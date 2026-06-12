भाजपा सरकार टाटा को बंगाल वापस लाएगी : सीएम शुभेंदु अधिकारी
उन्होंने कहा राज्य में औद्योगीकरण के लिए जमीन की उपलब्धता कोई रुकावट नहीं बनेगी.
Published : June 12, 2026 at 3:26 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को टाटा ग्रुप को राज्य में वापस लाने की अपनी सरकार की योजना की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा, "हम टाटा को बंगाल वापस लाएंगे." उनका इशारा उस ग्रुप की ओर था, जिसका हुगली जिले के सिंगुर में छोटी कार का प्रोजेक्ट लंबे समय तक चले जमीन अधिग्रहण विवाद के बाद 2008 में गुजरात शिफ्ट कर दिया गया था.
यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की इंडस्ट्रियल किस्मत को फिर से ठीक करने का वादा किया और कहा कि उनकी सरकार सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन शुरू करने वाली गलतियों को दोहराए बिना इन्वेस्टमेंट लाएगी और नौकरियां पैदा करेगी.
उन्होंने साफ कहा कि नंदीग्राम जैसी गोलीबारी की घटनाओं का सहारा लिए बिना भी उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं. अधिकारी ने आगे कहा कि जमीन की उपलब्धता राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोई रुकावट नहीं बनेगी.
दशकों से, पश्चिम बंगाल में औद्योगीकरण में जमीन सबसे बड़ी रुकावट रही है. लेफ्ट फ्रंट के दौर से लेकर हाल ही में खत्म हुई तृणमूल कांग्रेस की सरकार तक, राज्य में इंडस्ट्री के लिए जमीन खरीदने को लेकर बहुत ज़्यादा राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल देखी गई है.
ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां जमीन से जुड़े रुकावटों की वजह से औद्योगिक परियोजनाएं ठप हो गईं. इसलिए, सत्ता बदलने और भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद, औद्योगिक समुदाय नई सरकार की भूमि नीति को समझने के लिए उत्सुक थी.
हर कोई यह देख रहा था कि पिछली सरकार के दौरान जमीन खरीदने को लेकर निवेशक के बीच बनी नकारात्मक धारणाओं को दूर करने के लिए नई सरकार क्या कदम उठाएगी. अब, सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए, मुख्यमंत्री अधिकारी ने राज्य की नई लैंड पॉलिसी और औद्योगीकरण के लिए भविष्य के रोडमैप को साफ तौर पर बताया है.
उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा कि भविष्य में जमीन किसी भी तरह से राज्य के रोजगार देने वाले और आधारभूत विकास में रुकावट नहीं बनेगी. 1894 का एक राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम है. राज्य सरकार उसी अधिनियम के तहत जमीन खरीद रही है.
रेलवे या बीएसएफ को दी जा रही जमीन ऐसी चीज नहीं है जो सरकार के पास हो, लोग देश के लिए प्यार की वजह से अपनी मर्जी से अपनी जमीन दे रहे हैं. अधिकारी ने कहा, "राज्य सरकार जमीन खरीद रही है, जबकि भारत सरकार जरूरी फंड दे रही है."
उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल बेशक एक उद्योग-अनुकूल राज्य बन जाएगा, और राज्य का राजस्व बढ़ेगा. सिंगूर या नंदीग्राम की तरह गोली चलाने या किसी पर लाठी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. औद्योगीकरण के लिए नंदीग्राम जैसी हिंसा की जरूरत नहीं है."
लोग जबरदस्ती जमीन लेने और इंडस्ट्री की कमी, दोनों का विरोध कर रहे हैं. नंदीग्राम जैसी शूटिंग किए बिना भी इंडस्ट्री लाना मुमकिन है. पश्चिम बंगाल एक रोजगार पैदा करने वाला, उद्योग-अनुकूल राज्य बन जाएगा और कई औद्योगिक प्रस्ताव पहले से ही आ रहे हैं."
साथ ही, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की औद्योगिक पॉलिसी की आलोचना करते हुए कहा, "हमारा मकसद इंडस्ट्री के लिए अच्छा माहौल और रिश्वत से मुक्त सरकारी नौकरी का सिस्टम बनाना है."
पिछली सरकार के उलट, मैं औद्योगिक समझौते के बारे में झूठे वादे नहीं करूंगा या सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम नहीं करूंगा.
ममता सरकार की तरह लालफीताशाही से कुछ भी नहीं रुकेगा. यहां के युवा बेरोजगारी से राहत चाहते हैं. आने वाले बजट में आपको बड़े औद्योगिक पहल देखने को मिलेंगे. पार्टी के झंडों या अलग-अलग चेहरों पर फोकस करने के बजाय, केंद्र और राज्य मिलकर राज्य को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे.
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार किसी की जमीन जबरदस्ती या दबाव से जब्त करने के पक्ष में नहीं है. इसके बजाय, विकास का काम सद्भावना, पारदर्शिता और आम लोगों के भरोसे के आधार पर आगे बढ़ेगा. उनका मानना है कि अगर सही मुआवजा दिया जाए और राज्य के पूरे विकास को प्राथमिकता दी जाए, तो लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी जमीन देने के लिए आगे आएंगे.
इस बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर हम ऐसे काम करते हैं जिनसे रोजगार पैदा हो, इंडस्ट्री के लिए अच्छे हालात बनें, स्थानीय बुनियादी ढांचे बेहतर हो, राज्य का राजस्व बढ़े, और दूसरे कामों के लिए इंडस्ट्री को आकर्षित किया जाए, तो मेरा मानना है कि पश्चिम बंगाल के लोग आगे आएंगे."
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