ETV Bharat / bharat

वसीम बारी हत्याकांड: NIA कोर्ट ने तीन आरोपियों को बरी किया, आतंकियों की मदद करने के नहीं मिले सबूत

जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में 8 जुलाई, 2020 को, अज्ञात आतंकवादी BJP नेता शेख वसीम बारी, उनके पिता और भाई की हत्या कर दी थी.

BJP Leader Waseem Bari Killing Case NIA Court Acquits Three Accused Finds No Proof of Terror Support
शेख वसीम बारी (File/ ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 14, 2026 at 7:28 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में एनआईए की विशेष अदालत ने 2020 में बीजेपी नेता शेख वसीम बारी और उनके परिवार के दो सदस्यों की हत्या में शामिल आतंकवादियों का साथ देने के आरोप में गिरफ्तार तीन लोगों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन बिना किसी शक के आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा.

89 पन्नों के फैसले में, विशेष जज मीर वजाहत, जो जिला और सत्र न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बांदीपोरा के तौर पर काम करते हैं, ने अबरार गुलजार खान, मुनीर अहमद शेख और मोहम्मद वकार लोन को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 39 के तहत आरोप से बरी कर दिया.

हत्याकांड के बाद बांदीपोरा थाने में FIR दर्ज की गई थी. जिसमें IPC की धारा 302 और 452 के साथ UAPA की धाराएं लगाई गई थीं.

अभियोजन के अनुसार, 8 जुलाई, 2020 को, अज्ञात आतंकवादी बांदीपोरा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के जिला अध्यक्ष शेख वसीम बारी की दुकान में घुसे और अंधाधुंध गोलियां चला दीं. बारी, उनके पिता बशीर अहमद शेख और उनके भाई उमर सईद सुल्तान बारी गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में जिला अस्पताल बांदीपोरा में उनकी मौत हो गई.

पुलिस की शुरुआती जांच में चार कथित हमलावरों की पहचान हुई- आबिद रशीद डार उर्फ ​​कसाई, आजाद अहमद शाह, अबू उस्मान और सज्जाद अहमद मीर उर्फ ​​हैदर. जांच के दौरान, अबू उस्मान और सज्जाद मीर बारामूला के क्रीरी में एक एनकाउंटर में मारे गए, जबकि आबिद रशीद डार और आजाद अहमद शाह फरार रहे और उनके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 299 के तहत कार्रवाई शुरू की गई.

पुलिस ने आरोप लगाया कि बांदीपुरा जिले के तीन अन्य लोगों – अबरार गुलजार खान, मुनीर अहमद शेख और मोहम्मद वकार लोन ने आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट और जानकारी देकर मदद की थी.

उन्हें आतंकी हमले के लगभग 15 दिन बाद 23 जुलाई, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और उन पर UAPA की धारा 39 के तहत आरोप लगाए गए थे, जो एक आतंकवादी संगठन को समर्थन प्रदान करने से संबंधित है.

चार्जशीट 9 जनवरी, 2021 को बारामूला में NIA कोर्ट में फाइल की गई थी. बाद में, बांदीपोरा में एक समर्पित विशेष एनआईए कोर्ट बनने के बाद केस को वहां ट्रांसफर कर दिया गया. तीनों आरोपियों के खिलाफ 8 जुलाई, 2021 को यूएपीए की धारा 39 के तहत आरोप तय किए गए थे. हालांकि, उन्होंने खुद को बेकसूर बताया और ट्रायल का दावा किया.

17 गवाहों से पूछताछ
ट्रायल के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अगस्त 2021 और जून 2025 के बीच 17 गवाहों से पूछताछ की और प्रतिबंधित संगठन तहरीक-उल-मुजाहिदीन के पोस्टर और मोबाइल फोन की कथित बरामदगी सहित अन्य सबूत पेश किए. लेकिन, कोर्ट को अभियोजन के केस में बड़ी कमियां मिलीं, जिनमें गवाहों की गवाही में विरोधाभास, तलाशी के दौरान अलग गवाहों की कमी, और किसी आतंकवादी संगठन को समर्थन करने का कोई खास काम साबित न कर पाना शामिल है.

कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष यूएपीए की धारा 39 के तहत अपराध साबित करने में नाकाम रहा है. कोर्ट ने कहा, "अभियोजन बिना किसी शक के यह साबित करने में नाकाम रहा है कि आरोपी ने… गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 39 के तहत आरोप के मुताबिक अपराध किया है." जज ने यह भी पाया कि सबूतों से आतंकवादी संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का जरूरी इरादा नहीं दिखा, जो अपराध का मुख्य हिस्सा है.

फैसले में कहा गया, "अभियोजन खास तौर पर धारा 39(1) के तहत जरूरी विशिष्ट आपराधिक स्थिति – आतंकवादी संगठन की गतिविधि को आगे बढ़ाने का इरादा – साबित करने में नाकाम रहा है."

कोर्ट ने आगे कहा कि अभियोजन ने जिन मुख्य सबूतों पर भरोसा किया, वे कानूनी तौर पर काफी नहीं हैं. जज ने कहा, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-B के तहत जरूरी सर्टिफिकेट न होने की वजह से CDRs सबूत के तौर पर मंजूर नहीं हैं." जज ने आगे कहा कि वैसे भी रिकॉर्ड आरोपी को हमले से नहीं जोड़ते हैं.

पोस्टर और फोन की कथित बरामदगी पर, कोर्ट ने कहा कि सबूत भरोसे लायक नहीं हैं क्योंकि उनमें विरोधाभास था, अलग गवाह नहीं थे और जब्त की गई चीजों की सही सीलिंग या पहचान नहीं थी. सरकारी वकील के सभी गवाहों की गवाही और डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के बाद, कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि हालात के सबूतों की कड़ी अधूरी है.

फैसले में कहा गया, "सरकारी वकील द्वारा पेश किए गए सबूतों की, जब ईमानदारी से, सख्ती से, और शक की जगह सबूत के बिना जांच की जाती है, तो सिर्फ एक ही जवाब मिलता है: यह साबित नहीं हुआ है."

इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया, "इसके अनुसार, आरोपी अबरार गुलजार खान… मुनीर अहमद शेख… और मोहम्मद वकार लोन… को शक के फायदे से यूएपीए की धारा 39 के तहत आरोप से बरी किया जाता है, और अगर उन्हें किसी दूसरे मामले के सिलसिले में हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है, तो उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया जाता है."

कोर्ट ने निर्देश दिया कि अपील का समय खत्म होने के बाद केस की प्रॉपर्टी, जिसमें पोस्टर और जब्त किया गया मोबाइल फोन शामिल है, को कानून के हिसाब से निपटाया जाए. फरार आरोपी आबिद रशीद डार और आजाद अहमद शाह के खिलाफ कार्रवाई कोर्ट में अलग-अलग जारी रहेगी.

यह भी पढ़ें- JKCA केस: फारूक अब्दुल्ला की पेशी से छूट की अर्जी खारिज, कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किए

TAGGED:

NIA COURT
NO PROOF OF TERROR SUPPORT
JAMMU KASHMIR NEWS
BJP LEADER WASEEM BARI KILLING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.