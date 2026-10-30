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विपक्ष के 'जन महाभियोग' पर BJP की सर्जिकल स्ट्राइक! 'मॉक पार्लियामेंट' से पलटवार

'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' कार्यक्रम का दृश्य. ( ETV Bharat )

नई दिल्लीः विपक्षी गठबंधन 'इंडिया ब्लॉक' के 'जन महाभियोग' के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने अपने अभियान की आक्रामक शुरुआत कर दी है. भाजपा का पूरा ध्यान इस बात पर है कि विपक्ष को सड़क पर उतरकर "शासन बदलने" (चेंज द रेजीम) के एजेंडे को हवा देने का कोई मौका न मिले. जहां एक ओर दिल्ली में 'मॉक पार्लियामेंट' के जरिए विपक्ष के 'वोट चोरी' वाले नैरेटिव को काटा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश भर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत बड़े स्तर पर पदयात्राओं और रैलियों का मेगा प्लान तैयार किया गया है.

'लोकतंत्र बनाम अराजकता' कार्यक्रम से विपक्ष पर हमला