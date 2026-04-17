BJP जिला पंचायत सदस्य मर्डर केस: कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को उम्रकैद की सजा
भाजपा नेता योगेशगौड़ा गौदर मर्डर केस में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.
Published : April 17, 2026 at 5:07 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक में बेंगलुरु की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को भारतीय जनता पार्टी के नेता योगेशगौड़ा गौदर मर्डर केस में उम्रकैद की सजा सुनाई है.
15 अप्रैल, 2026 को स्पेशल कोर्ट ने विनय और 16 अन्य को भाजपा धारवाड़ जिला पंचायत सदस्य योगेशगौड़ा मर्डर केस में दोषी ठहराया था. योगेशगौड़ा की जून 2016 में बेंगलुरु से 400 किलोमीटर उत्तर में धारवाड़ में उनके जिम में हत्या कर दी गई थी.
सीबीआई की ओर से पेश हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कोर्ट से अपील की कि अपराध की क्रूरता और पुलिस और पूरे सिस्टम के गलत इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए सभी दोषियों को कम से कम उम्रकैद की सजा दी जाए.
उन्होंने कहा, "नकली हमलावर बनाए गए और केस को दबाने के इरादे से जांच एजेंसियों को गुमराह किया गया. एक चुना हुआ प्रतिनिधि होने के नाते विनय ने पुलिस अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया. गवाहों को खरीदने की कोशिश की गई.
उन्होंने कहा, "सीबीआई के केस संभालने के बाद ही मामले की साजिश सामने आई. क्योंकि यह एक सोची-समझी और प्लान की गई हत्या है, इसलिए सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा मिलनी चाहिए." विनय के वकील एमएस श्यामसुंदर ने कोर्ट से विनय को कम से कम सजा देने का आग्रह किया और दावा किया कि उसे राजनीतिक वजहों से इस केस में फंसाया गया है.
उन्होंने कहा, "विनय एक ऐसा राजनीतिज्ञ है जिसने अपने मतदाताओं का भरोसा और विश्वास जीता है. उसने अपने चुनाव क्षेत्र में जाए बिना ही चुनाव जीत लिया है. उसके चुनाव क्षेत्र के लोगों को उसकी जरूरत है."
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