'लालू परिवार से कोई नहीं जीतेगा चुनाव', सम्राट चौधरी का दावा- पहले फेज में 100 सीटों पर NDA की जीत
सम्राट चौधरी ने दावा किया कि लालू परिवार से कोई चुनाव नहीं जीतेगा. उन्होंने कहा कि 100 सीटों पर हम आज ही जीत चुके हैं.
Published : November 6, 2025 at 7:03 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है. आज 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले गए हैं. वहीं वोटिंग के बाद बीजेपी नेता और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया कि पहले फेज की 100 सीटों पर एनडीए को जीत हासिल हो चुकी है.
100 सीटों पर एनडीए की जीत तय: सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले चरण के बाद हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 121 सीटों में से 100 सीटों पर हमारी जीत पक्की हो चुकी है. उन्होंने दावा किया कि एनडीए इस बार 2010 विधानसभा चुनाव से भी बेहतर परिणाम हासिल करेगा.
#WATCH | पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, " शांतिपूर्ण मतदान के लिए मैं बिहार के प्रशासन, बिहार की जनता और चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह बिहार के आम मतदाता बाहर निकलकर मतदान करने का काम कर रहे हैं, उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पिछले चुनाव से 4-5%… pic.twitter.com/Tes084Ef5L— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
तेजस्वी-तेजप्रताप की हार तय: डिप्टी सीएम ने ये भी दावा किया कि महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव भी राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव हार रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस बार लालू यादव के पूरे परिवार से कोई चुनाव जीतकर नहीं आएगा. सभी को चुनाव में हार देखने को मिलेगी.
"पहले चरण के बाद हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा जो रिपोर्ट आई है, 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आस-पास एनडीए जीत रही है और यह 2010 के नतीजों को तोड़ने वाला है. आज के चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री दावेदार भी हारने जा रहे हैं. लालू परिवार से कोई चुनाव जीतकर नहीं आएगा."- सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम सह बीजेपी प्रत्याशी, तारापुर विधानसभा क्षेत्र
चुनाव आयोग का जताया आभार: उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए वह बिहार के प्रशासन, बिहार की जनता और चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार के आम मतदाताओं ने बाहर निकलकर मतदान किया है, उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पिछले चुनाव से 4-5% अधिक मतदान इस चुनाव में हुआ है. इसका फायदा एनडीए को मिलने वाला है.
लालू परिवार से कौन-कौन मैदान में?: लालू परिवार से इस बार दो सदस्य विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. आरजेडी चीफ लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव वैशाली जिले की राघोपुर सीट से लड़ रहे हैं, जबकि बड़े बेटे तेजप्रताप यादव खुद की पार्टी (जनशक्ति जनता दल) के सिंबल पर वैशाली जिले की महुआ सीट से उम्मीदवार हैं.
