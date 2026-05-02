बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही, यही जनता की इच्छा है: केके शर्मा
भाजपा प्रवक्ता केके शर्मा ने कहा कि बंगाल में जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : May 2, 2026 at 7:00 PM IST
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले राजनीतिक दलों के बीच दावे और प्रतिदावे का दौर तेज हो गया है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता केके शर्मा ने दावा किया कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है.
शर्मा ने कहा कि, "बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है. टीएमसी के भ्रष्टाचार के दिन लद गए हैं. उनकी हार की बौखलाहट साफ नजर आ रही है. जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है और हम बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद से ही पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है.
भाजपा ने एग्जिट पोल से पहले ही ये दावा किया था कि न सिर्फ बंगाल में, बल्कि असम और पुडुचेरी में भी उनकी सरकार बनाने जा रही है और अब एग्जिट पोल आने के बाद जहां राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र भाजपा का आक्रामक दावा है, वहीं टीएमसी की बचाव की रणनीति, मगर हलचल दोनों ही पार्टियों में है.
बीजेपी प्रवक्ता केके शर्मा ने ईटीवी भारत से कहा, "असम, पुडुचेरी और बंगाल- तीनों जगह भाजपा की सरकार बनने जा रही है. यह जनता की इच्छा है और हम उस इच्छा को पूरा करेंगे."
भाजपा प्रवक्ता ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी में हार की आशंका से घबराहट साफ दिख रही है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे हैं.
इस बीच, टीएमसी की ओर से भी जोरदार पलटवार की तैयारी है. पार्टी के नेताओं का कहना है कि वे बंगाल में अपनी सरकार बरकरार रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और विपक्ष के दावों को 'बेबुनियाद' बताते हुए खारिज कर रहे हैं.
चुनाव आयोग की ओर से मतगणना प्रक्रिया की तैयारी कर ली गई है. वहीं सभी पार्टियों के दफ्तरों में भी काउंटिंग के दिन को लेकर भी जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं.
बहरहाल सभी की निगाहें अब पश्चिम बंगाल समेत अन्य चुनावी राज्यों में 4 मई को होने वाली मतगणना पर टिकी हुई हैं. चुनाव नतीजे आने के बाद ही यह साफ होगा कि बंगाल की सत्ता का नया स्वामी कौन बनेगा.
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