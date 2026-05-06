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भाजपा हर मुमकिन तरीके से विपक्ष को खत्म करने पर तुली हुई है: पवन खेड़ा

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: केंद्र की भाजपा सरकार पर असम और पश्चिम बंगाल के लोगों के जनादेश को व्यवस्थित तरीके से तोड़कर विधानसभा चुनावों में 'वोट चोरी' करने का आरोप लगाते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बुधवार को कहा कि भगवा पार्टी अब हर मुमकिन तरीके, सेंट्रल एजेंसियों, फर्जी और मनगढ़ंत मामलों, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) आधारित मतदाता विलोपन करने और प्रणालीगत संस्थागत दबाव का इस्तेमाल करके विपक्ष को खत्म करने पर तुली हुई है. यहां पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खेड़ा ने कहा, "'वोट चोर' भाजपा सरकार ने अब खुलेआम और व्यवस्थित तरीके से असम और पश्चिम बंगाल के लोगों के जनादेश को तोड़ दिया है." एक गहरी पैठ वाली, रिमोट-कंट्रोल्ड चुनावी मशीनरी के जरिए, भाजपा ने उन संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है जो आज़ाद और निष्पक्ष चुनावों की रक्षा के लिए हैं. आज जो बचा है वह असल में लोकतंत्र नहीं है, बल्कि एक खोखला खोल है, जिस पर कब्जा किया गया है, समझौता किया गया है और उसे कंट्रोल किया गया है.” पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "भाजपा पर बड़े पैमाने पर जनादेश की चोरी करने, वोटर लिस्ट में हेरफेर करने और 100 से अधिक सीटों पर नतीजों की इंजीनियरिंग करने का आरोप है. यह चुनावी लूट है. भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA Alliance) लोकतांत्रिक संकट के इस अहम पल में ममता बनर्जी के साथ पूरी तरह खड़ा है. यह बताते हुए कि इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने का बनर्जी का इरादा एक बड़ी राष्ट्रीय ज़रूरत, यानी व्यवस्थित तोड़-फोड़ के ख़िलाफ संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा को दिखाता है, खेड़ा ने कहा, "इंडिया गठबंधन यह मानने में एकमत है कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, वह कोई चुनावी नतीजा नहीं है, बल्कि जोड़-तोड़ से थोपा गया एक बनाया हुआ फैसला है." "पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान, हैरान करने वाले 91 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए, जबकि 27 लाख नागरिकों को किसी भी ट्रिब्यूनल के सामने सुनवाई के बुनियादी प्रक्रियात्मक अधिकार से भी वंचित कर दिया गया."