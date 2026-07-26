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भाजपा सांसद व NDA मंत्री की बेटियों ने मनाया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न !

भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी अपनी बेटी अर्चिता सचिन राहर के साथ और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खुशी मनाते स्टूडेंट. ( X @TyrantOppressor and ANI )

भुवनेश्वर/गुवाहाटी: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के द्वारा नीट को लेकर किए गए विरोध-प्रदर्शन के बाद शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया. इसके साथ ही सीजेपी का 36 दिन चला आंदोलन समाप्त हो गया. खास बात यह रही कि पार्टी समर्थकों और कई एनडीए नेताओं के बेटे व बेटियों ने सोशल मीडिया व सार्वजनिक कार्यक्रम में इसको लेकर खुशी जाहिर की. इसी क्रम में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सीजेपी के आंदोलन की सफलता पर किन नेताओं के बच्चों ने जश्न मनाया. भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी ने मनाया जश्न

इस सूची में सबसे पहला नाम अर्चिता सचिन राहर का है. अर्चिता भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी हैं. उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मनाते हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की. राहर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में राष्ट्रीय ध्वज की पृष्ठभूमि में धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ‘‘नीट प्रश्नपत्र लीक प्रकरण को लेकर छात्रों के व्यापक विरोध-प्रदर्शन के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया.’’ दूसरी ओर, उनकी मां अपराजिता सारंगी समेत राज्य के भाजपा नेताओं ने प्रधान के प्रति सहानुभूति व्यक्त की. वहीं सांसद के कार्यालय सहायक धनेश्वर बारिक ने कहा, ‘‘हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है. उनकी बेटी ‘जेनरेशन जेड’ से है और उसने कहा है कि वह अपने बयान पर कायम है. उसे अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है.’’ यह पूछे जाने पर कि क्या राहर की सोशल मीडिया पोस्ट से भुवनेश्वर की सांसद मुश्किल में पड़ गई हैं, इस पर बारिक ने कहा, ‘‘यह तो समय ही बताएगा.’’ सूत्रों ने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यालय से फोन आने के बाद सांसद ने अपनी बेटी से यह पोस्ट हटाने को कहा था, लेकिन पोस्ट नहीं हटायी गयी. राहर ने बाद में एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ‘‘और डीपी (धर्मेंद्र प्रधान) के पीए (निजी सचिव) के लिए, जो निश्चित रूप से मेरी मां को संदेश भेजकर मुझसे पिछली स्टोरी हटाने के लिए कहेंगे (ऐसा पहले भी हो चुका है), परेशान मत होइए. मैं इसे नहीं हटाऊंगी. जय जगन्नाथ. जय हिंद.’’