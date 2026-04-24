राघव चड्ढा के ऐलान पर मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा- केजरीवाल के गिरोह में अब सिर्फ चोर..
आम आदमी पार्टी में टूट के बाद अब बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है. मंत्री कपिल मिश्रा ने क्या कहा, जानें..
Published : April 24, 2026 at 4:44 PM IST|
Updated : April 24, 2026 at 4:53 PM IST
नई दिल्ली: राघव चड्ढा ने शुक्रवार को सात सांसद भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर के सबको चौंका दिया. उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के दो-तिहाई सदस्य, भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए भाजपा में विलय कर लेंगे. इस खबर से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया. वहीं बीते कुछ दिनों से राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही थी.
राघव चड्ढा के इस कदम पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने अपने 'एक्स' अकाउंट पर लिखा, केजरीवाल के गिरोह में अब सिर्फ चोर और भ्रष्ट लोग ही बचे हैं. जिसकी आत्मा अभी भी जीवित है, वह वहां ज्यादा देर तक नहीं रह सकता. राघव भाई, संदीप पाठक, अशोक मित्तल और बाकी सभी सहकर्मियों का निर्णय साहसिक और सराहनीय है. यह केजरीवाल की लूट से पंजाब के लोगों को बचाने में निर्णायक साबित होगा.
केजरीवाल के गैंग में अब सिर्फ चोर और भ्रष्टाचारी बचें हैं— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) April 24, 2026
जिसकी भी आत्मा जीवित है वो वहां ज्यादा दिन नहीं रह सकता
राघव भाई, संदीप पाठक, अशोक मित्तल और बाकि साथियों का निर्णय साहसिक है और स्वागत योग्य है
पंजाब की जनता को केजरीवाल की लूट से बचाने के लिए निर्णायक साबित होगा
उनके अलावा दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने AAP के 7 राज्यसभा सांसदों के BJP में विलय पर कहा, "ये स्वाभाविक था. उनके कुछ सांसद भी आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं. अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन चुके हैं. लूट का शासन उन्होंने दिल्ली में किया अब पंजाब में कर रहे हैं. पंजाब की जनता पर जो पैसा खर्च होना चाहिए वो पैसा गुजरात गोवा में वे अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं.
#WATCH दिल्ली: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने AAP के 7 राज्यसभा सांसदों के BJP में विलय पर कहा, " ये स्वाभाविक था। उनके कुछ सांसद भी आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन चुके हैं। लूट का शासन उन्होंने दिल्ली में किया अब पंजाब… pic.twitter.com/siaqZwhVrw— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 24, 2026
गौरतलब है कि, राघव चड्ढा ने अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल के साथ भाजपा में विलय की बात कही है. इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राघव चड्ढा ने कहा, "मैं आपको पार्टी की गतिविधियों से खुद को अलग करने का असली कारण बता रहा हूँ. मैं उनके अपराधों में शामिल नहीं होना चाहता था. मैं उनकी दोस्ती के लायक नहीं था क्योंकि मैं उनके अपराध में शामिल नहीं था."
#WATCH | 2/3rd MPs of AAP in Rajya Sabha announce merging with the BJP.— ANI (@ANI) April 24, 2026
AAP MP Raghav Chadha says, " ...i am telling you the real reason as to why i distanced myself from party activities. i did not want to be a part of their crimes. i was not eligible for their friendship… pic.twitter.com/2bo15cJIx7
उन्होंने कहा, "हमारे पास सिर्फ दो विकल्प थे - या तो राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 वर्षों में किए गए अपने जनसेवा कार्यों को त्याग दें या फिर अपनी ऊर्जा और अनुभव से सकारात्मक राजनीति करें. इसलिए, हमने फैसला किया है कि राज्यसभा में आप के दो-तिहाई सदस्य भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए भाजपा में विलय कर लेंगे.
#WATCH | 2/3rd MPs of AAP in Rajya Sabha announce merging with the BJP.— ANI (@ANI) April 24, 2026
MP Sandeep Pathak says, " i had never thought that such a situation would ever occur in my life. but it did. i was a part of this party for 10 years. today, i am separating my path from that of the aap...when… pic.twitter.com/aIHy1UlyDo
सांसद संदीप पाठक ने कहा, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में ऐसी स्थिति आएगी. लेकिन ऐसा हुआ. मैं 10 साल तक इस पार्टी का हिस्सा रहा. आज मैं AAP से अलग रास्ता अपना रहा हूं. जब पार्टी में शामिल होने की बात आई, तो मैं AAP में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि वे नई राजनीति और काम की राजनीति की बात करते थे. 10 साल में मैंने कड़ी मेहनत की. मैंने जो भी राजनीतिक फैसले लिए, वे पार्टी के हितों को प्राथमिकता देते हुए लिए. आज मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूं और AAP में अपने सभी पदों को त्याग रहा हूं."
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