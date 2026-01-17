ETV Bharat / bharat

शानदार सफलता को आगामी चुनावों में भुनाने की तैयारी, अब 5 राज्यों पर BJP का फोकस

हाल ही में हुए उप-चुनावों में भी पार्टी की जीत ने उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में मिली प्रचंड जीत के बाद अब राज्य स्तर पर भी इसी गति को बनाए रखना जरूरी है. आगामी चुनावों में पश्चिम बंगाल,असम,त्रिपुरा,उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी जैसे राज्यों में बीजेपी इस जीत का फायदा उठाने की योजना बना रही है.

बीजेपी ने लगभग 30 साल पुरानी शिवसेना की पकड़ को तोड़ते हुए बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जहां महायुति (बीजेपी-एकनाथ शिंदे शिवसेना) ने कुल 227 में से 118 सीटें जीती हैं. बीजेपी अकेले 89 सीटों पर विजयी रही, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना को 29 सीटें मिलीं.

यह बदलाव पार्टी की चुनावी रणनीति में एक नया मोड़ ला सकता है, जहां केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर सत्ता की ताकत को जोर दिया जाएगा. बता दें कि, पिछले कुछ महीनों में बीजेपी ने कई उप-चुनावों और स्थानीय निकाय चुनावों में भी शानदार प्रदर्शन किया है. विशेष रूप से, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों में महायुति गठबंधन की ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अब अगले राज्य चुनावों में इस सफलता को भुनाने की पूरी तैयारी में जुट गई है.

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अपनी हाल की चुनावी सफलता को आगामी राज्य चुनावों में भुनाने की तैयारी में जुट गई है. पार्टी सूत्रों के अनुसार, बीजेपी अब पारंपरिक 'डबल इंजन सरकार' के स्लोगन को अपग्रेड करते हुए 'ट्रिपल इंजन' की रणनीति पर काम कर रही है.

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि, "हमारी रणनीति अब 'ट्रिपल इंजन' पर आधारित होगी. इसमें केंद्र सरकार का इंजन, राज्य सरकार का इंजन और स्थानीय पंचायतों या नगर निकायों का तीसरा इंजन शामिल होगा.

उन्होंने कहा कि, यह स्लोगन विकास की गति को तीन गुना तेज करने का संदेश देगा. 'डबल इंजन' ने हमें अच्छे नतीजे दिए, लेकिन अब समय है आगे बढ़ने का. उन्होंने कहा कि, पार्टी की बैठक में भी इस स्लोगन पर चर्चा हुई है. पार्टी का कहना है कि यह स्लोगन ग्रामीण और शहरी मतदाताओं को आकर्षित करने में कारगर साबित हो सकता है, खासकर उन राज्यों में जहां स्थानीय मुद्दे प्रमुख हैं.

बीजेपी की इस नई रणनीति का असर आगामी विधानसभा चुनावों में देखा जाएगा. पार्टी कार्यकर्ताओं को इस स्लोगन के साथ जनसंपर्क अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर यह रणनीति सफल रही, तो बीजेपी की सत्ता की राह और मजबूत हो सकती है.

बीएमसी की इस जीत के बाद बीजेपी नेतृत्व अब 'डबल इंजन सरकार' के स्लोगन को अपग्रेड करने पर विचार कर रहा है. पार्टी सूत्रों के अनुसार, अब 'ट्रिपल इंजन' का नया नारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार (बीजेपी), राज्य सरकार (महायुति) और अब स्थानीय निकायों (बीएमसी सहित अन्य महानगरपालिकाओं) का तीसरा इंजन जोड़ा जाएगा. यह स्लोगन विकास की गति को तीन गुना तेज करने का संदेश देगा और आगामी विधानसभा चुनावों में जनता को आकर्षित करने का प्रमुख हथियार बनेगा.

वहीं पार्टी का ये भी मानना है कि बीएमसी चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र की राजनीति में भी बड़ा बदलाव लाएंगे. यह जीत बीजेपी के लिए आगामी विधानसभा चुनावों का ट्रेलर साबित हो सकती है, जहां 'ट्रिपल इंजन' की रणनीति पार्टी को चुनावी मैदान में और मजबूती दे सकती है.

