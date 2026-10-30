बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा का निधन, अंतिम दर्शन के लिए पटना लाया जाएगा शव
बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद रविन्द्र किशोर सिन्हा का निधन हो गया. जल्द ही उनका पार्थिव शरीर पटना लाया जाएगा.
Published : October 30, 2026 at 12:44 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 12:50 PM IST
पटना : बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद रविन्द्र किशोर सिन्हा का निधन हो गया. उन्होंने शुक्रवार सुबह नोएडा स्थित आवास पर आखिरी सांस ली. वे लंबे समय से बीमार थे. आरके सिन्हा एक सफल कारोबारी भी थे और SIS ग्रुप को संस्थापक थे. आर के सिन्हा बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से थे.
परिवार ने क्या बताया?
परिवार के सदस्यों ने बताया कि, ''शुक्रवार सुबह आरके सिन्हा का नोएडा स्थित आवास पर निधन हो गया. उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए दिल्ली से पटना स्थित अन्नपूर्णा भवन, पाटलिपुत्र लाया जायेगा. पटना में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.''
कौन थे आरके सिन्हा?
आरके सिन्हा का जन्म 22 सितंबर 1951 को बिहार के बक्सर में हुआ था. पिता की नौकरी पटना में थी, तो उनकी शिक्षा-दीक्षा पटना में हुई. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई. साल 1971 में बतौर पत्रकार भारत-पाकिस्तान युद्ध को कवर किया.
SIS कंपनी के संस्थापक भी थे रविन्द्र किशोर सिन्हा
तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के विरुद्ध लिखने के कारण उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा. इसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण की सलाह पर उन्होंने पटना के एक गैरेज में एसआईएस (SIS) कंपनी बनाई. वह बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे. आरएसएस में भी इनकी बड़ी पकड़ थी. बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा सांसद भी बनाया था.
जनसंघ एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री आर. के. सिन्हा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। पत्रकारिता, समाजसेवा एवं संगठन के प्रति उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनका निधन राजनीतिक एवं सामाजिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करें। ॐ शांति!— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) October 30, 2026
उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा- मुख्यमंत्री
आरके सिन्हा के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, जनसंघ एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय आर के सिन्हा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. पत्रकारिता, समाजसेवा एवं संगठन के प्रति उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा. उनका निधन राजनीतिक एवं सामाजिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है.
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