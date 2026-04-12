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भाजपा ने संसद के विशेष सत्र में उपस्थिति को लेकर सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया

संसद के विशेष सत्र के दौरान 16 से18 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है.इस दौरान कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी.

BJP issues three line whip for MPs
संसद सत्र के दौरान की तस्वीर (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 12, 2026 at 11:26 AM IST

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नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने रविवार को लोकसभा और राज्यसभा में अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया. इसमें उन्हें आने वाले संसद सत्र के दौरान 16 से 18 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है. इसमें सभी का हाजिर रहना जरूरी कर दिया गया है और कहा गया है कि इस दौरान कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी.

यह तब हुआ है जब संसद 16 अप्रैल से तीन दिन के स्पेशल सेशन के लिए शुरू होने वाला है, जिसमें महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर फोकस होगा. पत्र में लिखा गया, 'लोकसभा और राज्यसभा में सभी बीजेपी सदस्यों को गुरुवार से शनिवार, 16 से 18 अप्रैल 2026 तक तीन लाइन का व्हिप जारी किया जा रहा है. सभी केंद्रीय मंत्री और सांसदों से अनुरोध है कि वे ऊपर बताई गई तीनों तारीखों पर सदन में मौजूद रहें.'

आगे लिखा,'सदन में मौजूद रहना जरूरी है. कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी. सदस्यों से रिक्वेस्ट है कि वे व्हिप का सख्ती से पालन करें और हाउस में बिना रुके अपनी अटेंडेंस पक्का करें. सरकार ने दो बड़े अमेंडमेंट प्लान किए हैं. 2023 के नारी शक्ति वंदन एक्ट ने विमेंस रिजर्वेशन को नई सेंसस और डिलिमिटेशन से जोड़ा. सेंसस में देरी की वजह से 2011 के सेंसस डेटा के साथ आगे बढ़ने का प्लान है.'

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सरकार से महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन के मुद्दे से जुड़े प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया.

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को भरोसे में लिए बिना संसद का स्पेशल सेशन बुलाया गया है और चेतावनी दी कि सही चर्चा के लिए जरूरी बातें अभी भी साफ नहीं हैं. पत्र में खड़गे ने लिखा, 'मुझे अभी-अभी 16 अप्रैल से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के लिए संसद के स्पेशल सेशन पर आपका लेटर मिला है.

यह स्पेशल सेशन हमें भरोसे में लिए बिना बुलाया गया है और आपकी सरकार होने वाले डिलिमिटेशन पर कोई डिटेल बताए बिना फिर से हमारा सहयोग मांग रही है. आप समझेंगे कि डिलिमिटेशन और दूसरी बातों की डिटेल के बिना, इस ऐतिहासिक कानून पर कोई काम की चर्चा करना नामुमकिन होगा.'

'आपने अपने पत्र में लिखा है कि आपकी सरकार ने इस बारे में राजनीतिक दलों से बातचीत की है. हालांकि, मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि यह सच के खिलाफ है क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियां सरकार से कह रही हैं कि 29 अप्रैल 2026 को मौजूदा चुनाव खत्म होने के बाद संविधान में किए जा रहे बदलावों पर चर्चा करने के लिए एक ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाई जाए.

अभी चल रहे राज्य चुनावों के दौरान स्पेशल मीटिंग बुलाना हमारे इस विश्वास को और पक्का करता है कि आपकी सरकार महिलाओं को सही मायने में मजबूत बनाने के बजाय पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए बिल को लागू करने में जल्दबाजी कर रही है.'

अगर स्पेशल मीटिंग का मतलब हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना और सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है, जैसा कि आपने लेटर में लिखा है, तो मेरा सुझाव है कि सरकार 29 अप्रैल के बाद कभी भी डिलिमिटेशन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाए, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 में बदलाव से जोड़ा जा रहा है.लेटर में लिखा है.

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महिला आरक्षण संशोधन विधेयक
WOMEN RESERVATION AMENDMENT BILL
बीजेपी तीन लाइन व्हिप जारी किया
BJP ISSUES THREE LINE WHIP FOR MPS

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