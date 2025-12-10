ETV Bharat / bharat

'यूपी में हर गैरकानूनी काम में भाजपाइयों का हाथ...', अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली/नोएडा: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय जगत सिंह भाटी ग्रामीण टूर्नामेंट के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि जितने भी गैर कानूनी काम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं सब बीजेपी के लोग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर दूसरे लोग कुछ करते हैं तो बुलडोजर चलाया जाता है.

अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जब से कफ सिरप वाला मामला आया है, बुलडोजर का ड्राइवर चाबी लेकर बुलडोजर छोड़कर भाग गया है, अब मुख्यमंत्री के पास ना ड्राइवर है ना ही चाबी है. उन्होंने कहा कि पहले बुलडोजर से न्याय मिलता था, अब बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? उन्होंने कहा कि बुलडोजर इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि कफ सिरप मामले में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के सजातीय लोग शामिल हैं.

अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला (ETV Bharat)

घुसपैठ और बांग्लादेशियों पर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि कोई भी घुसपैठिया नहीं है. अगर भाजपा सरकार 11 साल बाद भी घुसपैठिए ढूंढे रहे हैं तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने एसआईआर को लेकर भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि पीडीए वाले याद रखें कि अगर वोट नहीं बनेगा तो उनका आधार कार्ड गया, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही. डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, उद्योग नहीं लग रहे हैं.

फिल्म सिटी को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश ने तंज करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में कई कलाकार हैं, उन्हें फिल्म सिटी की क्या जरूरत. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम और देश के लोग चाहते हैं कि बैलेट से वोट पड़े. उन्होंने कहा कि दुनिया के जितने विकसित देश हैं चाहे अमेरिका, जर्मनी, जापानी और अन्य देश सब बैलेट पेपर अपना रहे हैं, क्योंकि उनके देश में भी ईवीएम पर सवाल खड़े हुए हैं.