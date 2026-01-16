ETV Bharat / bharat

भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने की बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग, वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी पर भी किया पलटवार

देवघर: पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे शुक्रवार को देवघर पहुंचे. जहां उन्होंने राहुल गांधी द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोप, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार, सांसद निशिकांत दुबे के बयान समेत कई मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

पश्चिम बंगाल में ईडी पर हुए हमले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि ममता बनर्जी पर केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए. जिस तरह से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं. ऐसे में केंद्र सरकार राज्यपाल से रिपोर्ट लेकर राज्य सरकार पर कार्रवाई करे और ऐसी सरकार को बर्खास्त करे. उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी बंगाल से बाहर होंगी और भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपनी सरकार बनाएगी.

राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर उन्होंने कहा कि चोर मचाए शोर और यही चीज राहुल गांधी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में वोटों की डकैती होती थी, लेकिन उस समय राहुल गांधी और उनके नेताओं को दिखाई नहीं देता था और आज जब संविधान के हिसाब से काम हो रहा है तो इस पर वह वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं.

वहीं मधुपुर के लालगढ़ स्थित धोबी टोला में हुई हिंसक झड़प को लेकर अश्विनी चौबे ने कहा कि सरकार जिस तरह से आंख बंद कर बैठी हुई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है. जिन लोगों ने भी धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की है, वैसे लोगों को चिन्हित कर मधुपुर पुलिस और राज्य सरकार कार्रवाई करें.

वहीं भागलपुर स्थित कार्यक्रम में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर अश्वनी चौबे ने कहा कि यदि निशिकांत दुबे को यह लगता है कि भागलपुर में विकास नहीं हुआ है तो एक बार वहां की जनता से पूछ लें.