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जल प्रबंधन को जन आंदोलन बनाने पर जोर, BJP मुख्यालय में 'जल मंथन' कार्यशाला का आयोजन

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी शासित राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों की कार्यशाला की अध्यक्षता की. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

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जल शक्ति मंत्रियों की कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की गई (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2026 at 7:37 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने जल प्रबंधन को राजनीतिक प्राथमिकता से आगे बढ़ाकर प्रशासनिक और जन-आंदोलन का विषय बनाने की दिशा में नया कदम उठाया है.

भाजपा पार्टी मुख्यालय में गुरुवार को ‘जल मंथन’ नाम से विशेष कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 14 राज्यों के 25 जलशक्ति मंत्री एक मंच पर जुटे. साथ ही कुछ मुख्यमंत्री जिनके पास जल संसाधन मंत्रालय या उनके संसर्ग मंत्री नहीं आ पाए वो भी इस बैठक में शामिल हुए. बाद में एक बस में सवार होकर भाजपा अध्यक्ष समेत सभी मंत्री और मुख्यमंत्रीयों ने प्रधानमंत्री निवास जाकर पीएम मोदी से मुलाकात की.

भाजपा मुख्यालय में 'जल मंथन' कार्यशाला का आयोजन, ईटीवी भारत (ETV Bharat)

जल मंथन कार्यक्रम को प्रमुखता से पहले सरकार और बाद में भाजपा मुख्यालय में कार्यशाला के रूप में आयोजित कर, भाजपा ने एक संदेश तो जरूर दिया है कि पहले स्वच्छता, बाद में शौचालय और अब जल जीवन मिशन सरकार के मुख्य मुद्दों में से एक है. सूत्रों के मुताबिक ये मुद्दा सरकार अगले 2029 के लोकसभा चुनाव में भी एक बड़े मुद्दे या उपलब्धि के तौर पर इससे जुड़े कार्यक्रमों को मुद्दा बनाएगी.

बुधवार शाम भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के आवास पर अंतर-राज्यीय समन्वय और सफल प्रयोगों पर चर्चा के साथ शुरू हुई. इस कार्यशाला के बाद गुरुवार को दिल्ली स्थित भाजपा केंद्रीय कार्यालय में प्रशिक्षण सत्र में 14 राज्यों के 25 मंत्रियों ने भाग लिया.

सत्र समाप्त होते ही सभी प्रतिभागी एक ही बस में सवार होकर प्रधानमंत्री निवास की ओर रवाना हुए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सामूहिक मुलाकात की. इस बस में भाजपा अध्यक्ष समेत कई मुख्यमंत्री और मंत्री सभी सवार थे. यह सामूहिक आवागमन कार्यक्रम को साझा कवायद के रूप में पेश करने के लिए भी ऐसा कार्यक्रम बनाया गया था.

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे ने बताया कि भारत सरकार ने पहले सभी राज्यों के जलशक्ति मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था. उसके समापन के बाद यह बैठक और कार्यशाला राष्ट्रीय अध्यक्ष के उद्घाटन से प्रारंभ हुई. उन्होंने बताया कि जलशक्ति मंत्री से आशय उन विभागों से है जिनके अंतर्गत सिंचाई, ग्रामीण पेयजल तथा कई राज्यों में पेयजल एवं स्वच्छता भी आते हैं। कुछ राज्यों में इसे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग के नाम से भी जाना जाता है.

आज का पहला सत्र 'इफेक्टिव मिनिस्टीरियल एस्टैब्लिशमेंट' पर केंद्रित रहा. इसमें चर्चा हुई कि किसी मंत्रालय का तंत्र कैसे अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकता है. इसके बाद विशेषज्ञों ने 'वॉट इज द इंडिया वॉटर स्टोरी' विषय पर देश के जल संसाधनों के वर्तमान परिदृश्य पर मार्गदर्शन दिया. संगठन और सरकार के संबंधों पर भी एक सत्र आयोजित किया गया. पार्टी सूत्रों के की माने तो 'जल मंथन' का मकसद योजनाओं को कागजों से निकालकर गांव-घर तक पहुंचाना है.

केंद्र और राज्यों के जल मंत्री एक मंच पर हैं ताकि सिंचाई, भूजल संरक्षण, जल सुरक्षा और संसाधनों के कुशल उपयोग पर अनुभव साझा किए जा सकें. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ‘हर घर जल’ पहल के तहत करोड़ों परिवारों तक नल से पानी पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य हुआ है. अब पांच वर्षीय योजनाओं की सीमित सोच की जगह 25 से 50 वर्ष आगे तक की दीर्घकालिक योजना बनाई जा रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने उसके समापन सत्र को संबोधित करते हुए जल को केवल सरकार का विषय न रहने देने और उसे जन भागीदारी तथा जन-आंदोलन से जोड़ने पर जोर दिया.

सम्मेलन में जल अवसंरचना परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन, ‘जल संचय जन भागीदारी-कैच द रेन’, पेयजल स्रोतों की स्थिरता और जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन-रखरखाव जैसे मुद्दे प्रमुख तो रहे लेकिन सूत्रों की माने तो इस बैठक ओम मोदी के आने वाले सालगिरह समारोह और मोदी @25 कार्यक्रम और पार्टी विस्तार कार्यक्रम के अलावा Gen-z कनेक्ट पर भी विस्तार से बातचीत हुई.

बुधवार की बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, भाजपा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष और विनय सहस्रबुद्धे भी उपस्थित रहे. बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी उपस्थित थे. इस कार्यक्रम को पार्टी,केंद्र-राज्य समन्वय, सहकारी संघवाद और ‘टीम इंडिया’ की भावना से भी जोड़कर बता रही है.

इसके अलावा सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने, राज्यों के अच्छे मॉडल को दोहराने और जल सुरक्षा को दीर्घकालिक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का संदेश कार्यशाला का मुख्य विषय रहा. सत्रों के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात इस कवायद को बड़े स्तर पर लगी करने और दिशा देने का माध्यम बनेगी. देखा जाए तो भारत में जल अब केवल सिंचाई या पेयजल आपूर्ति का प्रशासनिक विषय नहीं रह गया है.

बाढ़, सूखा, भूजल गिरावट और बढ़ती मांग के बीच केंद्र व राज्य सरकारें इसे जन आंदोलन बनाने की कोशिश कर रही हैं. भाजपा का ‘जल मंथन’ उसी दिशा में राजनीतिक संगठन और शासन तंत्र को एक साथ लाने का प्रयास है. योजनाओं का असली परीक्षण तब होगा जब ये चर्चाएं गांव के नल, खेत की नहर और तालाब तक पहुंचेंगी.

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