससे कुछ लोगों ने इस घटनाक्रम की तेजी पर सवाल उठाए हैं. प्रतिद्वंद्वी एनसीपी (SP) चीफ और अजित पवार के चाचा शरद पवार ने शनिवार को दावा किया कि उन्हें उनके शपथ ग्रहण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. 'सामना' के संपादकीय में कहा गया है कि महाराष्ट्र के सामने सवाल यह है कि सुनेत्रा पवार ने किसके कहने पर डिप्टी सीएम की शपथ ली, क्योंकि न तो एनसीपी (SP) के अध्यक्ष शरद पवार, न ही कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले, और न ही पवार परिवार के किसी सदस्य को इस बारे में पता था. इसमें कहा गया है कि सुनेत्रा पवार ने इस बात का जरा भी इशारा नहीं दिया कि वह डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने के लिए बारामती से मुंबई जा रही हैं.