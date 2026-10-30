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बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा का निधन, अंतिम दर्शन के लिए पटना लाया जाएगा शव

पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा का निधन ( ETV Bharat )

पटना : बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद रविन्द्र किशोर सिन्हा का निधन हो गया. उन्होंने शुक्रवार सुबह नोएडा स्थित आवास पर आखिरी सांस ली. वे लंबे समय से बीमार थे. आरके सिन्हा एक सफल कारोबारी भी थे और SIS ग्रुप को संस्थापक थे. आर के सिन्हा बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से थे.

परिवार ने क्या बताया?