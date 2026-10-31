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कोलकाता एयरपोर्ट पर BJP ने पहला ट्रेड यूनियन शुरू किया, बंसल ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया

कोलकाता एयरपोर्ट पर BJP ने पहला ट्रेड यूनियन शुरू किया, ( ETV Bharat )

कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पिछले साढ़े चार दशकों से चली आ रही अपनी नीति से हटकर अपना पहला श्रमिक संगठन (Trade Union) बनाया है. 1980 में अपनी शुरुआत के बाद से भाजपा का कभी कोई ट्रेड यूनियन नहीं रहा.

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी का कोई छात्र या श्रमिक संगठन नहीं है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी अपने मौजूदा संरचनात्मक ढांचे के अंदर ही काम करेगी.

शनिवार को भाजपा के ट्रेड यूनियन विंग ने राज्य में आधिकारिक तौर पर अपना सफर शुरू कर दिया. पार्टी का पहला माना हुआ लेबर ऑर्गनाइजेशन ‘एनएससीबीआई एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स मोर्चा’ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए लॉन्च किया गया. इस कार्यक्रम में भट्टाचार्य, राज्य के लिए पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और अखिल भारतीय महासचिव सुनील बंसल के साथ दूसरे नेता भी शामिल हुए. जहां बंसल ने इस दिन को ‘ऐतिहासिक’ बताया, वहीं भट्टाचार्य ने कहा कि कोलकाता एयरपोर्ट पर शुरू हुआ ट्रेड यूनियन, आखिरकार देश भर के दूसरे राज्यों में भी फैलेगा. फिलहाल राज्य के सभी एयरपोर्ट के साथ-साथ वेबेल और हरिंघटा में ऑपरेशन की देखरेख के लिए 9 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है. राज्य बीजेपी के ‘ट्रेड यूनियन रिलेशंस सेल’ के सह-संयोजक अरित्रा चट्टोपाध्याय को नए संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है.