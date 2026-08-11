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Jharkhand Bandh: छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड बंद, सड़क पर उतरे बंद समर्थक

रांची में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं. कई इलाकों में टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किए गए.

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टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2026 at 10:04 AM IST

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रांची: झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज रांची बंद का ऐलान किया है. बंद के समर्थन में सुबह करीब 8 बजे से ही भाजपा नेता और कार्यकर्ता राजधानी की सड़कों पर उतर गए हैं. कई इलाकों में टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और दुकानों को बंद कराया जा रहा है.

शहर के कई प्रमुख मार्गों पर प्रदर्शन और सड़क जाम के कारण यातायात प्रभावित होने लगा है. स्थिति को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है और प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने तथा यातायात व्यवस्था सामान्य कराने की कोशिश की जा रही है.

टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन (Etv Bharat)

बीच सड़क धरने पर बैठे भाजपा नेता-कार्यकर्ता

बंद के समर्थन में भाजपा नेता और कार्यकर्ता अलग-अलग स्थानों पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. कई जगहों पर टायर जलाकर सड़क जाम कर दी गई है. जबकि दुकानों को भी बंद कराया जा रहा है. रातू रोड इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जलाकर आवागमन बाधित कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर बंद के समर्थन में नारेबाजी की. इस दौरान आसपास की कई दुकानों को भी बंद कराया गया. सड़क पर टायर जलाए जाने के कारण इलाके में वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई.

BJP Jharkhand bandh against lathicharge on JPSC students
सड़क पर उतरे बंद समर्थक (ETV BHARAT)

वहीं, किशोरी यादव चौक के पास भी भाजपा नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे. कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया. इसी तरह अरगोड़ा चौक के पास भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ बीच सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने छात्रों पर लाठीचार्ज की कार्रवाई का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

कांके रोड स्थित सीएमपीडीआई गेट के पास भी बंद समर्थकों ने सड़क जाम कर दिया है. यहां सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. प्रदर्शन के कारण कांके रोड पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था पर असर पड़ा है.

BJP Jharkhand bandh against lathicharge on JPSC students
टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

लाठीचार्ज के विरोध में बंद का आह्वान

भाजपा नेताओं का कहना है कि छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में बंद का आह्वान किया गया है. पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों की मांगों को सुनने के बजाय उनके खिलाफ बल प्रयोग किया गया. इसी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता राजधानी की सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

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