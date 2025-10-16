बीजेपी ने अगड़ी जातियों को रखा सबसे आगे, 50 प्रतिशत सीटों पर इनकी भागीदारी, मुस्लिम को शून्य
बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अगड़ी जातियों पर दांव गया है. पार्टी ने 21 राजपूत तो 16 भूमिहारों को टिकट दिया है.
Published : October 16, 2025 at 7:34 PM IST
पटना: भाजपा ने 101 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. जातिगत आधार पर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है. मिशन 2025 को फतह करने के लिए भाजपा ने शतरंज के बिसात पर मोहरे बिछाए हैं. भारतीय जनता पार्टी ने 'भूरा बाल' यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राहमण और लाला पर भरोसा किया है. जानिए भाजपा के टिकट बंटवारे पर जातिगत जनगणना का कितना है असर.
जातिगत समीकरण साधने की कोशिश: भारतीय जनता पार्टी फूल प्रूफ तैयारी के साथ चुनाव के मैदान में उतरने को तैयार है. पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी नामांकन का पर्चा दाखिल कर रहे हैं. भाजपा ने 101 सीटों पर लड़ने का फैसला लिया है और तमाम सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित कर दिए गए हैं. जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद राजनीतिक दलों पर आबादी के अनुपात में टिकट देने का दबाव था. भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत हद तक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है. पार्टी ने अपने कोर वोटरों की चिंता भी की है.
भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के लिए चयनित सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं विजयश्री की अग्रिम शुभकामनाएं।#आएगी_NDA pic.twitter.com/vENiqKpx1w— BJP Bihar (@BJP4Bihar) October 14, 2025
वैश्य समुदाय पर भी जताया भरोसा: भाजपा ने वैश्य समुदाय पर भी भरोसा जताया है. वैश्य वोटर भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं. भारतीय जनता पार्टी ने कुल मिलाकर 17 वैश्य उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. जाति जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 2.31 में प्रतिशत वैश्य की आबादी है.
भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव-2025 को लेकर चयनित प्रत्याशियों की द्वितीय सूची जारी की जा रही है।— BJP Bihar (@BJP4Bihar) October 15, 2025
सभी को हार्दिक बधाई एवं विजयश्री की अग्रिम शुभकामनाएं।#आएगी_NDA pic.twitter.com/Jyu7kpjhJU
भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव-2025 को लेकर चयनित प्रत्याशियों की तृतीय सूची जारी की जा रही है।— BJP Bihar (@BJP4Bihar) October 15, 2025
सभी को हार्दिक बधाई एवं विजयश्री की अग्रिम शुभकामनाएं।#आएगी_NDA pic.twitter.com/uD2WV0Aqxr
राजनीतिक दल जातिगत जनगणना पर सियासत जरूर करते हैं लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो उन्हें अपने कोर वोटर नजर आने लगते हैं. भाजपा ने भी जो टिकट का बंटवारा किया है उससे यह स्पष्ट है कि पार्टी ने अपने मतदाताओं की चिंता की है और उसे हिसाब से टिकट का बंटवारा भी किया गया है. अल्टीमेट लक्ष्य चुनाव जीतना होता है.: कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार
हम सब का साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करते हैं, जाति के आधार पर टिकट इसलिए दी जाती है कि सब की हिस्सेदारी तय करनी होती है. हमारी पार्टी ने बेहतर सामंजस्य के साथ टिकट बंटवारा किया है और सभी जाति धर्म के लोगों को हिस्सेदारी दी गई है. : प्रेम रंजन पटेल, भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता
दलितों और अति पिछड़ों को नहीं मिली उचित हिस्सेदारी: दलित सियासत भी भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी ने कुल मिलाकर 12 दलित चेहरे को मैदान में उतारा है. राज्य में दलितों की आबादी 19.65% है. अति पिछड़ा समाज की अगर बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी ने सात विधानसभा सीट टिकट अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले नेताओं को दिया है बिहार में अति पिछड़ा समाज की जनसंख्या लगभग 36% है.
कितने यादव और कोइरी उम्मीदवार को मिला टिकट: भाजपा ने यादव जाति के 7 नेताओं को विधानसभा की टिकट दिया है. बिहार में यादवों की जनसंख्या 14.26% है, लेकिन यादव मजबूती से लालू प्रसाद यादव के पीछे खड़े रहते हैं. वहीं कोइरी जाति से 5 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं. बिहार में कोइरी जाति की आबादी 4.2 1% है.
जातिगत जनगणना एक सियासी मुद्दा था जब उसको अमल में लाने की बात आती है तो तमाम राजनीतिक दल अपने राजनीतिक हित सोचने लगते हैं भाजपा भी उससे अलग नहीं है. कुछ जातियों को उनकी जनसंख्या से अधिक हिस्सेदारी मिल जाती है तो कुछ जातियों को कम हिस्सेदारी मिलनी है. भाजपा ने ऐसा इसलिए किया होगा कि उन्हें चुनाव जिताउ उम्मीदवार चाहिए थे.: डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक
वैश्य, ब्राह्मण और राजपूत को अधिक मिली हिस्सेदारी: टिकट बंटवारे के दौरान भाजपा ने ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, वैश्य को उनके जनसंख्या के अनुपात से अधिक टिकट दिया है, तो यादव और दलितों को उनके जनसंख्या के अनुपात में कम टिकट दिया है. कोइरी जाति को भाजपा ने जनसंख्या के अनुपात में टिकट दिया है. कुल 5 कोइरी जाति के नेताओं को टिकट दिया गया है. अति पिछड़ा समुदाय को भी उनकी आबादी के अनुपात में टिकट नहीं मिले हैं.
एक भी मुसलमान को नहीं मिला टिकट: बिहार में मुसलमान की आबादी 17.70% है भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बंटवारे के दौरान मुसलमानों को महत्व नहीं दिया. भारतीय जनता पार्टी ने 101 उम्मीदवारों की सूची में एक भी मुसलमान का नाम शामिल नहीं किया. 101 सीट में एक सीट भी अल्पसंख्यक समुदाय के हिस्से नहीं गई पार्टी को ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक समुदाय का वोट उन्हें नहीं मिलता है, इस वजह से वह टिकट देना भी मुनासिब नहीं समझते.
