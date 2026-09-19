पंजाब में सियासी वोल्टेज हाई! भगवंत मान के काफिले पर टमाटर फेंकने की कोशिश, हिरासत में रवनीत बिट्टू...बाद में छोड़ा
पंजाब के मुख्यमंत्री के काफिले पर टमाटर फेंकने के बाद बीजेपी नेता रवनीत बिट्टू को हिरासत में लिया गया और बाद में रिहा किया गया.
Published : September 19, 2026 at 8:10 PM IST
लुधियाना: भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को पंजाब पुलिस ने शनिवार को हिरासत में ले लिया है. आरोप है कि उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (PAU) के गेट के सामने मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफिले पर टमाटर फेंकने की कोशिश की. मान किसान मेले में शामिल होने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे थे.
इस घटना के बाद पंजाब पुलिस ने बिट्टू को हिरासत में ले लिया. हालाकिं, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया. भाजपा नेता ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन उन पर हुए हमले के जवाब में था जो कथित तौर पर मान के समर्थकों ने किया था. उन्होंने पुलिस पर हमलावरों को बचाने का आरोप लगाते हुए सवाल किया, "कल आप कहां थे जब मेरे काफिले पर हमला करने वाले लोगों को सुरक्षा दी जा रही थी."
#WATCH | Ludhiana, Punjab: Former Union Minister and BJP leader Ravneet Singh Bittu was detained by Punjab Police today after he protested near the Punjab Agricultural University (PAU) gate when Chief Minister Bhagwant Mann’s cavalcade was passing through the area.— ANI (@ANI) September 19, 2026
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पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया था कि शुक्रवार को जब वह पठानकोट में भाजपा की तरफ से आयोजित 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' में शामिल होने जा रहे थे तो उनके काफिले पर अंडे और टमाटर फेंके गए थे. बिट्टू ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा कि कल उनके काफिले पर अंडे और टमाटर फेंके गए थे. आज उन्होंने उनका जवाब दिया.
अगर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भाजपा नेताओं, रैलियों और यात्राओं का विरोध करेंगे, तो भाजपा कार्यकर्ता भी पंजाब सरकार और उसके नेताओं के खिलाफ विरोध करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करेंगे. हम चुप नहीं रहेंगे." उन्होंने कहा कि पंजाब से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए जब भी जरूरत होगी, भाजपा मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और दफ्तरों के बाहर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध-प्रदर्शन करती रहेगी.
बिट्टू ने कहा, "हम ऐसे लोग नहीं हैं जो धमकियों या कार्रवाई की चेतावनियों से डर जाएं. इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा. अगर वे मुख्यमंत्री या दूसरे नेताओं को घेरने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा."
उन्होंने आगे कहा, "पंजाब सरकार के लिए यह साफ संदेश है, पुलिस की कार्रवाई से राजनीतिक विरोध को दबाया नहीं जा सकता. भाजपा कार्यकर्ता हर लोकतांत्रिक विरोध का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देंगे और पंजाब के लोगों के साथ खड़े रहेंगे." बाद में पंजाब पुलिस ने बताया कि मुख्यमंत्री के काफ़िले पर अंडे और टमाटर फेंकने की कोशिश करने के आरोप में बिट्टू को हिरासत में लिया गया था. बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया.
इस बीच, भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और सीएम भगवंत मान के काफिले को सुरक्षित गुज़रने में मदद की. लुधियाना में अभी दो दिन का 'किसान मेला' चल रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी आज शहर में एक पैम्फलेट जारी करके अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है.
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