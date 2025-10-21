ETV Bharat / bharat

गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला बिहार, BJP नेता के पुत्र की सरेआम गोली मारकर हत्या

गया: बिहार के गया जिले में अपराधियों का दुस्साहस इस कदर ऊंचा हो चुका है कि पुलिस का खौफ उनमें जरा भी नहीं बचा है. दिवाली के अवसर पर ही हिलसह पहाड़तली मोहल्ले में दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई. मृतक भाजपा नेता उपेंद्र पासवान का 19 वर्षीय पुत्र छोटू पासवान था. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और लोगों में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गहरे सवाल उठने लगे. पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए की गई इस वारदात ने स्थानीय प्रशासन की पोल खोल दी है.

घर से निकलते ही घेरा, चार गोलियां बरसाईं

घटना मंगलवार सुबह करीब आठ बजे की है. छोटू पासवान अपने घर से निकलकर रोज की तरह घूमने निकले थे. इसी दौरान हिलसह पहाड़तली मोहल्ले में छिपे अपराधियों ने उन्हें घेर लिया. बाइक सवार तीन-चार बदमाशों ने सन्नाटे का फायदा उठाते हुए एक के बाद एक चार गोलियां उनके सीने और सिर में दाग दीं. मौके पर ही छोटू की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई.

"हमने पहले भी इस वार्ड पार्षद और उसके गुर्गों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. जमीनी और कारोबारी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से रंजिश चली आ रही है. पहले भी गोलीबारी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. नतीजा यह हुआ कि हमारे इकलौते बेटे की हत्या हो गई. अब हम दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहते हैं."- उपेंद्र पासवान, मृतक के पिता

सीसीटीवी में कैद अपराधी: इस सनसनीखेज हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें अपराधियों की बेपरवाही साफ झलक रही है. फुटेज में दिख रहा है कि बाइक सवार बदमाश छोटू को घेरते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के गोलियां चलाते हैं. वे न तो चेहरा छिपाते हैं और न ही जल्दबाजी में भागते हैं, जो पुलिस की नाकामी को उजागर करता है. अपराधियों की संख्या तीन से चार बताई जा रही है. फुटेज के आधार पर पुलिस को सुराग मिलने की उम्मीद है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.