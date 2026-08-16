'वंदे मातरम' के अपमान का आरोप, सोनिया गांधी के खिलाफ BJP नेता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत
वंदे मातरम के आरोप को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ भाजपा नेता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है.
Published : August 16, 2026 at 4:19 PM IST
मंगलुरु (कर्नाटक) : स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान हुए विवाद के बाद भाजपा नेता विकास पुत्तूर ने रविवार को कर्नाटक के उरवा पुलिस स्टेशन में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत उरवा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है.
पुत्तूर ने कहा कि अगर कर्नाटक कांग्रेस सरकार और पुलिस राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के दौरान हुए विवाद के बाद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो वह कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
मीडिया से बात करते हुए पुत्तूर ने कहा, "अगर राज्य की कांग्रेस सरकार और पुलिस फेल हो जाती है, तो मैं कर्नाटक हाई कोर्ट में एक निजी शिकायत रजिस्टर (PCR) दाखिल करूंगा और मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है."
उन्होंने कहा, "पूरे भारत ने कल कांग्रेस पार्टी की हरकतों को देखा है. कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम की हमेशा से विरोधी रही है." उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस के कार्यक्रम में जब वंदे मातरम बजाया जा रहा था, तब झंडा फहराने के समारोह में बाधा डाली.
पुत्तूर ने आरोप लगाया, "कल, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय ऑफिस में झंडा फहराने के कार्यक्रम के दौरान, जिसमें वंदे मातरम बजाया जा रहा था, सोनिया गांधी ने कार्यक्रम में रुकावट डाली और हमने देखा, देश ने देखा कि वह अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वंदे मातरम रोकने के लिए कह रही थीं और रोक रही थीं."
उन्होंने कहा, "इस पर सजा हो सकती है. नया वंदे मातरम आज हमारे राष्ट्रगान, जन गण मन के बराबर है. जो कोई भी इसका अपमान करता है, चाहे उसकी पोजीशन कुछ भी हो, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो, चाहे जो भी हो, इस पर सजा हो सकती है."
उन्होंने कहा, "इसलिए, मैंने सोनिया गांधी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए उरवा पुलिस स्टेशन में आधिकारिक शिकायत दी है."
हालांकि, कांग्रेस ने कहा कि सोनिया गांधी के काम का वहां बजाए गए राष्ट्रीय गीत से कोई लेना-देना नहीं है. पार्टी ने कहा कि वह बस यह पक्का करने की कोशिश कर रही थीं कि कार्यक्रम में वंदे मातरम ठीक से गाया जाए.
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