अग्निवीरों के रोजगार का क्या है पूरा प्लान, जानिए कैसे काम करेगा Agniveer Cell
मुख्यमंत्री धामी की पहल पर तैयार किए गए 'अग्निवीर रोजगार सेल' के गठन को 25 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल चुकी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 26, 2026 at 6:15 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट से अग्निवीर रोजगार सेल के गठन को मंजूरी मिलने के बाद अब इस योजना की पूरी तस्वीर सामने आई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर तैयार किए गए इस पायलट प्रोजेक्ट में अग्निवीरों के रोजगार, स्वरोजगार, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था विकसित की जाएगी.
कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी: उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों के सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर तैयार किए गए 'अग्निवीर रोजगार सेल' के गठन को 25 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल चुकी है. कैबिनेट ने सेल के गठन के साथ ही इसके लिए छह पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है. अब इस योजना की विस्तृत कार्यप्रणाली और इसके प्रावधान सामने आए हैं. योजना से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी भाजपा नेता और रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने दी.
अग्निवीर रोजगार सेल का गठन करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है. @pushkardhami @BJP4UK @INCUttarakhand #uttarakhand #congress #agniveer @ColAjayKothiyal— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) August 26, 2026
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दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वपूर्ण योजना का प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी रिटायर्ड कर्नल अजय को दी थी. उनके स्तर से तैयार किए गए ड्राफ्ट और प्रस्ताव के आधार पर ही इस पायलट प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिली है.
अजय कोठियाल के मुताबिक करीब डेढ़ महीने पहले 17 जुलाई को देहरादून के कुआंवाला में यूथ फाउंडेशन की ओर से आयोजित 'युवा अग्निवीर संवाद' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीर रोजगार सेल गठित करने की घोषणा की थी. घोषणा के बाद से ही इस सेल के स्ट्रक्चर, कार्यप्रणाली और अग्निवीरों के लिए रोजगार की संभावनाओं को लेकर लगातार काम किया जा रहा था. इसके लिए सेना के साथ-साथ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, संस्थानों और अन्य संभावित रोजगार प्रदाताओं के साथ संवाद किया गया. अब कैबिनेट की मंजूरी के साथ इस घोषणा को जमीन पर उतारने की दिशा में औपचारिक प्रक्रिया आगे बढ़ गई है.
मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी के नेतृत्व में उत्तराखंड अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार के लिए ऐतिहासिक पहल कर रहा है।— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) July 18, 2026
सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण के साथ अब समायोजन, कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार को भी मिलेगा बढ़ावा।#BJP4UK #BJPUKGov #DhamiGovernment… pic.twitter.com/H7mcr4GZ2z
रोजगार से लेकर स्वरोजगार तक सिंगल विंडो: बीजेपी नेता अजय कोठियाल के मुताबिक अग्निवीर रोजगार सेल का मूल उद्देश्य सेना में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वापस लौटने वाले उत्तराखंड के अग्निवीरों को उनकी योग्यता, कौशल, सैन्य अनुभव और रुचि के अनुरूप बेहतर रोजगार उपलब्ध कराना है.
अग्निवीर सेल सिर्फ नौकरी उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगा: अजय कोठियाल की माने तो सरकार की कोशिश केवल नौकरी उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अग्निवीरों को स्वरोजगार और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर भी काम किया जाएगा. इसके लिए सेल को एक तरह के सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में विकसित करने की योजना है, ताकि अग्निवीरों को रोजगार से संबंधित अलग-अलग जानकारी और सहायता के लिए कई विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें.
अग्निवीरों के सम्मान और उनके उज्ज्वल भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा, जहां अग्निवीरों के लिए विशेष 'अग्निवीर सेल' की स्थापना की जाएगी।@narendramodi@NitinNabin@AmitShah@rajnathsingh@BJP4India@BJP4UK pic.twitter.com/Yqn0VwQLH2— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 17, 2026
अग्निवीरों के लिए अवसर तलाशेंगा सेल: अजय कोठियाल ने बताया कि सेल अग्निवीरों की योग्यता और चार वर्ष के सैन्य अनुभव को समझते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयू और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच समन्वय स्थापित करेगा. इसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि अग्निवीरों की सैन्य ट्रेनिंग और कौशल का इस्तेमाल किन-किन क्षेत्रों में किया जा सकता है और उनके लिए रोजगार के कौन से अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं.
अग्निवीरों के पास स्वरोजगार का भी विकल्प: अजय कोठियाल ने बताया कि इस दिशा में सेना, सरकारी विभागों और अन्य संस्थानों से लगातार बातचीत चल रही है और अलग-अलग क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिल रही है. योजना के तहत अग्निवीरों को स्वरोजगार के विकल्पों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी. सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है. बैंक से संबंधित प्रक्रिया क्या होगी और स्वरोजगार शुरू करने के लिए किस तरह की सहायता उपलब्ध हो सकती है, इसकी जानकारी सेल के माध्यम से दी जाएगी. यानी यदि कोई अग्निवीर नौकरी के बजाय अपना व्यवसाय या स्वरोजगार शुरू करना चाहता है, तो उसे भी आवश्यक मार्गदर्शन और सहयोग उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी.
देश का पहला 'अग्निवीर रोजगार सेल' स्थापित करेगा उत्तराखंड 🇮🇳— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 17, 2026
उत्तराखंड की वीरभूमि पर राष्ट्र रक्षा के प्रति समर्पित जवानों का सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी संकल्प के साथ हमारी सरकार देश का पहला 'अग्निवीर रोजगार सेल' स्थापित करेगी, जो अग्निवीरों के कौशल विकास,… pic.twitter.com/X25tf3BjKh
जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र: रोजगार की जरूरत के अनुरूप अग्निवीरों को अतिरिक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का प्रावधान भी प्रस्तावित व्यवस्था का हिस्सा है. यदि किसी क्षेत्र में रोजगार के लिए किसी विशेष तकनीकी या व्यावसायिक कौशल की आवश्यकता है तो उस दिशा में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए संबंधित संस्थानों के साथ समन्वय किया जाएगा. इसके साथ ही कौशल वीर योजना, आईटीआई और संबंधित संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि अग्निवीरों को उनके सैन्य प्रशिक्षण और कौशल के अनुरूप मान्य प्रमाणपत्र मिल सके और रोजगार के दौरान उनके चार वर्ष के अनुभव और प्रशिक्षण को औपचारिक रूप से उपयोग में लाया जा सके.
डिजिटल पोर्टल तैयार की योजना: अग्निवीरों के लिए एक डिजिटल पोर्टल तैयार करने की योजना भी है. इस पोर्टल के जरिए रोजगार से संबंधित पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रूप से संचालित और मॉनिटर किया जा सकेगा. इसमें अग्निवीरों की योग्यता, कौशल, अनुभव और रोजगार की रुचि से जुड़ी जानकारी को व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा. इससे संभावित नियोक्ताओं और संबंधित विभागों को भी जरूरत के मुताबिक योग्य अग्निवीरों तक पहुंचने में सुविधा होगी.
सेना, पैरामिलिट्री और निजी क्षेत्र से समन्वय: अग्निवीर रोजगार सेल का एक महत्वपूर्ण काम सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, सरकारी विभागों, पीएसयू और कॉरपोरेट सेक्टर के बीच समन्वय स्थापित करना होगा. अजय कोठियाल के मुताबिक अग्निवीरों के पास चार वर्ष की सैन्य सेवा का अनुभव होगा. इसलिए उनके कौशल को सामान्य रोजगार की तुलना में अलग तरीके से देखा जाना चाहिए. अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीमवर्क, शारीरिक दक्षता और सैन्य प्रशिक्षण जैसे कौशल कई क्षेत्रों में उपयोगी हो सकते हैं. सेल इन्हीं क्षमताओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने की दिशा में काम करेगा. इसके लिए अलग-अलग विभागों और संस्थानों में उपलब्ध रोजगार की संभावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है.
निजी क्षेत्र और कॉरपोरेट्स के साथ भी संवाद स्थापित करने की योजना है, ताकि अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों के अलावा निजी क्षेत्र में भी पर्याप्त अवसर तैयार किए जा सकें. सरकार की कोशिश यह है कि चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीर जब वापस लौटें तो उनके सामने रोजगार के लिए पहले से एक स्पष्ट रोडमैप उपलब्ध हो.
पहले से लागू है 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण: उत्तराखंड सरकार पहले ही सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था कर चुकी है. ऐसे में अब अलग से अग्निवीर रोजगार सेल गठित करने का उद्देश्य रोजगार के अवसरों को केवल आरक्षण तक सीमित न रखते हुए एक व्यापक संस्थागत व्यवस्था तैयार करना है.
अजय कोठियाल के मुताबिक यह सेल अग्निवीरों को नौकरी, स्वरोजगार, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए एक समर्पित मंच के तौर पर काम करेगा. इस व्यवस्था की एक खास बात यह होगी कि अग्निवीर रोजगार सेल सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत संचालित होगा. इसका उद्देश्य अग्निवीरों से जुड़ी जरूरतों और समस्याओं का तेजी से समाधान सुनिश्चित करना है. मुख्यमंत्री स्तर से इसकी निगरानी होने के कारण सेल की कार्यप्रणाली में जवाबदेही और प्रभावशीलता बनाए रखने पर जोर दिया गया है.
उत्तराखंड से देश के लिए मॉडल बनाने की तैयारी: अजय कोठियाल ने इस फैसले को उत्तराखंड की सैन्य परंपरा से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति आभार जताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं सैनिक परिवार से आते हैं और सैनिकों व भारतीय सैन्य परंपराओं के सम्मान को समझते हैं.
उनके मुताबिक अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य को लेकर यह पहल युवाओं में विश्वास पैदा करने वाली है और इससे सेना में जाने वाले युवाओं का भरोसा भी मजबूत होगा. अग्निवीर रोजगार सेल को देश में अपनी तरह की एक अलग पहल के तौर पर विकसित करने की तैयारी है.
उत्तराखंड पहला राज्य बना: अजय कोठियाल के अनुसार उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना है, जहां अग्निवीरों के रोजगार के लिए अलग से समर्पित सेल गठित करने का निर्णय लिया गया है. सरकार की कोशिश इस पायलट प्रोजेक्ट को प्रभावी तरीके से लागू करने की है, ताकि आगे चलकर यह मॉडल दूसरे राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बन सके.
कुल मिलाकर, अग्निवीर रोजगार सेल को केवल एक रोजगार उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था के तौर पर नहीं, बल्कि सेना से चार वर्ष की सेवा पूरी कर लौटने वाले युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार, प्रशिक्षण, कौशल प्रमाणन और सरकारी योजनाओं तक पहुंच का एक समेकित प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में देखा जा रहा है. मुख्यमंत्री की घोषणा से लेकर कैबिनेट की मंजूरी तक करीब डेढ़ महीने में तैयार हुए इस मॉडल की वास्तविक परीक्षा इसके क्रियान्वयन के बाद होगी. सरकार की कोशिश है कि जब अग्निवीर उत्तराखंड लौटें तो उनके सामने भविष्य को लेकर अनिश्चितता नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए रोजगार और स्वरोजगार के स्पष्ट विकल्प मौजूद हों.
अग्निवीर क्या है: अग्निवीर (अग्निपथ) भारत सरकार की योजना है. इस योजना के तहत भारत की तीन सेनाओं सेना, नौसेना और वायु सेना में अधिकारियों के पद से नीचे भर्ती होने वाले सैनिकों की अल्पकालिक भर्ती के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है. इसकी घोषणा 16 जून 2022 को की गई थी. इस योजना के तहत 17.5 से 21 साल के युवा भारतीय सेना में जाने के लिए आवेदन कर सकते है. इस योजना के तहत जवान को भारतीय सेना में चार साल की सेवा करने की मौका मिलता है. चार साल की सेवा के बाद प्रदर्शन, योग्यता और अनुशासन के आधार पर 25% तक अग्निवीरों को नियमित (स्थायी) सैन्य सेवा में रखा जाता है. शेष 75% अग्निवीरों को सेवामुक्त किया जाता है, जिन्हें विभिन्न अर्धसैनिक बलों (CAPF), पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता व आरक्षण का प्रावधान दिया गया है.
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