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रेत कारोबार के विवाद में भाजपा नेता की जिंदा जलाकर हत्या, मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा तीन

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे ने बताया कि त्रिपाठी ग्रुप और ठाकुर ग्रुप के बीच रेत उत्खनन को लेकर विवाद था.

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भाजपा नेता की जिंदा जलाकर हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 17, 2026 at 7:33 PM IST

7 Min Read
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कोरिया/सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनहत थाना इलाके के नौगई में दिल दहला देने वाली वारदात मंगलवार की रात सामने आई. जहां दो पक्षों के बीच रेत उत्खनन को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें आगजनी के दौरान भाजपा नेता और पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह की फॉर्च्यूनर कार में जलकर दर्दनाक मौत हो गई. वारदात में बुरी तरह से जख्मी 2 और लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर तीन तक पहुंच गया है. फिलहाल सोनहत क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

बीजेपी नेता को जिंदा जलाया, मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 3

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कोरिया, सुरेशा चौबे ने बताया कि ''एक त्रिपाठी ग्रुप है और एक ठाकुर ग्रुप है. इनके बीच रेत उत्खनन को लेकर आपसी विवाद का मामला सामने आया है.'' एएसपी ने बताया कि ''नौगाई गांव में त्रिपाठी परिवार निवास करता है. मंगलवार की रात में करीब साढ़े दस बजे के आसपास दोनों पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा और मारपीट हुई. एएसपी ने कहा कि फॉर्च्यूनर गाड़ी जली है, लेकिन आग गाड़ी में कैसे लगी यह क्लियर नहीं हुआ है. अभी मामला विचाराधीन है. 302, 307 का मामला दर्ज हुआ है. आगजनी की धारा को भी शामिल किया गया है.''

दोनों ग्रुपों के बीच रेत उत्खनन को लेकर विवाद चल रहा था. वारदात वाले दिन भी ठाकुर ग्रुप के लोग त्रिपाठी ग्रुप के घर पर पहुंचे थे. दोनों पक्षों के बीच वहां पर भी विवाद हुआ. विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि कार में आग कैसे लगी. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हम लगातार दबिश दे रहे हैं: सुरेशा चौबे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कोरिया

आईजी सरगुजा रेंज, दीपक झा का बयान

वारदात को लेकर आईजी ने कहा, ''इस मैटर में हम लोगों ने थाना सोनहत में अपराध दर्ज किया गया है. 4 को हिरासत में लेकर पूछताछ की जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है. बाकी 6 फरार लोगों की तलाश जारी है. हम जल्द ही फरार लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे. दोनों पक्षों के बीच आपसी विवाद था. कल भी इन लोगों ने एक जगह मारपीट की है. दोनों पक्षों के बीच आपसी विवाद का भी पता करने की कोशिश की जा रही है. पूर्व में भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था. कल हुए घटनाक्रम में 1 शख्स की मौत मौके पर ही जलने से मौत हो गई थी. चार लोगों को उपचार के लिए रेफर किया गया था. इलाज के दौरान आज 2 शख्स की मौत हो गई है. हमारी लोगों से अपील है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें और कानूनी की मदद करें. आरोपियों को खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी इसका हम भरोसा दिलाते हैं.''

सोनहत थाने में केस दर्ज किया गया है. वारदात को अंजाम देने वाले कुछ लोगों को हमने पकड़ लिया है. जो लोग वारदात के बाद से फरार हैं उनकी तलाश में दबिश दी जा रही है, जल्द ही बाकी बचे लोग भी पकड़ लिए जाएंगे. हम लोगों से अपील करते हैं कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें: दीपक झा, आईजी सरगुजा रेंज

बीजेपी नेता और उनके 2 साथियों की मौत

आरोप है कि जिस फॉर्च्यूनर कार में सवार होकर बीजेपी नेता और भरत सिंह गहरवार नौगई गांव पहुंचे थे, उस कार में वारदात के वक्त उनके साथ वीरेंद्र प्रताप सिंह और नागेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद थे. आगजनी की घटना में दोनों भी बुरी तरह से झुलस गए थे. आग में झुलसे नागेंद्र सिंह को बेहतर इलाज के लिए रायपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन उन्होने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. जबकि वीरेंद्र प्रतास सिंह की मौत अंबिकापुर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई.

घटनाक्रम पर बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया

बीजेपी विधायक भैयालाल राजवाड़े और पूर्व कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो ने घटना पर दुख जताया है. दोनों नेताओं ने कहा कि जो भी इसके लिए दोषी हैं उनपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी नौगई पहुंचे. पूरे मामले की जानकारी नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को भी पूर्व कांग्रेस विधायक कमरो ने दी है.

घटना की जानकारी मिलते ही मैं मौके पर देर रात पहुंचा. बड़ी दुखद घटना है. मैंने इस संबंध में आईजी से बातचीत की. जो शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आई है, उसमें दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद था: भैयालाल राजवाड़े, विधायक बैकुंठपुर

बड़ी दुखद घटना घटी है. रात को ही घटना की मुझे जानकारी मिली, मैंने फोन पर चरणदास महंत जी को इसकी सूचना देने की कोशिश की लेकिन देर रात होने की वजह से वो फोन नहीं उठा पाए. अभी उनका फोन आया तो मैंने उनको पूरी बात बताई है. परिवार को दुख सहने की ईश्वर शक्ति दें: गुलाब कमरो, पूर्व विधायक

पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

घटनाक्रम में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार अक्षत त्रिपाठी, विशाल त्रिपाठी, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और मन्नू त्रिपाठी को गिरफ्तार को अबतक गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस पूरे मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है और जल्द ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है.



तनाव के मद्देनजर पुलिस बल इलाके में तैनात

घटना की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा रेंज के आईजी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की सिलसिलेवार जानकारी ली. पुलिस ने आईजी को बताया कि घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में रखा गया है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.

जानिए क्या है पूरा घटनाक्रम

16 तारीख मंगलवार की रात को एमसीबी के सोनहत थाना इलाके के ग्राम नौगई में लग्जरी कार में सवार लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई. पूरे विवाद के पीछे पुरानी रंजिश और रेत उत्खनन के वर्चस्व को लेकर चल रही लड़ाई की बात सामने आई है. कार में मौके पर जिस शख्स की जलने से मौत हुई वो बीजेपी नेता और पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह थे. वारदात में अबतक बीजेपी नेता सहित तीन लोगों की मौत हो चुकी है.

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