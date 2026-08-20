कांग्रेस वोट की राजनीति कर रही है, वंदे मातरम् पर छिड़े घमासान पर बोले BJP सांसद के. लक्ष्मण
बीजेपी संसदीय बोर्ड के नेता के लक्ष्मण ने कहा कि, वंदे मातरम् पर कांग्रेस सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : August 20, 2026 at 8:24 PM IST
नई दिल्ली: बीजेपी संसदीय बोर्ड के नेता और सांसद के. लक्ष्मण ने कांग्रेस पर वंदे मातरम् को लेकर हुए विवाद पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आजादी से पहले भी देश को बांटने का काम कर रही थी और आज भी वही कर रही है.
उन्होंने कहा कि, कांग्रेस ने झूठ बोला है. पहले 15 अगस्त को उनकी नेत्री ने वंदे मातरम् गाने से रोका और पार्टी ने सफाई दी कि उन्होंने खड़गे के लिए कुर्सी मंगवाया था. जबकि अब इसका पर्दाफाश हो गया है और अब उन्होंने पूरे देश में सिर्फ दो छंद गाने के आदेश दे दिए हैं. इस मुद्दे पर बोलते हुए के. लक्ष्मण ने कहा कि वंदे मातरम् कोई राजनीतिक दल का गाना नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय गीत है. इसके पीछे कांग्रेस जो राजनीति कर रही है, वह सिर्फ वोटबैंक की राजनीति है और उसे देश की जनता देख रही है.
उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने भारत को आजादी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी और तब यह गाना उन्हें राष्ट्र के लिए प्रेरणा देता था. आखिर कांग्रेस को इससे परहेज क्यों है. उन्होंने सवाल किया कि आखिर दो छंद ही गाने का उन्होंने कार्यसमिति में पारित क्यों किया, बाकी छंदों में उन्हें क्या आपत्ति है.
एक अन्य सवाल पर कि, बीजेपी ने 2029 को देखते हुए नई टीम बनाई है और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि यह टीम काम करेगी और राज्यों के चुनाव में भी काम करेगी. इसपर बोलते हुए बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य के. लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी लगातार काम करती रहती है.
उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के बाद उन्होंने अब तक के कार्यकाल में जितने जनकल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएं बनाई हैं, उन्हें जाकर लोगों को यह टीम बताएगी और जहां तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने में लोगों को सहायता और लाभ पहुंचाएगी.
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