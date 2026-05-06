भाजपा हर मुमकिन तरीके से विपक्ष को खत्म करने पर तुली हुई है: पवन खेड़ा
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम और पश्चिम बंगाल में भाजपा पर व्यवस्थित तरीके से वोट चोरी करने का आरोप लगाया.
Published : May 6, 2026 at 6:10 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र की भाजपा सरकार पर असम और पश्चिम बंगाल के लोगों के जनादेश को व्यवस्थित तरीके से तोड़कर विधानसभा चुनावों में 'वोट चोरी' करने का आरोप लगाते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बुधवार को कहा कि भगवा पार्टी अब हर मुमकिन तरीके, सेंट्रल एजेंसियों, फर्जी और मनगढ़ंत मामलों, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) आधारित मतदाता विलोपन करने और प्रणालीगत संस्थागत दबाव का इस्तेमाल करके विपक्ष को खत्म करने पर तुली हुई है.
यहां पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खेड़ा ने कहा, "'वोट चोर' भाजपा सरकार ने अब खुलेआम और व्यवस्थित तरीके से असम और पश्चिम बंगाल के लोगों के जनादेश को तोड़ दिया है."
जब से नतीजे आए हैं, पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन उन्हें रोकने के बदले दिल्ली से उन्हें और भड़काया जा रहा है।— Congress (@INCIndia) May 6, 2026
पश्चिम बंगाल में विरोधियों के दफ्तर जलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, डीजे बजाकर अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं।… pic.twitter.com/trBVpBFugp
एक गहरी पैठ वाली, रिमोट-कंट्रोल्ड चुनावी मशीनरी के जरिए, भाजपा ने उन संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है जो आज़ाद और निष्पक्ष चुनावों की रक्षा के लिए हैं. आज जो बचा है वह असल में लोकतंत्र नहीं है, बल्कि एक खोखला खोल है, जिस पर कब्जा किया गया है, समझौता किया गया है और उसे कंट्रोल किया गया है.”
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "भाजपा पर बड़े पैमाने पर जनादेश की चोरी करने, वोटर लिस्ट में हेरफेर करने और 100 से अधिक सीटों पर नतीजों की इंजीनियरिंग करने का आरोप है.
यह चुनावी लूट है. भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA Alliance) लोकतांत्रिक संकट के इस अहम पल में ममता बनर्जी के साथ पूरी तरह खड़ा है.
यह बताते हुए कि इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने का बनर्जी का इरादा एक बड़ी राष्ट्रीय ज़रूरत, यानी व्यवस्थित तोड़-फोड़ के ख़िलाफ संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा को दिखाता है, खेड़ा ने कहा, "इंडिया गठबंधन यह मानने में एकमत है कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, वह कोई चुनावी नतीजा नहीं है, बल्कि जोड़-तोड़ से थोपा गया एक बनाया हुआ फैसला है."
"पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान, हैरान करने वाले 91 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए, जबकि 27 लाख नागरिकों को किसी भी ट्रिब्यूनल के सामने सुनवाई के बुनियादी प्रक्रियात्मक अधिकार से भी वंचित कर दिया गया."
उन्होंने कहा, "कम से कम 50 चुनाव क्षेत्रों में, हटाए गए वोटरों की संख्या जीत के अंतर से भी ज़्यादा थी, जिससे घोषित नतीजे पहले से तय हो गए थे. यह पहले से सोची-समझी चुनावी इंजीनियरिंग है. असम और पश्चिम बंगाल में अब गलत चुनाव नहीं हो रहे हैं, बल्कि वे एक कब्जे वाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया देख रहे हैं."
Delhi: Congress leader Pawan Khera says, " this past month was very challenging for my party and for me personally. one has to endure a lot, and it's part of everyone's experience because it's a long road of struggle where difficulties arise. but now isn't the time to list… pic.twitter.com/FW6QOtnN6f— IANS (@ians_india) May 6, 2026
यह कहते हुए कि यह कोई अलग-थलग बात नहीं है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, "यह भाजपा की एक जानी-मानी, दोहराई जाने वाली चाल है, जिसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और सबसे ज़्यादा खुलेआम लोकसभा 2024 के दौरान इस्तेमाल किया गया है."
हर घटना एक परेशान करने वाले पैटर्न को और पक्का करती है: व्यवस्थित मतदाता हेरफेर, संस्थागत कब्जा, और शासन रणनीति के तौर पर चुनावी विकृति.
भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने आगे कहा, "2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, यह साफ है कि भाजपा को एहसास हो गया है कि लोग उसे बैलेट से बाहर करने के लिए तैयार हैं. इसके जवाब में, इसने सहमति के लोकतांत्रिक सिद्धांत को छोड़ दिया है और एक और भी गहरी रणनीति अपना ली है. वोट की चोरी, संस्थागत कब्जा, और प्रणालीगत चुनावी इंजीनियरिंग को राजनीतिक अस्तित्व के टूल के तौर पर." इसने वोट देने के बुनियादी अधिकार को छीनने के लिए तथाकथित एसआईआर को हथियार बना लिया है. एसआईआर के तहत, चुनाव वाले राज्यों में मतदाता सूची में चुनिंदा तरीके से हेरफेर किया गया है."
खेड़ा ने कहा, " भारत निर्वाचन आयोग असल में इस डिज़ाइन को लागू करने वाला एक सिस्टम बन गया है. 12 राज्यों में, 7.2 करोड़ मतदाता के नाम हटा दिए गए हैं, जो भारत के पूरे मतदाता बेस का 10.2 प्रतिशत है."
वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि मकसद साफ है: संसद और राज्य विधानसभा दोनों में विपक्षी पार्टियों को कमजोर करना और व्यवस्थित तरीके से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को खत्म करना.
उन्होंने कहा, "जो हो रहा है वह अब सिर्फ वोट चोरी नहीं है. यह एक संस्थागत चोरी है, लोकतांत्रिक बुनियादी ढांचे का पूरी तरह से अपहरण है. जिन संस्थानों को प्रजातंत्र के तटस्थ अभिभावक के तौर पर काम करना था, वे राजनीतिक पावर के रिमोट-कंट्रोल्ड एक्सटेंशन बन गए हैं."
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