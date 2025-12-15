ETV Bharat / bharat

BJP का डैमेज कंट्रोल! संतों और महंतों की मौजूदगी में पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया

बीजेपी ने आज 15,000 पेड़ लगाने का ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम शुरू किया है. इस प्रोग्राम में जाने-माने संत और महंत मौजूद रहे.

plantation
संतों और महंतों की मौजूदगी में पेड़ लगाने का अभियान शुरू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 15, 2025 at 8:39 PM IST

4 Min Read
नासिक: 2027 का सिंहस्थ कुंभ मेला नासिक में होगा. इसके लिए नासिक के पंचवटी इलाके के तपोवन इलाके में एक साधु ग्राम (तपस्वियों का गांव) बनाया जाएगा. इस साधु ग्राम के लिए करीब 1800 पेड़ काटे जाएंगे. एनवायरनमेंटलिस्ट्स ने इसका विरोध किया है और नासिक के लोगों भी विरोध का साथ खड़े हैं.

इस विवाद से होने वाले नुकसान को कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आज 15,000 पेड़ लगाने का ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम शुरू किया है. इस प्रोग्राम में मिनिस्टर गिरीश महाजन और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जाने-माने संत और महंत मौजूद थे.

ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम में त्र्यंबकेश्वर के 10 अखाड़ों और नासिक के 3 अखाड़ों के प्रमुख भी मौजूद थे. शहर में चार अलग-अलग जगहों पर 15,000 पेड़ लगाए जाएंगे. पहले फेज में आज चार जगहों पर 1000 पेड़ लगाए गए.

'मेरा कार्टून बनाया, मुझे लकड़हारा कहा'
इस दौरान महाजन ने कहा क तपोवन में पेड़ काटने को लेकर मुझे टारगेट किया जा रहा है. कुछ राजनीतिक विरोधियों ने तो मेरा कार्टून भी बनाया, मुझे लकड़हारा कहा, लेकिन मुझे नेचर से प्यार है. हमारे प्रधानमंत्री को भी प्रकृति से प्यार है. कुछ लोगों ने जोश में आकर बहुत ज़्यादा बोल दिया.

उन्होंने आगे कहा कि हम 'कुंभ मेले की क्या जरूरत है?' या 'साधु-संत यहां गांजा पीने आते हैं' जैसे बयान बर्दाश्त नहीं करेंगे. 15,000 में से एक भी पेड़ नहीं मरेगा. हम ये पेड़ 1300 किलोमीटर दूर से लाए हैं. मैं खुद हैदराबाद से राजमुंदरी गया और पूरा दिन पेड़ चुनने में बिताया.

महाजन ने बताया पहले फेज में 12 से 15 फीट के 2000 पेड़ आ गए हैं. दूसरे पेड़ भी जल्द ही आ जाएंगे. हम पिछले कुंभ मेले जितने ही टेंट लगाएंगे.हमें कुछ पेड़ और झाड़ियां हटानी होंगी. जो पेड़ हटाए जाएंगे, उन्हें दूसरी जगह फिर से लगाया जाएगा.

मंत्री गिरीश महाजन ने कहा, "पिछली बार के 70 परसेंट पेड़ बच गए हैं. पेड़ों को शिफ्ट करने का इंतजाम किया जाना चाहिए. कुंभ मेला एक बड़ा त्योहार है. सब चाहते हैं कि नासिक कुंभ मेला भी प्रयागराज की तरह ही बड़े पैमाने पर हो, और इसके लिए जगह चाहिए."

उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि तपोवन में कुछ पेड़ों को शिफ्ट करने का इंतजाम किया जाना चाहिए. हम पर्यावरण बचाने और साफ-सफाई का मैसेज दे रहे हैं. गोदावरी नदी की सफाई में हमारे साथ कई लोगों ने हिस्सा लिया है. जूना अखाड़े ने 15,000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है.

'राज्य में इसी तरह पेड़ लगाए जाने चाहिए'
इस संबंध में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महासचिव हरिगिरी महाराज ने कहा कि पूरे राज्य में इसी तरह पेड़ लगाए जाने चाहिए. पत्ते झड़ेंगे और फिर नई कोंपलें निकलेंगी - आज लगाए गए पेड़ों में बरगद, नीम, अर्जुन और भिंडी जैसी देसी किस्में शामिल हैं.

पर्यावरणविद शेखर गायकवाड़ ने कहा कि तीन फुट गहरे गड्ढों में 15 फुट ऊंचे पेड़ लगाए गए हैं. पेड़ों के हिसाब से सही मात्रा में खाद डाली गई है. शुरुआत में इन पेड़ों से पत्ते झड़ेंगे. हालांकि, पंद्रह दिन बाद फिर से नई कोंपलें निकल आएंगी. पहले आठ दिनों तक हर दूसरे दिन पानी देना होगा और उसके बाद हर दस दिन में पानी देना काफी होगा. ये सभी पेड़ बच जाएंगे.

इस्कॉन नासिक के प्रमुख मारुति प्राण दास ने कहा कि लेफ्ट-विंग विचारधारा वाले लोग तपोवन में विरोध कर रहे हैं. मीडिया में गलत जानकारी फैलाई जा रही है. चूंकि यह साधु ग्राम इलाका है, इसलिए यह साधुओं का है. उनके लिए कुछ पेड़ काटे जा रहे हैं, और इन पेड़ों को फिर से लगाया जाएगा. इसलिए, हम सभी से अनुरोध करते हैं कि वे इस साज़िश का शिकार न हों और इसके बजाय कुंभ मेले में मदद करें.

