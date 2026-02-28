ETV Bharat / bharat

असम में बीजेपी की 'जन आशीर्वाद यात्रा': CM हिमंत बिस्वा सरमा ने जनता से मांगा समर्थन

जनता तक पहुंचने की यह यात्रा ढेकियाजुली से शुरू हुई, जिसका मकसद पांच विधानसभा सीटों को कवर करना है. इस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित किया और लोगों का आशीर्वाद मांगा. CM के साथ BJP के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया, केंद्रीय मंत्री (राज्य) पबित्रा मार्गेरिटा और राज्य के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल भी थे.

तेजपुर (असम): भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शनिवार को सोनितपुर जिले में अपनी 'जन आशीर्वाद यात्रा' शुरू की. यह यात्रा आने वाले असम विधानसभा चुनावों से पहले पांच विधानसभा सीटों को कवर करेगी. आज सोनितपुर जिले के बरचाला में गुप्तेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत हुई.

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'जन आशीर्वाद यात्रा' की शुरुआत असम की जनता के आशीर्वाद से हुई है. उन्होंने जनता से अपील की कि वे भाजपा को अपना समर्थन देना जारी रखें ताकि सरकार आने वाले दिनों में और भी बेहतर काम कर सके. उन्होंने आगे कहा कि यह यात्रा किसी भी कमी के लिए क्षमा मांगने और जनता की सेवा और भी प्रभावी ढंग से करने के लिए नया आशीर्वाद लेने का एक अवसर भी है.

दिन भर के कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने पांच विधानसभा क्षेत्रों- ढेकियाजुली, बरचला, तेजपुर, नदुआर और रंगपारा के कई इलाकों का दौरा किया. उन्होंने रोड शो और जनसभाओं के माध्यम से सीधे स्थानीय लोगों से संवाद किया. अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारों में सरकार की पहल और 'आत्मनिर्भर असम' के व्यापक दृष्टिकोण पर जोर दिया.

इस यात्रा के दौरान पार्टी के समर्थक सड़कों के किनारे जमा थे. पार्टी के झंडों ने माहौल को उत्सव जैसा बना दिया. भाजपा सूत्रों ने बताया कि 'जन आशीर्वाद यात्रा' का उद्देश्य जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मजबूत करना और आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं का समर्थन और आशीर्वाद मांगना है.

इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री पवित्र मार्गेरिटा ने कहा कि जनता का आशीर्वाद ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने गौर किया कि मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए रास्तों में भारी भीड़ उमड़ी, जो जनता के विश्वास और भरोसे को दर्शाती है. उन्होंने आगे कहा कि भाजपा हमेशा लोगों के समर्थन से मिलने वाले साहस के साथ आगे बढ़ी है.

