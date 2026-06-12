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भाजपा सरकार टाटा को बंगाल वापस लाएगी : सीएम शुभेंदु अधिकारी

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को टाटा ग्रुप को राज्य में वापस लाने की अपनी सरकार की योजना की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा, "हम टाटा को बंगाल वापस लाएंगे." उनका इशारा उस ग्रुप की ओर था, जिसका हुगली जिले के सिंगुर में छोटी कार का प्रोजेक्ट लंबे समय तक चले जमीन अधिग्रहण विवाद के बाद 2008 में गुजरात शिफ्ट कर दिया गया था.

यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की इंडस्ट्रियल किस्मत को फिर से ठीक करने का वादा किया और कहा कि उनकी सरकार सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन शुरू करने वाली गलतियों को दोहराए बिना इन्वेस्टमेंट लाएगी और नौकरियां पैदा करेगी.

उन्होंने साफ कहा कि नंदीग्राम जैसी गोलीबारी की घटनाओं का सहारा लिए बिना भी उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं. अधिकारी ने आगे कहा कि जमीन की उपलब्धता राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोई रुकावट नहीं बनेगी.

दशकों से, पश्चिम बंगाल में औद्योगीकरण में जमीन सबसे बड़ी रुकावट रही है. लेफ्ट फ्रंट के दौर से लेकर हाल ही में खत्म हुई तृणमूल कांग्रेस की सरकार तक, राज्य में इंडस्ट्री के लिए जमीन खरीदने को लेकर बहुत ज़्यादा राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल देखी गई है.

ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां जमीन से जुड़े रुकावटों की वजह से औद्योगिक परियोजनाएं ठप हो गईं. इसलिए, सत्ता बदलने और भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद, औद्योगिक समुदाय नई सरकार की भूमि नीति को समझने के लिए उत्सुक थी.

हर कोई यह देख रहा था कि पिछली सरकार के दौरान जमीन खरीदने को लेकर निवेशक के बीच बनी नकारात्मक धारणाओं को दूर करने के लिए नई सरकार क्या कदम उठाएगी. अब, सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए, मुख्यमंत्री अधिकारी ने राज्य की नई लैंड पॉलिसी और औद्योगीकरण के लिए भविष्य के रोडमैप को साफ तौर पर बताया है.

उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा कि भविष्य में जमीन किसी भी तरह से राज्य के रोजगार देने वाले और आधारभूत विकास में रुकावट नहीं बनेगी. 1894 का एक राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम है. राज्य सरकार उसी अधिनियम के तहत जमीन खरीद रही है.

रेलवे या बीएसएफ को दी जा रही जमीन ऐसी चीज नहीं है जो सरकार के पास हो, लोग देश के लिए प्यार की वजह से अपनी मर्जी से अपनी जमीन दे रहे हैं. अधिकारी ने कहा, "राज्य सरकार जमीन खरीद रही है, जबकि भारत सरकार जरूरी फंड दे रही है."