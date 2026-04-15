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Explainer: विरोधी खेमे से मुख्यमंत्री तक का सफर, BJP ने इन 'बाहरी' नेताओं का कैसे बढ़ाया कद?

सम्राट चौधरी दूसरे दलों से आकर बीजेपी में मुख्यमंत्री बन गए. इससे पहले कई राज्यों में ये प्रयोग हो चुका है. पढ़ें रंजीत की रिपोर्ट..

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बीजेपी में 'बाहरी' नेताओं की 'चांदी' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 15, 2026 at 8:28 PM IST

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पटना: इन दिनों देश में सियासत के अलग रंग देखने को मिल रहा है. राजनीतिक दल अब दूसरे दलों के नेताओं पर भी भरोसा कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी भी नित नए प्रयोग कर रही है. पार्टी ने पहले तो हिमंत बिस्वा सरमा पर दांव लगाया और फिर उसके बाद अब बिहार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया. दोनों ही नेता अलग-अलग राजनीतिक बैकग्राउंड से आए थे. हालांकि कई अन्य राज्यों में भी बाहरी नेताओं को आगे बढ़ाया गया है.

बीजेपी में 'बाहरी' नेताओं की 'चांदी': बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी का सफर भी इसी कड़ी की मिसाल है. वह समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, हम पार्टी और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए. सम्राट चौधरी ने अपनी सूझबूझ और मेहनत की बदौलत बीजेपी के अंदर पहचान बनाई. डोमिनेंट कास्ट (कोइरी) होने के चलते पार्टी ने उन पर भरोसा जताया.

बीजेपी ने 'बाहरी नेताओं' को आगे बढ़ाया (ETV Bharat)

आरजेडी-जेडीयू से बीजेपी तक का सफर: सम्राट चौधरी पहले बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने, फिर उसके बाद उप मुख्यमंत्री और अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे. विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बेहतर नतीजे की बदौलत सम्राट को इनाम मिला. बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होने का उनको सौभाग्य मिला.

हिमंता बिस्वा सरमा ने खींची लंबी लकीर: इससे पहले भाजपा ने असम में ये प्रयोग किया था और कांग्रेस नेता हेमंता बिस्वा सरमा को बड़ी जिम्मेदारी दी थी. उन्होंने ऐन चुनाव से पहले 2015 में कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा. 2016 में पहले मंत्री बनाए गए और 2021 में असम के मुख्यमंत्री बने. हिमंता आज की तारीख में भाजपा के ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं. न केवल असम, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर है.

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हिमंता बिस्वा सरमा कांग्रेस से बीजेपी में आए (ETV Bharat)

दल-बदलकर पेमा खांडू भी बने मुख्यमंत्री: अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू पहले कांग्रेस में थे, फिर पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल और बाद में भाजपा में शामिल होकर मुख्यमंत्री बने. कांग्रेस से राजनीतिक सफर शुरू करने वाले पेमा खांडू 2016 में मुख्यमंत्री बने. बाद में उन्होंने पहले पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल और फिर भाजपा का दामन थामा, तब से वे लगातार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं.

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ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

एन बीरेन सिंह भी बने सीएम: मणिपुर की राजनीति में एन. बीरेन सिंह चर्चित नाम हैं. पूर्व फुटबॉलर और पत्रकार रहे बीरेन सिंह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी. लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद उन्होंने 2016 में पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थामा था. 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने गठबंधन के सहारे सरकार बनाई और बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री बने. उनके नेतृत्व में भाजपा ने राज्य में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की और 2022 में भी उनके नेतृत्व में पार्टी ने सत्ता बरकरार रखी.

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एन बीरेन सिंह मणिपुर के सीएम बने थे (ETV Bharat)

मानिक साहा ने त्रिपुरा की राजनीतिक हवा बदली: त्रिपुरा की राजनीति में डॉ. माणिक साहा का उभार दलबदल के बाद सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का उदाहरण माना जाता है. पेशे से दंत चिकित्सक और शिक्षाविद रहे माणिक साहा लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे लेकिन वर्ष 2016 में उन्होंने पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया. 2020 में प्रदेश अध्यक्ष, 2022 में वे राज्यसभा सांसद और उसी साल त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बन गए. उनके नेतृत्व में भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भी सत्ता बरकरार रखी.

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बीजेपी ने कई राज्यों में बाहरी नेताओं पर जताया भरोसा (ETV Bharat)

कर्नाटक में बसवराज बोम्मई: पूर्व मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई के बेटे बसवराज बोम्मई को बाहरी होने के बावजूद बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया. जनता दल से राजनीति की शुरुआत करने वाले बसवराज ने 2008 में बीजेपी ज्वाइन की और जुलाई 2021 में सीएम बन गए. हालांकि 2023 विधानसभा चुनाव में उनकी अगुवाई में पार्टी हार गई.

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ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

असम में सर्बानंद सोनोवाल: हिमंता बिस्वा सरमा से पहले मुख्यमंत्री रहने वाले सर्बानंद सोनोवाल की पहली पार्टी बीजेपी नहीं है. उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) से की. 2011 में बीजेपी में शामिल हुए, 2016 में मुख्यमंत्री बन गए.

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असम में सर्बानंद सोनोवाल को भी दिया मौका (ETV Bharat)

अरुणाचल प्रदेश में गेगोंग अपांग: 22 वर्षों तक अरुणाचल प्रदेश के सीएम रहने वाले गेगोंग अपांग ऐसे नेता रहे, जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों में रहते हुए इस पद पर रहे. 1980 से पहली बार कांग्रेस से सीएम बने. 2003 में बीजेपी में शामिल हो गए और मुख्यमंत्री बन गए. 2004 में कांग्रेस में वापस हो गए और फिर से सीएम बन गए. वहीं नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में पुन: बीजेपी में लौट गए.

झारखंड में अर्जुन मुंडा को मिला मौका: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे. वे झारखंड आंदोलन के दौरान शिबू सोरेन के साथ सक्रिय रहे और 1995 में इसी पृष्ठभूमि से राजनीति में उभरे लेकिन वर्ष 2000 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए. 18 मार्च 2003 को वे पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने. झारखंड में भी भाजपा ने प्रयोग किया और एक आदिवासी चेहरे पर दांव लगाया. भाजपा का यह प्रयोग सफल हुआ.

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झारखंड में अर्जुन मुंडा को भी बनाया था सीएम (ETV Bharat)

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी नए प्रयोग के लिए जानी जाती है. नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसके माहिर खिलाड़ी हैं. भाजपा ने पार्टी को विस्तार देने के लिए कई तरह के प्रयोग किए हैं. जातिगत आधार पर भी प्रयोग किया गया है. इसके साथ ही नेता की अपनी लोकप्रियता भी एक बड़ी वजह रहती है.

"बिहार में पिछड़ी जाति के अंदर डोमिनेंट कास्ट से आने वाले सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया है. सम्राट चौधरी कई दलों में रह चुके हैं लेकिन उन पर पार्टी ने भरोसा जताया. असम के अंदर भी ऐसे मिशाल देखने को मिले हैं, जब पार्टी ने हेमंत विस्वा शर्मा पर भरोसा जताया."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

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सम्राट चौधरी बने बिहार के मुख्यमंत्री (ETV Bharat)

आउटसाइडर नेताओं का कैसे बढ़ाया कद?: राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे कहते हैं कि सम्राट चौधरी, हिमंता बिस्वा सरमा और मानिक शाह ऐसे उदाहरण है, जिन्हें पार्टी ने आगे बढ़ाया और वह आज की तारीख में भाजपा के ताकतवर नेता के रूप में उभरे हैं. संभव है कि नेता अपनी मेहनत के बदौलत पहुंचे हैं लेकिन पार्टी को जातिगत समीकरण ज्यादा पसंद आया होगा, तभी उस पर भरोसा जताया गया.

"देश के अंदर इन दोनों राजनीति के अलग-अलग तरह के प्रयोग चल रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार प्रयोग किया जा रहे हैं. जातिगत और क्षेत्रीय आधार पर प्रयोग को धरातल पर लाया जा रहा है. इसी कड़ी में दूसरे दलों से भी प्रभावी नेताओं को पार्टी आगे बढ़ाती है."- सुनील पांडे, राजनीतिक विश्लेषक

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