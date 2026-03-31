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महिला वोटरों पर 'महा-दांव': ममता की 'लक्ष्मी भंडार' की काट के लिए बीजेपी तैयार कर रही 'मास्टरस्ट्रोक'

आज के दौर में 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) सभी राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा चुनावी हथियार बन चुका है.

BJP Women Outreach Strategy
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और BJP उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी (बाएं से दूसरे) और राज्य BJP अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य (दाएं से दूसरे) मंगलवार, 31 मार्च, 2026 को कोलकाता में CEO ऑफिस में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल के साथ मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 31, 2026 at 8:04 PM IST

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अनामिका रत्ना

नई दिल्लीः आगामी विधानसभा चुनावों, विशेषकर पश्चिम बंगाल और असम में जीत दर्ज करने के लिए भाजपा ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है. पार्टी अब महिला मतदाताओं को अपना 'प्राइम टारगेट' बना रही है. सूत्रों की मानें तो भाजपा न केवल पुरानी योजनाओं को धार दे रही है, बल्कि 'नकद सहायता' की नई और बड़ी योजनाओं के जरिए चुनावी मैदान में उतरने वाली है.

बंगाल में 3000 का 'चुनावी धमाका'

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा जल्द ही अपना 'संकल्प पत्र' जारी कर सकती है. पार्टी सूत्रों का दावा है कि इसमें महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का बड़ा वादा शामिल हो सकता है. यह कदम सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 'लक्ष्मी भंडार' योजना की काट के तौर पर देखा जा रहा है. भाजपा का मानना है कि इस 'मास्टरस्ट्रोक' से टीएमसी के सबसे मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाई जा सकती है.

'लाडली बहना' मॉडल पर टिकी उम्मीदें

पार्टी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और असम में 'लाडली बहना' जैसी योजनाओं की सफलता से उत्साहित है. भाजपा की एक राष्ट्रीय महिला पदाधिकारी के अनुसार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभाओं में इस योजना का रोडमैप पेश कर सकते हैं. भाजपा का मानना है कि महिलाएं अब 'साइलेंट वोटर' बन चुकी हैं, जिनका मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में लगातार बढ़ रहा है.

हजारों करोड़ का 'बजट' मास्टरस्ट्रोक

वर्ष 2025-26 के बजट में चुनावी राज्यों में महिलाओं के लिए नकद ट्रांसफर योजनाओं पर 1.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है. मध्य प्रदेश में 'लाडली बहना', महाराष्ट्र में 'माझी लाडकी बहिण' और असम में 'ओरुणोदय-3' जैसी योजनाओं के जरिए करोड़ों महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे पहुंचाए जा रहे हैं.

एकमुश्त सहायता का दांव

असम में भाजपा सरकार ने हाल ही में 'ओरुणोदय-3' योजना के तहत हर महिला लाभार्थी को 9000 रुपये की एकमुश्त राशि दी है. पार्टी को उम्मीद है कि इस सीधे वित्तीय लाभ का बड़ा असर आगामी चुनावों के समीकरणों पर पड़ेगा. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हाल के बयानों में कहा कि "महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्वावलंबन भाजपा की प्राथमिकता है." पार्टी अब इन योजनाओं को और तेजी से लागू करने के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित कर रही है.

पार्टी सूत्रों का मानना है कि 2026-27 के चुनावों में भी महिला वोट बैंक निर्णायक साबित होगा. भाजपा के बाद अब टीएमसी, सपा और अन्य विपक्षी दल भी महिलाओं के लिए नकद सहायता बढ़ा रहे हैं, लेकिन भाजपा अपनी केंद्र सरकार की योजनाओं (जैसे PM मातृ वंदन योजना, उज्ज्वला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ) को राज्य स्तर पर और मजबूत करके उनकी प्रतिस्पर्धा में कहीं आगे है.

इस संबंध में पार्टी भाजपा की महिला मोर्चा को भी आगे कर इन योजनाओं का प्रचार करवा रही है,और मोर्चा पूरे देश में ‘महिला सम्मान दिवस’ और स्थानीय स्तर पर बैठक शुरू कर चुकी हैं. मोर्चा की एक वरिष्ठ महिला पदाधिकारी ने नाम ना लेने की शर्त पर कहा कि "महिलाएं अब सिर्फ वोटर नहीं, बल्कि विकास की भागीदार हैं."

पार्टी सूत्रों की मानें तो बीजेपी 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों को भी ध्यान में रखते हुए महिलाओं पर फोकस बढ़ा रही है. कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो सभी पार्टियों के लिए नकद ट्रांसफर अब चुनावी हथियार बन चुका है. भाजपा इस ट्रेंड में आगे रहकर 2026 के चुनावी मैदान में मजबूत स्थिति बनाने की कोशिश में है.

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