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BJP जिला पंचायत सदस्य मर्डर केस: कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को उम्रकैद की सजा

सिटी सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स और विधायक विनय कुलकर्णी (डिजाइन इमेज) ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक में बेंगलुरु की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को भारतीय जनता पार्टी के नेता योगेशगौड़ा गौदर मर्डर केस में उम्रकैद की सजा सुनाई है.

15 अप्रैल, 2026 को स्पेशल कोर्ट ने विनय और 16 अन्य को भाजपा धारवाड़ जिला पंचायत सदस्य योगेशगौड़ा मर्डर केस में दोषी ठहराया था. योगेशगौड़ा की जून 2016 में बेंगलुरु से 400 किलोमीटर उत्तर में धारवाड़ में उनके जिम में हत्या कर दी गई थी.

सीबीआई की ओर से पेश हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कोर्ट से अपील की कि अपराध की क्रूरता और पुलिस और पूरे सिस्टम के गलत इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए सभी दोषियों को कम से कम उम्रकैद की सजा दी जाए.

उन्होंने कहा, "नकली हमलावर बनाए गए और केस को दबाने के इरादे से जांच एजेंसियों को गुमराह किया गया. एक चुना हुआ प्रतिनिधि होने के नाते विनय ने पुलिस अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया. गवाहों को खरीदने की कोशिश की गई.