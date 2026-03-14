ETV Bharat / bharat

वसीम बारी हत्याकांड: NIA कोर्ट ने तीन आरोपियों को बरी किया, आतंकियों की मदद करने के नहीं मिले सबूत

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में एनआईए की विशेष अदालत ने 2020 में बीजेपी नेता शेख वसीम बारी और उनके परिवार के दो सदस्यों की हत्या में शामिल आतंकवादियों का साथ देने के आरोप में गिरफ्तार तीन लोगों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन बिना किसी शक के आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा.

89 पन्नों के फैसले में, विशेष जज मीर वजाहत, जो जिला और सत्र न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बांदीपोरा के तौर पर काम करते हैं, ने अबरार गुलजार खान, मुनीर अहमद शेख और मोहम्मद वकार लोन को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 39 के तहत आरोप से बरी कर दिया.

हत्याकांड के बाद बांदीपोरा थाने में FIR दर्ज की गई थी. जिसमें IPC की धारा 302 और 452 के साथ UAPA की धाराएं लगाई गई थीं.

अभियोजन के अनुसार, 8 जुलाई, 2020 को, अज्ञात आतंकवादी बांदीपोरा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के जिला अध्यक्ष शेख वसीम बारी की दुकान में घुसे और अंधाधुंध गोलियां चला दीं. बारी, उनके पिता बशीर अहमद शेख और उनके भाई उमर सईद सुल्तान बारी गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में जिला अस्पताल बांदीपोरा में उनकी मौत हो गई.

पुलिस की शुरुआती जांच में चार कथित हमलावरों की पहचान हुई- आबिद रशीद डार उर्फ ​​कसाई, आजाद अहमद शाह, अबू उस्मान और सज्जाद अहमद मीर उर्फ ​​हैदर. जांच के दौरान, अबू उस्मान और सज्जाद मीर बारामूला के क्रीरी में एक एनकाउंटर में मारे गए, जबकि आबिद रशीद डार और आजाद अहमद शाह फरार रहे और उनके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 299 के तहत कार्रवाई शुरू की गई.

पुलिस ने आरोप लगाया कि बांदीपुरा जिले के तीन अन्य लोगों – अबरार गुलजार खान, मुनीर अहमद शेख और मोहम्मद वकार लोन ने आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट और जानकारी देकर मदद की थी.

उन्हें आतंकी हमले के लगभग 15 दिन बाद 23 जुलाई, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और उन पर UAPA की धारा 39 के तहत आरोप लगाए गए थे, जो एक आतंकवादी संगठन को समर्थन प्रदान करने से संबंधित है.

चार्जशीट 9 जनवरी, 2021 को बारामूला में NIA कोर्ट में फाइल की गई थी. बाद में, बांदीपोरा में एक समर्पित विशेष एनआईए कोर्ट बनने के बाद केस को वहां ट्रांसफर कर दिया गया. तीनों आरोपियों के खिलाफ 8 जुलाई, 2021 को यूएपीए की धारा 39 के तहत आरोप तय किए गए थे. हालांकि, उन्होंने खुद को बेकसूर बताया और ट्रायल का दावा किया.

17 गवाहों से पूछताछ

ट्रायल के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अगस्त 2021 और जून 2025 के बीच 17 गवाहों से पूछताछ की और प्रतिबंधित संगठन तहरीक-उल-मुजाहिदीन के पोस्टर और मोबाइल फोन की कथित बरामदगी सहित अन्य सबूत पेश किए. लेकिन, कोर्ट को अभियोजन के केस में बड़ी कमियां मिलीं, जिनमें गवाहों की गवाही में विरोधाभास, तलाशी के दौरान अलग गवाहों की कमी, और किसी आतंकवादी संगठन को समर्थन करने का कोई खास काम साबित न कर पाना शामिल है.