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कांग्रेस वोट की राजनीति कर रही है, वंदे मातरम् पर छिड़े घमासान पर बोले BJP सांसद के. लक्ष्मण

बीजेपी संसदीय बोर्ड के नेता के लक्ष्मण ने कहा कि, वंदे मातरम् पर कांग्रेस सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: बीजेपी संसदीय बोर्ड के नेता और सांसद के. लक्ष्मण ने कांग्रेस पर वंदे मातरम् को लेकर हुए विवाद पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आजादी से पहले भी देश को बांटने का काम कर रही थी और आज भी वही कर रही है. उन्होंने कहा कि, कांग्रेस ने झूठ बोला है. पहले 15 अगस्त को उनकी नेत्री ने वंदे मातरम् गाने से रोका और पार्टी ने सफाई दी कि उन्होंने खड़गे के लिए कुर्सी मंगवाया था. जबकि अब इसका पर्दाफाश हो गया है और अब उन्होंने पूरे देश में सिर्फ दो छंद गाने के आदेश दे दिए हैं. इस मुद्दे पर बोलते हुए के. लक्ष्मण ने कहा कि वंदे मातरम् कोई राजनीतिक दल का गाना नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय गीत है. इसके पीछे कांग्रेस जो राजनीति कर रही है, वह सिर्फ वोटबैंक की राजनीति है और उसे देश की जनता देख रही है. BJP सांसद के. लक्ष्मण से बातचीत (ETV Bharat)