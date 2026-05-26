आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने पहली बार ली थी प्रधानमंत्री पद की शपथ, मनेगा जश्न
केंद्र की मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर देश भर में अभियान चलाया जाएगा. विस्तार से पढ़ें.
Published : May 26, 2026 at 1:37 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार को देश की सत्ता पर बैठे हुए आज 12 साल पूरे हो गए. आज से 12 साल पहले 26 मई 2014 को उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने खुशी जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अच्छे शासन, विकास और देश में बदलाव का सफर बताया.
पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल के दौरान देश में कई बड़े फैसले लिए गए, जो काफी चर्चा के विषय भी बने. जहां सरकार ने इस इच्छाशक्ति बताकर अपनी पीठ थपथपाई तो वहीं, विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया. बता दें, नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को गुजरात के मुख्यमंत्री ले देश के प्रधानमंत्री बने थे. इस तरह 2014 से शुरू हुआ उनका सफर अब 2026 के पड़ाव पर पहुंच चुका है.
भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए (NDA) सरकार के 12 साल पूरे होने पर, केंद्र ने एक देशव्यापी कैंपेन की भी योजना बनाई है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री, पार्टी नेता, मुख्यमंत्री और सांसद देश भर के लोगों से जुड़ेंगे और सरकार द्वारा अलग-अलग सेक्टर में बताई गई '22 बड़ी उपलब्धियों' को गिनाएंगे. यह कैंपेन मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, आर्थिक सुधारों, डिजिटल गवर्नेंस, विदेश नीति की उपलब्धियों और सामाजिक क्षेत्र की पहलों पर फोकस करेगा. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर बधाई दी और इस यात्रा को 'संकल्प से उपलब्धि तक' बताया.
संकल्प से सिद्धि के 12 गौरवशाली वर्ष!— Nitin Nabin (@NitinNabin) May 26, 2026
26 मई 2014 को शुरू हुआ यह कालखंड केवल शासन परिवर्तन नहीं, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के यशस्वी नेतृत्व में राष्ट्र के खोए हुए आत्मविश्वास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण है।
'सबका साथ, सबका विकास, सबका…
नितिन नबीन ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि 26 मई 2014 को शुरू हुआ यह युग सिर्फ शासन में बदलाव नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शानदार नेतृत्व में देश के फिर से हासिल किए गए आत्मविश्वास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक ऐतिहासिक क्षण है. उन्होंने कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के सिद्धांतों के साथ-साथ 'अंत्योदय' के विजन के साथ, सरकार ने नीतियों को आम नागरिकों के लिए बदलाव के साधनों में बदल दिया है. नबीन ने जन धन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT), डिजिटल इंडिया जैसी पहलों और 'विकास भी, विरासत भी' के संतुलन पर सरकार के जaर पर भी प्रकाश डाला.
उन्होंने कहा कि आज का सुरक्षित और काबिल भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसे आतंकवाद के खिलाफ कड़े हमलों और अपनी सेना की बढ़ती बहादुरी का साथ मिला है. अच्छे शासन और देश को सबसे पहले रखने की सोच का यह 12 साल का सफर अब 2047 में विकसित भारत के बड़े इरादे के लिए सबसे मज़बूत नींव बनाता है.
26 मई 2014 को भारत की विकास यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। जिस दिन श्री @narendramodi जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, वह दिन देश में शासन-व्यवस्था, नेतृत्व, और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक परिवर्तन का प्रतीक बन गया।— Rajnath Singh (@rajnathsingh) May 26, 2026
आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण से…
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 26 मई, 2014 को भारत के विकास और सभ्यता के सफर में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और देश ने शासन और लीडरशिप में एक बड़ा बदलाव देखा. सिंह ने सोशल मीडिया 'एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण से लेकर आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल बदलाव के लिए एक मजबूत कोशिश तक, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और अहम ग्लोबल लीडरशिप से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक, उनके नेतृत्व में भारत ने बहुत तेजी और बड़े पैमाने पर तरक्की की है.
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