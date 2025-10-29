ETV Bharat / bharat

बिहार चुनावः 'दिल्ली की जीत' वाली पटकथा से बिहार में नया इतिहास रचने की तैयारी में बीजेपी!

बिहार के समस्तीपुर में 24 अक्टूबर को रैली के दौरान नीतीश कुमार, पीएम मोदी और चिराग पासवान. ( IANS )

पार्टी के मेनिफेस्टो कमेटी के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 'संकल्प पत्र' तीन भागों में बंटा होगा. पहला विकास, दूसरा कल्याण और तीसरा बुनियादी ढांचा. महिला सशक्तिकरण, रोजगार और युवा विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य, किसान और ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचा और सामाजिक न्याय, पार्टी के 2024 लोकसभा घोषणापत्र 'संकल्प पत्र' और दिल्ली 2025 के 'विकसित दिल्ली संकल्प पत्र' से प्रेरित हैं.

पार्टी सूत्रों के अनुसार, भाजपा के घोषणापत्र में विपक्ष के वादों जैसे पुरानी पेंशन बहाली, मंडी प्रणाली की बहाली और मुफ्त बिजली को काउंटर करने के लिए व्यावहारिक और विकासोन्मुखी योजनाएं शामिल होंगी. दिल्ली चुनाव 2025 के घोषणापत्र की तरह बिहार में भी महिला, युवा, किसान और गरीबों पर फोकस रहने की संभावना है.

नई दिल्लीः बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की ओर से भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपना घोषणापत्र 'विकसित बिहार संकल्प पत्र' जारी करने जा रही है. एनडीए के घटक दल जनता दल (यूनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) सहित अन्य सहयोगी पार्टियों के भी शामिल होने की संभावना है.

बता दें कि दिल्ली चुनाव में भाजपा ने फ्रीबीज और इंफ्रास्ट्रक्चर का बैलेंस बनाया था. यहां बीजेपी को शानदार जीत मिली थी. इसलिए, बीजेपी इसे बिहार में आजमाना चाहती है. बिहार में नीतीश कुमार सरकार के सात निश्चय पार्ट-2 को अपग्रेड करते हुए, एनडीए बुनियादी सुविधाओं पर जोर देगी.

बिहार के समस्तीपुर में 24 अक्टूबर को रैली के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी. (IANS)

महागठबंधन का 'तेजस्वी प्रण पत्र':

बता दें कि 28 अक्टूबर को महागठबंधन ने पटना में अपना साझा घोषणा पत्र, 'तेजस्वी प्रण पत्र', जारी किया. यह घोषणा-पत्र राजद और कांग्रेस समेत सभी घटक दलों के नेताओं ने मिलकर जारी किया गया. 32-पेज के घोषणापत्र में पुरानी पेंशन, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सहायता और मंडी बहाली जैसे वादे किए गये. भाजपा ने इसे 'धोखा' बताते हुए कहा कि आरजेडी का इतिहास भ्रष्टाचार का है.

बीजेपी ने साधा निशानाः

भाजपा प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि एनडीए का फोकस 'विकास की राजनीति' पर रहेगा. उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव चाहे कुछ भी कहें बिहार में एनडीए की सरकार फिर से आएगी. उन्होंने कहा कि जिस तरह से लालू यादव के जंगलराज में बिहार की स्थिति थी और अब पिछले 10 सालों में वहां एनडीए ने जो विकास किया है उसमें जमीन आसमान का अंतर है. यह जनता को साफ नजर आ रहा है.

बेगूसराय में 24 अक्टूबर को सभा के दौरान पीएम मोदी. (फाइल फोटो) (ANI)

कब है चुनावः

बता दें कि बिहार विधानसभा के लिए 243 सीटों पर चुनाव हो रहा है. दो चरणों में मतदान होगा. पहले चरण के लिए 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगी. दूसरे चरण के 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा. 14 नवंबर को मगणना होगी. दोनों ही चरणों के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. प्रचार-प्रसार अभियान तेजी से चल रहा है.

