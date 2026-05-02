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बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही, यही जनता की इच्छा है: केके शर्मा

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले राजनीतिक दलों के बीच दावे और प्रतिदावे का दौर तेज हो गया है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता केके शर्मा ने दावा किया कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है.

शर्मा ने कहा कि, "बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है. टीएमसी के भ्रष्टाचार के दिन लद गए हैं. उनकी हार की बौखलाहट साफ नजर आ रही है. जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है और हम बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद से ही पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है.

भाजपा ने एग्जिट पोल से पहले ही ये दावा किया था कि न सिर्फ बंगाल में, बल्कि असम और पुडुचेरी में भी उनकी सरकार बनाने जा रही है और अब एग्जिट पोल आने के बाद जहां राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र भाजपा का आक्रामक दावा है, वहीं टीएमसी की बचाव की रणनीति, मगर हलचल दोनों ही पार्टियों में है.

भाजपा प्रवक्ता केके शर्मा से बातचीत (ETV Bharat)

बीजेपी प्रवक्ता केके शर्मा ने ईटीवी भारत से कहा, "असम, पुडुचेरी और बंगाल- तीनों जगह भाजपा की सरकार बनने जा रही है. यह जनता की इच्छा है और हम उस इच्छा को पूरा करेंगे."