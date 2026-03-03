ETV Bharat / bharat

हरियाणा से संजय भाटिया बने राज्य सभा उम्मीदवार, बीजेपी ने जारी की लिस्ट

हरियाणा से बीजेपी ने संजय भाटिया को राज्य सभा के लिए उम्मीदवार बनाया है.

BJP has nominated Sanjay Bhatia as its Rajya Sabha candidate from Haryana
हरियाणा से संजय भाटिया बने राज्य सभा उम्मीदवार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 3, 2026 at 3:24 PM IST

Updated : March 3, 2026 at 3:35 PM IST

चंडीगढ़ : हरियाणा से बीजेपी ने संजय भाटिया को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है. संजय भाटिया करनाल से सांसद रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी माने जाते हैं. आपको बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होना है.

संजय भाटिया को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार : हरियाणा में दो सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होना है. ऐसे में बीजेपी ने अपने पत्ते खोलते हुए करनाल से पूर्व सांसद रह चुके संजय भाटिया को एक सीट के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है. मंगलवार दोपहर को बीजेपी ने अलग-अलग राज्यों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की. संजय भाटिया 5 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे.

हरियाणा में दो सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव : हरियाणा से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल 9 अप्रैल तक का ही है. अभी ये दोनों सीटें भाजपा के पास हैं और दोनों सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होना है, जबकि 5 मार्च को नामांकन दाखिल करने की लास्ट डेट है. अभी के समीकरण के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस के खाते में एक-एक सीट आ सकती है. फिलहाल कांग्रेस की ओर से किसी भी उम्मीदवार की कोई घोषणा नहीं की गई है.

कौन हैं संजय भाटिया ? : संजय भाटिया का जन्म हरियाणा के पानीपत जिले में 29 जुलाई 1967 को हुआ था. वे पानीपत के मॉडल टाउन के रहने वाले हैं. उन्होंने पानीपत के आईबी कॉलेज से बीकॉम किया था, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से की है. कॉलेज के वक्त से वे बीजेपी की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद(ABVP) से जुड़े रहे हैं. साल 1987 में वे मंडल सेक्रेटरी बने और 1989 में एबीवीपी के जिला महासचिव बने. 1998 में उन्हें भाजपा युवा मोर्चा का राज्य महासचिव बनाया गया था. संजय भाटिया साल 2019 में करनाल से सांसद बने थे. संजय भाटिया ने 9 लाख 11 हजार 594 वोट लेकर कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को 6 लाख 56 हजार 142 वोटों के बड़े मार्जिन से हराया था. लेकिन इसके बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने संजय भाटिया का टिकट काट दिया था और हरियाणा के सीएम रह चुके मनोहर लाल खट्‌टर को अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़वाया था. संजय भाटिया हरियाणा खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. इसके बाद से संजय भाटिया संगठन में सक्रिय थे.

राज्यसभा की दोनों सीटों के लिए क्या है समीकरण ? : राज्यसभा चुनाव की अगर बात करें तो हरियाणा विधानसभा में कुल 90 वैध मत हैं, जिसमें बीजेपी के पास 48, कांग्रेस के पास 37, निर्दलीयों के पास 3 और इनेलो के पास 2 वोट हैं. राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 31 वोट चाहिए. एक सीट पर बीजेपी की जीत तय है. चूंकि संजय भाटिया के नाम का ऐलान पहले किया गया है. इस हिसाब से देखा जाए तो उनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी 31 वोटों से उन्हें आसानी से जिता सकती है. इसके बाद बीजेपी के पास 17 वोट बचेंगे. वहीं कांग्रेस 31 वोटों के बलबूते पर अपने एक उम्मीदवार को आसानी से जिता सकती है. 31 वोटों के इस्तेमाल के बाद कांग्रेस के पास 6 वोट बचेंगे. वहीं निर्दलीयों के पास 3 और इनेलो के पास दो वोट बचेंगे. अगर भाजपा अपना दूसरा उम्मीदवार उतारती है तो उसे दूसरी सीट जिताने के लिए निर्दलीयों और इनेलो के अलावा 9 क्रॉस वोट चाहिए होंगे जो फिलहाल मुश्किल नज़र आता है.

अभी हरियाणा से कौन-कौन हैं राज्यसभा सांसद ? :

राज्यसभा सांसदपार्टी
किरण चौधरीभाजपा
रेखा शर्मा भाजपा
रामचंद्र जांगड़ाभाजपा
सुभाष बराला भाजपा
कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय
Last Updated : March 3, 2026 at 3:35 PM IST

