ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: दरगाह जुलूस को इजाजत देने के खिलाफ BJP और हिंदू संगठनों का प्रदर्शन

मदुरै (तमिलनाडु): तिरुपरनकुंद्रम (Thiruparankundram) में सिकंदर बादुशा औलिया दरगाह का चंदनकुडू जुलूस रविवार को BJP और हिंदू संगठनों के कड़े विरोध के बीच झंडा फहराने की रस्म के साथ शुरू हुआ. जब 10 से अधिक मुसलमान पुलिस सुरक्षा में जुलूस के तौर पर पहाड़ी पर झंडा फहराने के लिए जा रहे थे, तो पहाड़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. इसके बाद प्रदर्शनकारियों की पुलिस से बहस हो गई.

तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर एक खंभे पर दीया जलाने का मामला कोर्ट में विचाराधीन है. इस बीच, मुख्य रथ मार्ग पर सिकंदर बादुशा औलिया दरगाह का चंदनकुडू उत्सव 6 जनवरी को होने वाला है. इसके लिए, मुस्लिम समुदाय ने 21 दिसंबर को पहाड़ी पर स्थित दरगाह पर झंडा फहराने की रस्म करने की इजाजत मांगी थी. कुछ दिन पहले तिरुमंगलम के राजस्व मंडल अधिकारी (RDO) शिवजोती की मौजूदगी में हुई शांति मीटिंग में इजाजत दे दी गई थी.

आदेश के बाद, 20 दिसंबर को मुसलमानों को दरगाह पर झंडे की मरम्मत के लिए पहाड़ी रास्ते से वहां तक जाने की इजाजत दी गई. उस समय, पहाड़ी रास्ते पर पलानी अंदावर मंदिर गली के लोगों ने सरकार की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया और पुलिस से बहस की. इसके बाद, पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया.

दीयों के साथ विरोध प्रदर्शन

इसके बाद, रविवार सुबह चंदनकुडू झंडा फहराने की रस्म को देखते हुए पहाड़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर 200 से अधिक पुलिसकर्मियों को सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किया गया. यह खबर फैली कि 100 मुसलमानों को पुलिस सुरक्षा घेरे में पहाड़ी पर जाने की इजाजत दी गई है. यह जानने के बाद, वहां के लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया, और सवाल किया कि बाहरी लोगों को पहाड़ी पर जाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है, जबकि उन्हें, जो पहाड़ी के नीचे रहते हैं, ऐसा करने से रोका जा रहा है. उन्होंने हाथों में तेल के दीये लेकर प्रदर्शन किया.