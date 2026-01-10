ETV Bharat / bharat

BJP पर अखिलेश के गंभीर आरोप, कहा - हर बूथ पर 200 अतिरिक्त वोट बढ़ा रही भाजपा

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मृतक बीएलओ के परिवारवालों को चेक देते हुए (l). ( ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर मतदाता सूची को लेकर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान तैयार ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा फर्जी तरीके से वोट बढ़ाने की कोशिश कर रही है. अखिलेश यादव ने कहाकि एसआईआर में वोटरों की संख्या कम दिख रही है, लेकिन पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में ग्रामीण क्षेत्रों के वोटरों की कुल संख्या उत्तर प्रदेश की एसआईआर लिस्ट से ज्यादा आ रही है. उन्होंने पूछा कि जब पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में एक ही बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) काम कर रहा है, तो ग्रामीण वोटरों की संख्या एसआईआर में कम कैसे हो गई? यह साफ संकेत है कि कुछ गड़बड़ी हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ स्तर पर ऐसी मशीनें हैं, जिनसे नकली आधार कार्ड बनाए जा सकते हैं. प्रेस वार्ता में अखिलेश ने कहा, भाजपा ने पहले ही करीब एक करोड़ फर्जी वोट बढ़वा दिए हैं. अगर ऐसा जारी रहा, तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और मुकदमा दायर करेंगे. उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक खास प्रोफार्मा देने का भी ऐलान किया, ताकि वे फर्जी वोटों की शिकायत आसानी से दर्ज करा सकें.