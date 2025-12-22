तमिलनाडु: दरगाह जुलूस को इजाजत देने के खिलाफ BJP और हिंदू संगठनों का प्रदर्शन
मदुरै में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर स्थित दरगाह पर झंडा फहराने की इजाजत देने के खिलाफ भाजपा और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया.
Published : December 22, 2025 at 1:37 PM IST
मदुरै (तमिलनाडु): तिरुपरनकुंद्रम (Thiruparankundram) में सिकंदर बादुशा औलिया दरगाह का चंदनकुडू जुलूस रविवार को BJP और हिंदू संगठनों के कड़े विरोध के बीच झंडा फहराने की रस्म के साथ शुरू हुआ. जब 10 से अधिक मुसलमान पुलिस सुरक्षा में जुलूस के तौर पर पहाड़ी पर झंडा फहराने के लिए जा रहे थे, तो पहाड़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. इसके बाद प्रदर्शनकारियों की पुलिस से बहस हो गई.
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर एक खंभे पर दीया जलाने का मामला कोर्ट में विचाराधीन है. इस बीच, मुख्य रथ मार्ग पर सिकंदर बादुशा औलिया दरगाह का चंदनकुडू उत्सव 6 जनवरी को होने वाला है. इसके लिए, मुस्लिम समुदाय ने 21 दिसंबर को पहाड़ी पर स्थित दरगाह पर झंडा फहराने की रस्म करने की इजाजत मांगी थी. कुछ दिन पहले तिरुमंगलम के राजस्व मंडल अधिकारी (RDO) शिवजोती की मौजूदगी में हुई शांति मीटिंग में इजाजत दे दी गई थी.
आदेश के बाद, 20 दिसंबर को मुसलमानों को दरगाह पर झंडे की मरम्मत के लिए पहाड़ी रास्ते से वहां तक जाने की इजाजत दी गई. उस समय, पहाड़ी रास्ते पर पलानी अंदावर मंदिर गली के लोगों ने सरकार की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया और पुलिस से बहस की. इसके बाद, पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया.
दीयों के साथ विरोध प्रदर्शन
इसके बाद, रविवार सुबह चंदनकुडू झंडा फहराने की रस्म को देखते हुए पहाड़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर 200 से अधिक पुलिसकर्मियों को सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किया गया. यह खबर फैली कि 100 मुसलमानों को पुलिस सुरक्षा घेरे में पहाड़ी पर जाने की इजाजत दी गई है. यह जानने के बाद, वहां के लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया, और सवाल किया कि बाहरी लोगों को पहाड़ी पर जाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है, जबकि उन्हें, जो पहाड़ी के नीचे रहते हैं, ऐसा करने से रोका जा रहा है. उन्होंने हाथों में तेल के दीये लेकर प्रदर्शन किया.
पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया और उन्हें तिरुनगर के एक प्राइवेट मैरिज हॉल में रखा गया. भाजपा के वरिष्ठ नेता एच. राजा और अन्य लोग उनसे मिलने और उन्हें अपना समर्थन देने गए. हिरासत में लिए गए लोगों को शाम 6 बजे के बाद भी रिहा नहीं किया गया, इसलिए 100 से ज्यादा भाजपा सदस्यों ने उनकी रिहाई की मांग को लेकर तिरुमंगलम-मदुरै रोड को ब्लॉक कर दिया, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई. बाद में पुलिस ने विरोध कर रहे भाजपा सदस्यों को भी हिरासत में ले लिया और उन्हें एक प्राइवेट मैरिज हॉल में ले गई.
चंदनकुडू उत्सव जुलूस
इस बीच, पेरिया रथ वीथी (बिग चैरियट स्ट्रीट) पर दरगाह से रात करीब 8 बजे चंदनकुडू जुलूस शुरू हुआ. झंडे को एक सजी हुई बैलगाड़ी में पेरिया रथ वीथी, कीझा रथ वीथी (ईस्ट चैरियट स्ट्रीट) और 16 पिलर मंडपम से होते हुए दरगाह वापस लाया गया. बैलगाड़ी में रखे झंडे को नमाज के बाद मस्जिद में फहराया गया. 10 से ज्यादा मुसलमानों ने भारी पुलिस सुरक्षा में, पहाड़ी पर लगाए जाने वाले झंडे को पहाड़ी रास्ते से पहाड़ी की चोटी पर बनी दरगाह तक पहुंचाया.
इस दौरान लोगों के एक समूह ने मिट्टी के दीये लेकर दूसरे रास्ते से पहाड़ी पर जाने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इसके बाद, लोगों ने पलानी अंदावर मंदिर में अपने साथ लाए दीये जलाने की इजाजत मांगी. फिर एक व्यक्ति और एक महिला को मंदिर के सामने दीया जलाने और प्रार्थना करने की इजाजत दी गई.
