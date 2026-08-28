भाजपा बंगाल में बांटने वाली राजनीति कर रही : ममता बनर्जी
ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा राज्य में बांटने वाली राजनीति करने के साथ पुलिस का प्रयोग कर डर फैला रही है.
Published : August 28, 2026 at 3:49 PM IST
कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भाजपा पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल में बांटने वाली राजनीति कर रही है और डर फैलाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है.
ममता बनर्जी ने उक्त बातें तृणमूल कांग्रेस छात्र संगठन की रैली को संबोधित करते हुए कहीं. उन्होंने कहा, "भाजपा ने चुनाव पर ‘‘कब्जा’’ करने के लिए निर्वाचन आयोग का और मतदाता सूची से लाखों नाम गैर-कानूनी तरीके से हटाकर ‘वोट लूटने’ के लिए एसआईआर का इस्तेमाल किया."
A rousing address by our Hon’ble Chairperson @MamataOfficial on the occasion of #TMCPFoundationDay.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) August 28, 2026
Her words resonated deeply with the gathering, drawing an outpouring of cheers, affection and unwavering support from the students. pic.twitter.com/e68UQupkG3
उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में पुलिस का मानवीय चेहरा था, भाजपा ने उन्हें ‘राक्षस’ बना दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि रैली की मंजूरी के लिए हमें अदालत का समय क्यों बर्बाद करना चाहिए? अब से, हम अपनी पसंद की जगहों पर रैली करने के लिए जनता की मंजूरी लेंगे.
राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, "अगर बंगाल सरकार बेदखली के बाद रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से बसा नहीं सकती, तो उन्हें हर महीने 25,000 रुपये का मुआवजा दे."
#WATCH | Kolkata: At the Trinamool Chhatra Parishad (TMCP) foundation day program, Former West Bengal CM and TMC chairperson Mamata Banerjee says, " the administration closed all roads along my house since 9 am for the traitors' rally, but by allowing vehicles to pass from here,… pic.twitter.com/683loWaVow— ANI (@ANI) August 28, 2026
साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही जिलों का दौरा शुरू करूंगी और देखूंगी कि उनके पास कितने अंडे और ईंटें हैं. ममता नेकहा कि रक्षाबंधन पर मेरा संकल्प है कि तृणमूल कांग्रेस समर्थकों पर पुलिस के अत्याचारों को रोका जाएगा.
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