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दूसरे दल के बागियों को BJP में मिला ताज; सुवेंदु समेत अब तक 11 नेता बने मुख्यमंत्री, इसमें 5 कांग्रेसी

असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानांद सोनोवाल: 2016 के असम विधानसभा में बीजेपी को पहली बार बंपर जीत मिली थी. तब बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सर्बानंद सोनोवाल को बिठाया था. दरअसल, सोनोवाल ने ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी. लेकिन, फिर असम गढ़ परिषद में शामिल हो गए. यहां से उनका मोहभंग हुआ तो 2011 में असम गढ़ परिषद को छोड़कर सोनोवाल बीजेपी में चले गए. इसी का नतीजा था कि बीजेपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें ही दी गई.

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी: सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति के एक प्रमुख और अनुभवी नेता हैं. 15 अप्रैल 2026 को उन्होंने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य के पहले भाजपा के सीएम बने. उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत लालू प्रसाद के राष्ट्रीय जनता दल (राजद, RJD) के साथ की थी. इसके बाद वह 2014 में नीतिश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू (JDU) शामिल हो गए. लेकिन, 3 साल बाद ही उनका जदयू से मोहभंग हो गया और 2017 में वह भाजपा में चले गए. बीजेपी में जाने के बाद सम्राट चौधरी ने राजनीतिक बुलंदी को हासिल किया. विधान परिषद में पहले नेता प्रतिपक्ष बने और फिर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने. बीजेपी ने उन्हें ओबीसी चेहरे के तौर पर आगे किया. नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बने और अब बीजेपी ने उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है.

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी: पश्चिम बंगाल के नए सीएम 55 साल के सुवेंदु अधिकारी कभी तृणमूल कांग्रेस (TMC) की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी के दाहिना हाथ थे. उनका राजनीतिक सफर कांग्रेस के साथ शुरू हुआ था. पहली बार 1995 के म्युनिसिपल इलेक्शन में कांथी से काउंसलर का चुनाव जीता. इसके बाद 1998 में कांग्रेस छोड़कर ममता बनर्जी की नई नवेली पार्टी टीएमसी ज्वाइन की. टीएमसी के साथ 2009 के आम चुनाव से सुवेंदु की राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री हुई. वह तामलुक सीट से सांसद बने. 2020 में उन्होंने ममता से मतभेद के चलते टीएमसी को छोड़ दिया और भाजपा का दामन थाम लिया और मुख्यमंत्री बन गए.

सुवेंदु इकलौते ऐसे नेता नहीं है, जिनका राजनीतिक बैकग्राउड बीजेपी का न होते हुए भी सीएम बनाया गया है. दरअसल, बीजेपी अब तक सुवेंदु समेत ऐसे 11 मुख्यमंत्री बना चुकी है, जिनकी राजनीतिक पारी कांग्रेस या फिर किसी अन्य पार्टी से शुरू हुई. लेकिन, बीजेपी में एंट्री के बाद उनकी सियासत परवान चढ़ी और पार्टी ने उन्हें सीएम बनाकर राजनीतिक अहमियत देने का काम किया. ये बताता है कि बीजेपी में दूसरे दल के बागियों को पूरा सम्मान मिलता है और 'ताज' भी पहनाया जाता है. आईए जानते हैं ऐसे नेता कौन-कौन हैं और वे किस पार्टी से बीजेपी में आए.

BJP CM Who Came from Other Party: पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए हैं. सीएम पद की शपथ लेते ही सुवेंदु जहां बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए वहीं, वे 11वें ऐसे नेता बन गए जिनका राजनीतिक करियर दूसरी पार्टी से शुरू हुआ था. लेकिन, बाद में बीजेपी में शामिल हुए और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे.

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा. (Photo Credit; Getty Images)

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा: हाल ही में हुए असम विधानसभा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार बंपर जीत दर्ज करके सरकार बनाई है. बीजेपी ने हिमंत बिस्वा सरमा पर विश्वास जताया और उन्हें लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया. जबकि, उनका राजनीतिक बैकग्राउंड बीजेपी का नहीं है और ना ही वह संघ की पाठशाला से निकले हैं. हिमंत सरमा ने कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी. तरुण गोगोई की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे. लेकिन, 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए. इसके बाद 2016 में चुनाव में बीजेपी की सरकार आई तो मंत्री बने. पांच साल के बाद 2021 में असम का विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी फिर सत्ता में लौटी. इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी हिमंत बिस्वा सरमा को मिली. 2026 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ी और जीत दर्ज की.

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू. (Photo Credit; Getty Images)

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू: अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और यहां पर पार्टी ने पेमा खांडू को मुख्यमंत्री बनाया है. जबकि, खांडू ने अपना राजनीतिक सफर कांग्रेस के साथ शुरू किया था. पेमा खांडू के पिता दोरजी खांडू अरुणाचल प्रदेश के सीएम रहे हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते थे. 2000 में पेमा खांडू कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन पहली बार चुनाव अपने पिता के निधन के बाद लड़ा. 2016 में अरुणाचल प्रदेश के सीएम बने, लेकिन बाद में वह अपने विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए. बीजेपी ने उन्हें सीएम बना दिया. इसके बाद 2019 में दोबारा बीजेपी ने सीएम बनाया और 2024 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने.

अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गेगोंग अपांग. (Photo Credit; Getty Images)

अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गेगोंग अपांग: अरुणाचल प्रदेश में गेगोंग अपांग लंबे समय तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे. साल 2014 में गेगोंग अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे. गेगोंग के पार्टी में शामिल होने से 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा विधायकों की कुल संख्या 42 हो गई थी. जिसके आधार पर अरुणाचल प्रदेश में पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी और गेगोंग अपांग को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था. यह पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य था जहां भाजपा ने सरकार बनाई थी.

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह. (Photo Credit; Getty Images)

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह: बीजेपी ने मणिपुर में 2017 में पहली बार सरकार बनाई. यहां बीजेपी ने एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया. जबकि, बीरेन सिंह का राजनीतिक इतिहास न बीजेपी का था और ना ही स्वयंसेवक संघ से उनका कोई जुड़ाव था. बीरेन का राजनीतिक सफर डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनरी पीपल्स पार्टी से शुरू हुआ था. फिर वह कांग्रेस में शामिल हो गए. कांग्रेस की मणिपुर सरकार में बीरेन सिंह मंत्री रहे, लेकिन 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए. बीजेपी जब 2017 में मणिपुर में सत्ता में आई तो उसने बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया. इसके बाद 2022 में बीजेपी दोबारा सत्ता में लौटी तो भी बीरेन सिंह को फिर मुख्यमंत्री बनाया. लेकिन मणिपुर हिंसा के चलते उन्हें 2025 में सीएम पद छोड़ना पड़ा.

मणिपुर के मुख्यमंत्री युवनाम खेमचंद: मणिपुर हिंसा के चलते जब 2025 में बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा तो बीजेपी ने युमनाम खेमचंद सिंह को सीएम बनाया. युमनाम खेमचंद सिंह का बैकग्राउंड भी भाजपाई नहीं थी. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2002 में एन बीरेन सिंह के साथ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी के साथ की थी. इसके बाद खेमचंद सिंह तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे. 2012 के चुनाव में हार मिलने के बाद खेमचंद 2013 में भारतीय जनता पार्टी में चले गए. 2017 में जब राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी तो खेमचंद को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया. इसके बाद 2022 में जब सरकार बनी तो कैबिनेट मंत्री बने. फिर 4 फरवरी 2026 को युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री बने.

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा. (Photo Credit; Getty Images)

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा: त्रिपुरा में बीजेपी के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने अपना राजनीतिक सफर कांग्रेस के साथ शुरू किया था. लेकिन, 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए. बीजेपी ने उन्हें पहले प्रदेश अध्यक्ष और फिर 2022 में सीएम बनाया. 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत मिली तो सत्ता की कमान फिर से माणिक साहा को दी गई. जबकि, इससे पहले बीजेपी ने 2018 से 2022 तक विप्लव देव को त्रिपुरा का सीएम बना रखा था. दरअसल, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से महज एक साल पहले 14 मई 2022 को विप्लव देव ने अचानक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद 15 मई 2022 को माणिक साहा ने त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी.

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा. (Photo Credit; Getty Images)

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा: बिहार से अलग हुए झारखंड राज्य में भी बीजेपी दूसरे दल के बागी नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया. बीजेपी ने यहां 2003 में अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया, जिनका राजनीतिक सफर झारखंड मुक्ति मोर्चा से शुरू हुआ था. अर्जुन मुंडा 1980 के दशक में झारखंड आंदोलन के समय वे सक्रिय हुए थे और जेएमएम से जुड़ गए थे. साल 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद, वे बीजेपी में शामिल हो गए और पहली बार विधायक बने. 2003 में वे झारखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने और बाद में 2005 और 2010 में भी राज्य की कमान संभाली.

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसराज बोम्मई. (Photo Credit; Getty Images)

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसराज बोम्मई: बीजेपी अभी तक दक्षिण भारत में सिर्फ कर्नाटक में सरकार बनाने में सफल रही है. सबसे पहले बीजेपी ने येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया था. लेकिन, बीजेपी ने 2021 में उन्हें हटाकर बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया, जो मई 2023 तक रहे. बसवराज बोम्माई का राजनीतिक बैकग्राउंड बीजेपी का नहीं था. इसके बाद भी बीजेपी ने उन्हें सीएम बनाया. दरअसल, बसवराज कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई के बेटे हैं. उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत 1992 में जनता दल के साथ हुई थी. फरवरी 2008 में बोम्मई भाजपा में शामिल हो गए थे. उसी वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में बोम्मई शिगगांव से विधायक चुने गए. 26 जुलाई, 2021 को जब बीएस येदियुरप्पा ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था तब बीजेपी ने बसवराज बोम्मई को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया.

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