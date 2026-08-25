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चुनावों से पहले फिर निकला आरक्षण का मुद्दा, सियासी घमासान, पशोपेश में भाजपा

आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार और भाजपा फिलहाल संतुलन की कोशिश में दिख रही है. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

BJP in dilemma on reservation issue amid politics ahead of assembly elections 2027
2 अगस्त को लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए एक समूह. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2026 at 7:21 PM IST

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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर सवर्ण युवाओं और अभिभावकों के 'आरक्षण सुधार और आरक्षण हटाओ' आंदोलन ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है. केंद्र सरकार इस मुद्दे पर लगभग चुप्पी साधे हुए है, जबकि भाजपा के सहयोगी दल और विपक्ष दोनों तरफ से दबाव बढ़ रहा है. आरएसएस भी इस चर्चा में शामिल होने से बच नहीं पा रहा और यही वजह है कि इस मामले में केंद्र ने चुप्पी साध ली है, क्योंकि इस मुद्दे पर भाजपा पशोपेश में है कि वो क्या रुख अपनाए. सूत्रों के अनुसार पार्टी के रणनीतिकार बीच का रास्ता निकालने पर मंथन कर रहे हैं.

पिछले दिनों जंतर-मंतर पर ऊंची जातियों के युवाओं ने जाति-आधारित आरक्षण की समीक्षा या आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मौजूदा व्यवस्था योग्यता को दरकिनार कर रही है. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनकी मांगें केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का आश्वासन दिया. यह कदम भाजपा के सवर्ण वोट बैंक को संभालने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इस मुद्दे ने विपक्ष को बड़ा मौका दे दिया है.

दिल्ली से जानकारी देतीं ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना (ETV Bharat)

केंद्र सरकार और भाजपा फिलहाल संतुलन की कोशिश में दिख रही है. मोदी सरकार ने पहले ही सवर्णों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था, जिसे सवर्ण गरीबों के लिए राहत बताकर हमेशा से भाजपा पेश करती रहती है.

वहीं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ कहा है कि आरक्षण कोई दान या खैरात नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार है. इसे किसी की मांग पर खत्म नहीं किया जा सकता. पासवान ने कहा कि सरकार व्यवस्थित मांगों पर बातचीत के लिए तैयार है.

उधर, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने आरक्षण का विरोध करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने तक की बात कह डाली. भाजपा के कई दलित और ओबीसी नेता भी आरक्षण को बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं. वहीं, सवर्ण प्रदर्शनकारियों से संवाद करने वाले नेताओं का रुख थोड़ा नरम नजर आता है.

30 जुलाई को नागपुर में जीरो माइल से संविधान स्क्वायर तक 'आरक्षण हटाओ आंदोलन' जन-जागरण रैली में शामिल हुए लोग
30 जुलाई को नागपुर में जीरो माइल से संविधान स्क्वायर तक 'आरक्षण हटाओ आंदोलन' जन-जागरण रैली में शामिल हुए लोग (ANI)

कुल मिलाकर केंद्र 'न तो पूरी तरह समर्थन, न विरोध' की नीति अपनाए हुए है, क्योंकि दोनों तरफ वोट बैंक दांव पर लगा हुआ है और आगामी चुनाव ऐसे राज्यों हैं जहां जाति कार्ड सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे बड़ा हथियार है. पार्टी सूत्रों की मानें तो भाजपा के अंदर इस मुद्दे पर संघ के रुख को लेकर भी संशय बरकरार है.

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में साफ कहा कि जब तक सामाजिक भेदभाव रहेगा, आरक्षण जारी रहेगा. उन्होंने तो यह भी कहा था कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है और उनकी स्थिति सुधर गई है, उन्हें दूसरों के लिए जगह छोड़नी चाहिए. भागवत के इस बयान को कई लोग आरक्षण की समीक्षा या 'क्रीमी लेयर' जैसी चर्चा के रूप में देख रहे हैं और विपक्ष इसे आरक्षण खत्म करने की साजिश बता रहा है, जबकि संघ ने साफ करते हुए इसे सामाजिक न्याय का संतुलित दृष्टिकोण करार दिया है.

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि 'आरक्षण सुधार' के नाम पर आरक्षण खत्म करने की साजिश रची जा रही है. उन्होंने इसे पीडीए (पिछड़े-दलित-अल्पसंख्यक) समाज के अधिकारों पर हमला बताया. कांग्रेस ने भी पुराने आरोप दोहराए कि भाजपा दो-तिहाई बहुमत हासिल कर संविधान संशोधन से आरक्षण खत्म करना चाहती है. चंद्रशेखर आजाद और अन्य दलित नेता भी भाजपा पर निशाना साध रहे हैं.

देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भाजपा को सवर्ण वोट बैंक और ओबीसी-दलित वोट बैंक दोनों संभालने हैं. जातिगत जनगणना की प्रक्रिया और उसके संभावित प्रभाव भी इस बहस को और तेज कर रहे हैं. इस पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आलोचना भी की है.

ऊंची जातियां आरक्षण बढ़ने के डर से नाराज हैं, जबकि आरक्षित वर्ग इसे अपने अधिकारों पर खतरा मान रहे हैं. भाजपा सूत्रों का कहना है कि केंद्र की चुप्पी इसलिए है क्योंकि कोई भी स्पष्ट रुख अपनाने से एक बड़ा वर्ग नाराज हो सकता है. आरएसएस की भूमिका भी इस संतुलन को और जटिल बना सकती है.

आगामी महीनों में यह मुद्दा राज्य चुनावों का बड़ा चुनावी कार्ड बन सकता है. वहीं दोनों पक्ष आरक्षण के प्रबल समर्थक और समीक्षा की मांग करने वाले दोनों ही सरकार से साफ जवाब की मांग कर रहे हैं और सरकार पशोपेश में है कि लगातार उठ रही मांग और प्रदर्शन को लेकर वो क्या रुख अपनाए.

बहरहाल सूत्रों की मानें तो इस मुद्दे पर केंद्र के नेताओं और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को फिलहाल चुप्पी साधने को कहा गया है और फिलहाल जिन राज्यों में ये धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उन्हें ही इस मुद्दे को अपने ढंग से संभालने के संकेत दिए गए हैं क्योंकि ये मुद्दा कहीं से भी केंद्र और सत्ताधारी पार्टी को मुश्किल में डाल सकता है.

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