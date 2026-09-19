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पंजाब में सियासी वोल्टेज हाई! भगवंत मान के काफिले पर टमाटर फेंकने की कोशिश, हिरासत में रवनीत बिट्टू...बाद में छोड़ा

अंडे टमाटर के साथ बीजेपी नेता रवनीत बिट्टू ( ETV Bharat )

लुधियाना: भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को पंजाब पुलिस ने शनिवार को हिरासत में ले लिया है. आरोप है कि उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (PAU) के गेट के सामने मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफिले पर टमाटर फेंकने की कोशिश की. मान किसान मेले में शामिल होने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे थे. इस घटना के बाद पंजाब पुलिस ने बिट्टू को हिरासत में ले लिया. हालाकिं, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया. भाजपा नेता ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन उन पर हुए हमले के जवाब में था जो कथित तौर पर मान के समर्थकों ने किया था. उन्होंने पुलिस पर हमलावरों को बचाने का आरोप लगाते हुए सवाल किया, "कल आप कहां थे जब मेरे काफिले पर हमला करने वाले लोगों को सुरक्षा दी जा रही थी." पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया था कि शुक्रवार को जब वह पठानकोट में भाजपा की तरफ से आयोजित 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' में शामिल होने जा रहे थे तो उनके काफिले पर अंडे और टमाटर फेंके गए थे. बिट्टू ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा कि कल उनके काफिले पर अंडे और टमाटर फेंके गए थे. आज उन्होंने उनका जवाब दिया.