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भाजपा ने संसद के विशेष सत्र में उपस्थिति को लेकर सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने रविवार को लोकसभा और राज्यसभा में अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया. इसमें उन्हें आने वाले संसद सत्र के दौरान 16 से 18 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है. इसमें सभी का हाजिर रहना जरूरी कर दिया गया है और कहा गया है कि इस दौरान कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी.

यह तब हुआ है जब संसद 16 अप्रैल से तीन दिन के स्पेशल सेशन के लिए शुरू होने वाला है, जिसमें महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर फोकस होगा. पत्र में लिखा गया, 'लोकसभा और राज्यसभा में सभी बीजेपी सदस्यों को गुरुवार से शनिवार, 16 से 18 अप्रैल 2026 तक तीन लाइन का व्हिप जारी किया जा रहा है. सभी केंद्रीय मंत्री और सांसदों से अनुरोध है कि वे ऊपर बताई गई तीनों तारीखों पर सदन में मौजूद रहें.'

आगे लिखा,'सदन में मौजूद रहना जरूरी है. कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी. सदस्यों से रिक्वेस्ट है कि वे व्हिप का सख्ती से पालन करें और हाउस में बिना रुके अपनी अटेंडेंस पक्का करें. सरकार ने दो बड़े अमेंडमेंट प्लान किए हैं. 2023 के नारी शक्ति वंदन एक्ट ने विमेंस रिजर्वेशन को नई सेंसस और डिलिमिटेशन से जोड़ा. सेंसस में देरी की वजह से 2011 के सेंसस डेटा के साथ आगे बढ़ने का प्लान है.'

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सरकार से महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन के मुद्दे से जुड़े प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया.

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को भरोसे में लिए बिना संसद का स्पेशल सेशन बुलाया गया है और चेतावनी दी कि सही चर्चा के लिए जरूरी बातें अभी भी साफ नहीं हैं. पत्र में खड़गे ने लिखा, 'मुझे अभी-अभी 16 अप्रैल से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के लिए संसद के स्पेशल सेशन पर आपका लेटर मिला है.