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नीतीश का 'प्रस्थान' और बिहार की सत्ता में सम्राट का 'उत्थान', जानें दिन भर क्या-क्या हुआ?

नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे. मंगलवार को सुबह से शाम तक बिहार में सियासी हलचल रही. पढ़ें पूरी खबर..

Samrat Choudhary
नीतीश कुमार की जगह लेंगे सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 14, 2026 at 7:20 PM IST

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पटना: भारतीय जनता पार्टी में यह कहा जाता है कि जिसके नाम का पर्चा निकलेगा, वह मुख्यमंत्री बनेगा. बिहार में भी अन्य राज्यों की तरह यही कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान जिसके नाम का पर्चा निकालेंगे, उनके नाम पर ही मुहर लगेगी. हालांकि इस बार स्थिति थोड़ी अलग दिखी. जिन सम्राट चौधरी के नाम को लेकर लगातार संभावना जताई जा रही थी, बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में उनको ही नेता चुन लिया गया.

बिहार कोटे के केंद्रीय मंत्री भी रहे मौजूद: बीजेपी प्रदेश कार्यालय स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में विधानमंडल दल की बैठक हुई. जहां बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, राज भूषण निषाद के अलावे तमाम सांसद भी बैठक में मौजूद थे. विधायक-विधान पार्षद तो पहले से ही मौजूद थे. तमाम नेताओं की मौजूदगी में सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगी.

बुधवार को सीएम पद की शपथ लेंगे सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

विजय सिन्हा ने रखा प्रस्ताव: बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने विधान मंडल दल की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा. तमाम नेताओं ने ध्वनि मत से उस प्रस्ताव को पारित किया. शिवराज सिंह चौहान ने पर्यवेक्षक के तौर पर सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा की.

Samrat Choudhary
सम्राट चौधरी होंगे बिहार के अगले सीएम (ETV Bharat)

"भाजपा के लिए बड़ा अवसर है. हजारों लोगों के बलिदान का फल मिला है. बिहार में हमारी सरकार बनने जा रही है. हमने अपने नेता के निर्देश पर और गठबंधन की जरूरत के हिसाब से फैसला लिया है. सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव हम लोगों ने रखा है, जिसे सर्वसम्मति से मान लिया गया. सम्राट चौधरी विधान मंडल के नेता चुन लिए गए हैं."- विजय कुमार सिन्हा, पूर्व उप-मुख्यमंत्री

वहीं, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा, 'विधान मंडल दल की बैठक में सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगी है. विजय सिन्हा ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और हम लोगों ने सर्वसम्मति से उनके नाम पर सहमति दी. मैं सम्राट चौधरी को बधाई देता हूं.'

पहली बार बिहार में बीजेपी का सीएम: बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने से पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता खुश हैं. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी के लिए यह खुश होने का वक्त है. उन्होंने कहा कि वह सबसे पहले नीतीश कुमार का आभार जताना चाहते हैं, जिन्होंने सही समय पर सही फैसला लिया. जहां तक सम्राट चौधरी का सवाल है तो वह नीतीश सरकार के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे.

"नीतीश जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके बदौलत बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है. नीतीश कुमार ने सही समय पर सही फैसला लिया है. सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा और एनडीए की सरकार बेहतर काम करेगी. नीतीश कुमार ने जिस मॉडल को आगे बढ़ाया है, इस मॉडल पर एनडीए की सरकार काम करेगी."- गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री

इस दौरान बीजेपी की युवा विधायक मैथिली ठाकुर ने भी सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की. उन्होंने कहा, 'सम्राट चौधरी पहले उपमुख्यमंत्री थे और भाजपा के बड़े नेता थे. पार्टी ने उन्हें विधानमंडल दल का नेता चुना है. हम लोग सब उनके नाम की घोषणा से खुश हैं और सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं.'

एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुने गए: बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से एनडीए विधानमंडल दल का भी नेता चुन लिया गया. बैठक में नीतीश कुमार समेत सभी घटक दलों के नेता मौजूद थे. इस दौरान सम्राट ने नीतीश के पैर छूकर आशीर्वाद लिया.

एनडीए विधानमंडल दल की बैठक (ETV Bharat)

सरकार बनाने का दावा पेश किया: वहीं, एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया. उन्होंने लोक भवन पहुंचकर गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (रिटायर्ड) से लोकभवन में मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया. इस दौरान पांचों घटक दलों के नेता मौजूद थे.

दोपहर 3 बजे नीतीश का इस्तीफा: इससे पहले दोपहर तीन बजे नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. लोक भवन जाकर उन्होंने राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मिलकर अपना त्यागपत्र सौंप दिया. उनके साथ सम्राट चौधरी, ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी और संजय कुमार झा भी मौजूद थे.

इस्तीफा के बाद क्या बोले नीतीश?: मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया. जिसमें उन्होंने अपने करीब 21 वर्षों के कार्यकाल का जिक्र किया. नीतीश ने लिखा, 'हमने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया है. इतने दिनों से हम लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं. हमने तय किया था कि अब हम मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और इसलिए आज की कैबिनेट मीटिंग के बाद हम माननीय गवर्नर से मिले और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया. अब नई सरकार यहां का काम देखेगी. नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग और गाइडेंस मिलेगा. आगे भी बहुत अच्छे काम होंगे और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा.'

कैबिनेट की अंतिम बैठक में भावुक क्षण: सुबह 11 बजे नीतीश कुमार ने बतौर सीएम कैबिनेट की अंतिम बैठक की. जहां उन्होंने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को धन्यवाद दिया. इस दौरान तमाम लोग भावुक दिखे. कई मंत्रियों की आंखों में आंसू थे तो कई मंत्रियों का चेहरा मुरझाया हुआ था. लेसी सिंह ने कहा, 'आज का पल भावुक और गर्व भरा है. हम 1995 से उनके (नीतीश कुमार) साथ हैं.'

"सीएम ने कैबिनेट के सदस्यों और जनता का शुक्रिया अदा किया. यह एक इमोशनल पल था, जब उन्होंने अपनी भावनाएं जाहिर की. आज हर कोई इमोशनल है. नीतीश कुमार जी ने राज्य के लिए जो कुछ किया है, वह किसी और ने नहीं किया. आज हर कोई इमोशनल था."- रामकृपाल यादव, पूर्व कृषि मंत्री, बिहार सरकार

बुधवार को शपथ ग्रहण: बुधवार को लोक भवन में शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाएगा. राज्यपाल सैयद अता हसनैन सुबह 10:50 बजे सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे. उनके साथ 3-4 मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे. सूत्रों के मुताबिक जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव शपथ लेंगे, दोनों को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा है.

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