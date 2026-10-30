विपक्ष के 'जन महाभियोग' पर BJP की सर्जिकल स्ट्राइक! 'मॉक पार्लियामेंट' से पलटवार
आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा ने विपक्ष के हर नैरेटिव का करारा जवाब देने की पूरी तैयारी की है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : October 30, 2026 at 9:04 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 9:40 PM IST
नई दिल्लीः विपक्षी गठबंधन 'इंडिया ब्लॉक' के 'जन महाभियोग' के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने अपने अभियान की आक्रामक शुरुआत कर दी है. भाजपा का पूरा ध्यान इस बात पर है कि विपक्ष को सड़क पर उतरकर "शासन बदलने" (चेंज द रेजीम) के एजेंडे को हवा देने का कोई मौका न मिले. जहां एक ओर दिल्ली में 'मॉक पार्लियामेंट' के जरिए विपक्ष के 'वोट चोरी' वाले नैरेटिव को काटा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश भर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत बड़े स्तर पर पदयात्राओं और रैलियों का मेगा प्लान तैयार किया गया है.
'लोकतंत्र बनाम अराजकता' कार्यक्रम से विपक्ष पर हमला
शुक्रवार सुबह 10:30 बजे से दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 'लोकतंत्र बनाम अराजकता' नाम से एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत हुई. 'सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी' संस्था के बैनर तले आयोजित इस मॉक पार्लियामेंट में देश भर से आए युवा मोदी, शाह और राहुल गांधी जैसी भूमिकाओं में नजर आए. युवाओं ने संसद की तर्ज पर ईवीएम, चुनाव आयोग और एसआईआर जैसे गंभीर राजनीतिक मुद्दों पर जमकर बहस की.
हालांकि आयोजकों ने इसे आम नागरिकों का कार्यक्रम बताया. इसमें भाजपा सांसद शामिल नहीं हुए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में साफ है कि यह कार्यक्रम विपक्ष द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और 'वोट चोरी' के आरोपों के विरोध में आयोजित किया गया है.
गठबंधन की रैली टलने पर भाजपा का तीखा हमला
दिल्ली में भारी बारिश के कारण इंडिया ब्लॉक के प्रस्तावित कार्यक्रम के टलने पर भाजपा ने तंज कसा है. विपक्षी नेताओं का यह कार्यक्रम शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होना था, जिसे अब बारिश के चलते स्थगित कर दिया गया है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश के अनुसार, अब यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे होगा, जिसके बाद 1 नवंबर को रामलीला मैदान में बड़ी रैली की जाएगी.
विपक्ष के इस कदम पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, "विपक्ष के पास न तो कोई मजबूत संगठन है और न ही आपसी एकता, इसीलिए इनका कार्यक्रम टल गया." पात्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि असली बहस संसद के भीतर होनी चाहिए, बाहर इस तरह का मॉक ड्रामा रचने से कुछ हासिल नहीं होने वाला.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्षी खेमे को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रैलियों में भीड़ जुटाई जा सकती है, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला हमेशा वोट से ही तय होता है.
देश भर में पदयात्राओं और रैलियों का मेगा प्लान
पार्टी सूत्रों के अनुसार, भाजपा की जवाबी रणनीति केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका खाका बेहद व्यापक है. भाजपा ने 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत पूरे देश में बड़े पैमाने पर पदयात्राएं, युवा संवाद, प्रबुद्ध संगोष्ठी और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का फैसला किया है. इसके तहत हर जिले में हजारों लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.
अभियान का दूसरा चरण 11 से 30 नवंबर तक चलेगा, जिसके तहत देश भर में करीब 800 जगहों पर विशाल कार्यक्रम प्रस्तावित हैं. सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद भी कई स्थानों पर इन पदयात्राओं में शामिल होकर कमान संभालेंगे.
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