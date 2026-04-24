ETV Bharat / bharat

राघव चड्ढा के ऐलान पर मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा- केजरीवाल के गिरोह में अब सिर्फ चोर..

राघव चड्ढा के ऐलान पर मंत्री कपिल मिश्रा ने दी प्रतिक्रिया ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राघव चड्ढा ने शुक्रवार को सात सांसद भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर के सबको चौंका दिया. उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के दो-तिहाई सदस्य, भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए भाजपा में विलय कर लेंगे. इस खबर से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया. वहीं बीते कुछ दिनों से राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही थी. राघव चड्ढा के इस कदम पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने अपने 'एक्स' अकाउंट पर लिखा, केजरीवाल के गिरोह में अब सिर्फ चोर और भ्रष्ट लोग ही बचे हैं. जिसकी आत्मा अभी भी जीवित है, वह वहां ज्यादा देर तक नहीं रह सकता. राघव भाई, संदीप पाठक, अशोक मित्तल और बाकी सभी सहकर्मियों का निर्णय साहसिक और सराहनीय है. यह केजरीवाल की लूट से पंजाब के लोगों को बचाने में निर्णायक साबित होगा. उनके अलावा दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने AAP के 7 राज्यसभा सांसदों के BJP में विलय पर कहा, "ये स्वाभाविक था. उनके कुछ सांसद भी आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं. अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन चुके हैं. लूट का शासन उन्होंने दिल्ली में किया अब पंजाब में कर रहे हैं. पंजाब की जनता पर जो पैसा खर्च होना चाहिए वो पैसा गुजरात गोवा में वे अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं.