अमित मालवीय बोले-राजस्थान कांग्रेस के तीन सांसदों ने हरियाणा में खर्च किया सांसद कोष का पैसा, जूली ने दिया ये जवाब

मालवीय के आरोपों पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सारा ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ते हुए कहा कि उन्होंने जांच क्यों नहीं की.

Allegation on Congress MP
कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 5, 2026 at 6:32 PM IST

जयपुर: राजस्थान कांग्रेस के तीन लोकसभा सांसदों की ओर से हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र में सांसद फंड से विकास कार्यों पर किए गए खर्च को लेकर अब सियासी बवाल मच गया है. भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है और कांग्रेस को सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी करार दिया है.

मालवीय ने इस मामले को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस से बड़ी कोई धोखेबाज पार्टी नहीं हो सकती है. इस बार निशाने पर राजस्थान के लोग हैं. राजस्थान के करदाताओं के पैसे का खुला दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस के तीन सांसद संजना जाटव, बृजेंद्र ओला और राहुल कस्वां ने अपने एमपी एलडी फंड का पैसा हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने की सिफारिश की है जो कि कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे का निर्वाचन क्षेत्र है. उन्होंने कहा कि यह सब केवल पिछले तीन-चार महीनो में हुआ है. यह विकास नहीं है यह वंशवाद और जनता के पैसे की खुली लूट है.राजस्थान के लोगों का पैसा सुरजेवाला जूनियर को हरियाणा में क्यों दिया जा रहा है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (ETV Bharat Jaipur)

आईटी सेल प्रमुख मालवीय ने बाकायदा हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान कांग्रेस के तीन सांसदों की ओर से खर्च की गई राशि का ब्यौरा भी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया है. इसके बाद अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले की ज्यादा जानकारी नहीं होने की बात कही है और कहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए.

किस सांसद ने कितनी राशि खर्च: अमित मालवीय की ओर से सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में उन्होंने बताया कि कि झुंझुनू से कांग्रेस के लोकसभा सांसद बृजेंद्र ओला ने कैथल विधानसभा क्षेत्र में 30 अगस्त को अलग-अलग विकास कार्यों के लिए 24 लाख 71000 के खर्च करने की सिफारिश की थी. चूरू से कांग्रेस सांसद राहुल कस्वां ने 18 दिसंबर 2025 को अलग-अलग विकास कार्यों के लिए 50 लाख रुपए की राशि अपने सांसद कोर्ट से खर्च करने की सिफारिश की थी. वहीं भरतपुर से कांग्रेस सांसद संजना जाटव ने 16 सितंबर और 23 दिसंबर को 45 लाख 55 हजार की राशि विकास कार्यों पर खर्च करने की सिफारिश की थी.

जूली बोले, गलत हुआ है तो कार्रवाई करो: इस मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है. सरकारी अधिकारी क्या रहे थे? क्या वे यह चेक नहीं करते हैं कि कौनसा कागज कहां का है? यदि नियमों से बाहर किसी ने किया है तो इसकी जांच करवाई जानी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए.

