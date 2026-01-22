बंगाल दौरे पर अमित शाह नहीं करेंगे कोई भी पब्लिक रैली, इस पर रहेगा फोकस, मिशन बंगाल में जुटे नितिन नबीन
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नबीन बंगाल दौरे के दौरान संगठन की बैठकों मे शामिल होंगे.
Published : January 22, 2026 at 11:44 AM IST
कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी के नए चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का पश्चिम बंगाल में महीने के आखिर में पहला दौरा होगा. फिर इस महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होगा. इन दौरों में खास तौर पर इस साल के आखिर में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर अंदरूनी संगठनात्मक बैठकों पर ध्यान दिया जाएगा. उनमें से कोई भी खासकर केंद्रीय गृह मंत्री, इस महीने अपने बंगाल दौरे के दौरान एक भी पब्लिक रैली नहीं करेंगे.
पश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्टेट कमेटी के एक मेंबर ने कहा, 'उनमें से कोई भी, खासकर केंद्रीय गृह मंत्री, इस महीने अपने बंगाल दौरे के दौरान एक भी पब्लिक रैली नहीं करेंगे. वे दोनों राज्य बीजेपी नेताओं के साथ अंदरूनी संगठनात्कम बैठक पर फोकस करेंगे. इसमें इस साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति और राज्य के खास मुद्दों पर बात की जाएगी.'
नितिन नबीन 27 जनवरी को दो दिन के दौरे पर कोलकाता आने वाले हैं. उस दिन, वह पश्चिम बंगाल में बीजेपी के टॉप स्टेट लीडरशिप के साथ बंद कमरे में मीटिंग करेंगे. अगले दिन, उनका पूर्वी बर्दवान जिले के बर्दवान में एक तय प्रोग्राम है, और वहां का उनका डिटेल्ड प्रोग्राम अभी अनाउंस नहीं हुआ है. उसी शाम, वह नई दिल्ली लौट आएंगे.
केंद्रीय गृह मंत्री 30 जनवरी को पश्चिम बंगाल का एक दिन का दौरा करेंगे. नबीन की तरह, वह भी उस एक दिन के दौरे के दौरान किसी पब्लिक रैली को एड्रेस करने या किसी रोड शो में हिस्सा लेने के बजाय बंद कमरे में संगठन की बैठक पर ध्यान देंगे.
नबीन और केंद्रीय गृह मंत्री दोनों का पूरा शेड्यूल संगठन गतिविधि पर आधारित होगा. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान इस साल फरवरी के आखिर या मार्च की शुरुआत में होने की उम्मीद है. स्टेट कमेटी मेंबर ने कहा, 'उससे पहले, हमारी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट और केंद्रीय गृह मंत्री दोनों चुनाव की स्ट्रेटेजी पर एक इंटरनल मीटिंग पर फोकस करेंगे.'
याद दिला दें, गृह मंत्री शाह ने पिछले महीने साल के आखिर में पश्चिम बंगाल का दौरा किया था और उस दौरे के दौरान भी, उन्होंने पब्लिक रैलियों या रोड शो से परहेज किया और पार्टी की आंतरिक संगठनात्मक बैठकों पर ज्यादा ध्यान दिया. दौरे के दौरान उनका एकमात्र पब्लिक प्रोग्राम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था.