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इंस्टाग्राम पर एक 'लाइक' की कीमत जिंदगी से बड़ी नहीं! रील बनाते समय BJP नेता के बेटे की मौत

सावधान! कहीं आपके बच्चे का सोशल मीडिया शौक जानलेवा तो नहीं है? कर्नाटक के हुबली में हुए इस हादसे से सबक लें.

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दुर्घटनाग्रस्त कार. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 20, 2026 at 3:19 PM IST

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हुबली (कर्नाटक): सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम रील) के लिए वीडियो बनाते समय एक 15 वर्षीय बालक की मौत हो गयी. मृतक छात्र का नाम नमिष संगलाड है. वह स्थानीय भाजपा नेता वीरेश संगलाड का पुत्र था. पुलिस के मुताबिक, मैसूर में कक्षा 9 में पढ़ने वाले नमिष उगादी का त्योहार मनाने हुबली आया था. हुबली-धारवाड़ के पुलिस कमिश्नर एन. शशिकुमार ने घटनास्थल का दौरा किया. विद्यानगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

क्या है घटना

गुरुवार को नमिष और उनके दोस्तों ने सड़क दुर्घटना का नाटक करते हुए एक रील बनाने का फैसला किया था. इसके लिए वे शहर के बाहरी इलाके शेजावाडकर लेआउट गए. वहां खतरनाक स्टंट करते समय नमिष की बाइक उसके ही दोस्त की कार से टकरा गई और मौके पर ही मौत हो गई. माता-पिता को भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा.

कैसे हुआ हादसा

नमिष स्कूटर चला रहा था. उसकी ही उम्र का एक दूसरा लड़का एक महंगी कार चला रहा था. उनके कुछ दोस्त रील की शूटिंग कर रहे थे. तभी दोनों लड़कों ने अपने वाहनों से नियंत्रण खो दिया और वे आपस में टकरा गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि नमिष का शरीर हवा में 20 फीट दूर जा गिरा. नमिष को गंभीर चोटें आईं और उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

क्या कहती है पुलिस

हुबली-धारवाड़ के पुलिस कमिश्नर एन. शशिकुमार ने कहा कि रील बनाने के दौरान हुए इस हादसे में एक लड़के की जान चली गई. उन्होंने बताया कि कार और बाइक चला रहे दोनों लड़के दोस्त थे. एक तरफ से कार और दूसरी तरफ से बाइक आमने-सामने आए और अचानक ब्रेक लगाए, जिससे स्टंट के दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ. कमिश्नर ने इसे बेहद चौंकाने वाली घटना बताया.

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

कमिश्नर ने कहा कि पुलिस विभाग रील बनाने वालों को चेतावनी देने और जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो पोस्ट करने वालों के खिलाफ केस भी दर्ज किए जाते हैं, फिर भी ऐसी घटना हो गई. कमिश्नर ने जनता से अपील की है कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन न दें. कमिश्नर ने कहा कि जो लोग बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए देते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.

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