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भाजपा बंगाल में बांटने वाली राजनीति कर रही : ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा राज्य में बांटने वाली राजनीति करने के साथ पुलिस का प्रयोग कर डर फैला रही है.

Former Chief Minister of West Bengal Mamata Banerjee
पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2026 at 3:49 PM IST

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कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भाजपा पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल में बांटने वाली राजनीति कर रही है और डर फैलाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है.

ममता बनर्जी ने उक्त बातें तृणमूल कांग्रेस छात्र संगठन की रैली को संबोधित करते हुए कहीं. उन्होंने कहा, "भाजपा ने चुनाव पर ‘‘कब्जा’’ करने के लिए निर्वाचन आयोग का और मतदाता सूची से लाखों नाम गैर-कानूनी तरीके से हटाकर ‘वोट लूटने’ के लिए एसआईआर का इस्तेमाल किया."

उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में पुलिस का मानवीय चेहरा था, भाजपा ने उन्हें ‘राक्षस’ बना दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि रैली की मंजूरी के लिए हमें अदालत का समय क्यों बर्बाद करना चाहिए? अब से, हम अपनी पसंद की जगहों पर रैली करने के लिए जनता की मंजूरी लेंगे.

राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, "अगर बंगाल सरकार बेदखली के बाद रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से बसा नहीं सकती, तो उन्हें हर महीने 25,000 रुपये का मुआवजा दे."

साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही जिलों का दौरा शुरू करूंगी और देखूंगी कि उनके पास कितने अंडे और ईंटें हैं. ममता नेकहा कि रक्षाबंधन पर मेरा संकल्प है कि तृणमूल कांग्रेस समर्थकों पर पुलिस के अत्याचारों को रोका जाएगा.

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TAGGED:

RALLY OF THE TMC STUDENTS WING
ममता बनर्जी
तृणमूल कांग्रेस छात्र संगठन की रैली
पश्चिम बंगाल राजनीति
FORMER CM MAMATA BANERJEE

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