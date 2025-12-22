ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति की शानदार जीत; विपक्ष बोला- मनी पावर और EVM ने जीत दिलाई

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे व अजित पवार ( ETV Bharat )

फडणवीस ने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने चुनावों के लिए राज्य के नेतृत्व पर भरोसा किया है. यह टीम का प्रयास है - संगठन और सरकार. हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा.

चुनाव आयोग के आंकड़े घोषित करने से पहले उन्होंने नागपुर में रिपोर्टरों से कहा, "भाजपा के उम्मीदवार 129 नगर परिषदों में अध्यक्ष चुने गए हैं. 75 प्रतिशत स्थानीय निकायों में महायुति के उम्मीदवार नगर अध्यक्ष चुने गए हैं."

उन्होंने कहा, "48 प्रतिशत पार्षद भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुने गए हैं, जो एक रिकॉर्ड है. भाजपा ने 3,300 पार्षदों के पार्टी से चुने जाने के साथ एक और रिकॉर्ड बनाया है."

उन्होंने महायुति गठबंधन की चुनावी सफलता का श्रेय भाजपा संगठन और सरकार के विकास एजेंडे को दिया. फडणवीस ने कहा कि भाजपा एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है.

भाजपा ने चुनावों में रिकॉर्ड बनाया- फडणवीस फडणवीस ने कहा कि भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनावों में रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 48 फीसदी पार्षद पार्टी के सिंबल पर जीते हैं, और इसके उम्मीदवार 129 म्युनिसिपल काउंसिल में अध्यक्ष चुने गए हैं.

286 म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायतों के चुनाव दो फेज में हुए, जबकि दो दूसरे स्थानीय निकाय में उम्मीदवार बिना किसी विरोध के चुने गए.

कई तरह के मुकाबलों में, महायुति के सहयोगी - भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, और अजित पवार की एनसीपी ने कुछ जगहों पर एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा. महा विकास अघाड़ी (MVA) के घटक दलों - शिवसेना (UBT), एनसीपी (SP), और कांग्रेस के बीच गठबंधन के साथ-साथ फ्रेंडली फाइट भी हुई.

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने चुनावी सफलता को ऐतिहासिक बताया और कहा कि चुनाव के नतीजे पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर उनके भरोसे को दिखाते हैं. उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार और भाजपा के राज्य इकाई प्रमुख रवींद्र चव्हाण को बधाई दी.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव के नतीजे "अच्छे शासन और विकास की राजनीति की जीत" है.

पीएम मोदी ने जनता को धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों में भाजपा की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि यह लोगों को ध्यान में रखकर किए गए विकास में उनके भरोसे को दिखाता है.

एसईसी में रजिस्टर्ड पार्टियों को चार सीटें मिलीं, जबकि म्युनिसिपल अध्यक्ष की 28 सीटें बिना पहचान वाली रजिस्टर्ड पार्टियों को मिलीं. चुनाव आयोग ने कहा कि पांच सीटें निर्दलीय ने जीतीं. चुनाव के नतीजे बदलते राजनीतिक समीकरणों का साफ संकेत देते हैं, जो अगले महीने होने वाले मुंबई नगर निगम समेत 29 नगर निगमों के जरूरी चुनावों से पहले हैं.

288 स्थानीय निकाय चुनाव के फाइनल रिजल्ट राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने देर रात शेयर किए. एसईसी के मुताबिक, भाजपा ने म्युनिसिपल अध्यक्ष के 117 पद जीते, शिवसेना ने 53 और एनसीपी ने 37 पद जीते. वहीं कांग्रेस को 28, एनसीपपी (SP) को सात और शिवसेना (UBT) को नौ पद मिले.

मुंबई : भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के महायुति गठबंधन ने रविवार को 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों में भारी जीत हासिल की. इसमें स्थानीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष के 207 पद जीते और विपक्षी महा विकास अघाड़ी को कुल 44 सीटों पर रोक दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा, "मैंने विकास के एजेंडे पर एक पॉजिटिव कैंपेन चलाया. मैंने कभी किसी राजनीतिक नेता या पार्टी की बुराई नहीं की. मैंने विकास के एजेंडे, सरकार के अब तक किए गए काम और भविष्य के लिए हमारे ब्लूप्रिंट पर वोट मांगे."

कांग्रेस व शिवसेना यूटीबी का महायुति को जिताने चुनाव आयोग पर आरोप

कांग्रेस और शिवसेना (UBT) ने हार मान ली है और चुनाव आयोग पर सत्तारूढ़ महायुति की जीत में मदद करने का आरोप लगाया है.

राज्य कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने नगर निगम अध्यक्ष और पार्षद पद जीतने वाले पार्टी उम्मीदवारों को बधाई दी. एक छोटी सी टिप्पणी में, उन्होंने चुनावों में सत्ताधारी महायुति गठबंधन की मदद करने के लिए राज्य चुनाव आयोग को बधाई दी.

कांग्रेस ने दावा किया कि उसने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में नगर परिषद अध्यक्षों के 41 पद और 1,006 पार्षदों पर जीत हासिल की है, जिसके नतीजे रविवार को घोषित किए गए.

ईवीएम में छेड़छाड़ हुई - संजय राउत

शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने महायुति की जीत का कारण ईवीएम में छेड़छाड़ बताया. उन्होंने कहा कि विपक्ष पैसों की बारिश झेल नहीं पाया.

उनकी पार्टी के साथी अंबादास दानवे ने आरोप लगाया कि पैसे और ताकत ने महायुति की जीत तय की. महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने दावा किया कि पार्टी को बड़ा जनादेश मिला है क्योंकि वोटरों ने विपक्ष की फेक कहानी को नकार दिया है.

उन्होंने दावा किया कि महायुति ने 288 में से 250 से ज़्यादा काउंसिल, नगर परिषद और नगर पंचायत जीती हैं, और भाजपा उम्मीदवारों ने 236 में से 134 काउंसिल प्रमुख पद और 3,000 से ज़्यादा पार्षद सीटें जीती हैं.

उन्होंने कहा, "विपक्ष ने चुनाव प्रचार के दौरान हर तरह के आरोप लगाए, लेकिन लोगों ने उन्हें समझ लिया."

चव्हाण ने दावा किया, "उद्धव ठाकरे ने खुद कहा कि उनके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, और इसीलिए उनकी पार्टी को रिजेक्ट कर दिया गया. उनकी पार्टी काउंसिल चेयरपर्सन के पद भी दोहरे अंक में नहीं जीत पाई."

उन्होंने कहा कि अब मुंबईकर भी आने वाले बीएमसी चुनावों में विपक्ष की बातों को नकार देंगे.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भाजपा की जबरदस्त सफलता पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है. डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में शिवसेना ने महा विकास अघाड़ी की कुल सीटों से ज़्यादा सीटें जीती हैं.

एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान बड़े फैसले लिए थे, जिनमें सीआईडीसीओ हाउसिंग, फ्लोर स्पेस इंडेक्स संवर्धन, टोल प्लाजा हटाना, सड़क और पुल प्रोजेक्ट, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और थर्ड मुंबई ग्रोथ सेंटर शामिल हैं.

अजित पवार की नेतृत्व वाली एनसीपी ने दावा किया कि उसने महाराष्ट्र में 80 स्थानीय निकाय में से 48 में म्युनिसिपल काउंसिल अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव जीता है, और पुणे जिले में अपना कब्जा बनाए रखा है.

पुणे जिले में अजित पवार की एनसीपी की बड़ी जीत

जिला चुनाव अधिकारियों ने बताया कि पुणे जिले में एनसीपी ने नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के 17 पदों में से 10 पर जीत हासिल की. अजित पवार ने वोटर्स को धन्यवाद देते हुए कहा कि महायुति ने चुनावों में बड़ी जीत हासिल की है.

उन्होंने कहा, "मैं राज्य के वोटरों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एनसीपी और महायुति को चुनाव में जिता दिया. इस सफलता के बाद लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है. हम राज्य सरकार और केंद्र की मदद से अच्छा काम करते रहेंगे."

लोहा म्युनिसिपल काउंसिल में भाजपा की ‘फैमिली पैक’ स्ट्रैटेजी फेल हो गई, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए उसके प्रत्याशी गजानन सूर्यवंशी और उनके पांच रिश्तेदार हार गए. पूर्वी महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में भी भाजपा को झटका लगा.

