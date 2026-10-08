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'हम करके रहेंगे' नारे को भाजपा अपना मुख्य नारा बनाने की तैयारी में

पीएम मोदी का बुधवार को नई दिल्ली में 'विकसित भारत संकल्प सभा' ​​कार्यक्रम में पहुंचने पर वहां मौजूद लोगों ने उनका फूलों से स्वागत किया. ( Narendra Modi Photo Gallery/ANI Photo )

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल "हम करके रहेंगे" (We Will Do It) का नारा दिया था. अब भाजपा इसे अपना मुख्य नारा बनाने की तैयारी कर रही है. पार्टी चाहती है कि यह लाइन सिर्फ भाषण में न रहे, बल्कि बूथ, रैलियों और सोशल मीडिया पर बार-बार सुनाई दे. और यही वजह है कि भाजपा अब पिछली बार की "मै भी चौकीदार" के नारे की तरह "हम इसे करके दिखाएंगे" नारे को लेकर भी बड़ा अभियान बनाने की तैयारी में जुट गई है.

7 अक्टूबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में विकसित भारत संकल्प सभा हुई थी. मोदी ने हर लक्ष्य के बाद कहा, “हम करके रहेंगे” (We Will Do It) और भीड़ ने भी वही दोहराया. पीएम ने जो लक्ष्य सामने रखे थे वो लक्ष्य हैं—2047 तक विकसित भारत, दुनिया की टॉप तीन अर्थव्यवस्थाओं में जगह, आत्मनिर्भर भारत, दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब, ओलंपिक की मेजबानी और अंतरिक्ष में और आगे बढ़ना.