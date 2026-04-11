ETV Bharat / bharat

बंगाल में बीजेपी सरकार सीएए को लागू करने में तेजी लाएगी, घुसपैठियों को बाहर निकलना होगा: मोदी

पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि घुसपैठियों को बंगाल छोड़ना होगा.

Prime Minister Narendra Modi addressing an election rally in Katwa.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटवा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए. (@BJP4India)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 11, 2026 at 2:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कटवा (पश्चिम बंगाल) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और कल्याण पर भाजपा का जोरदार भाषण दिया और वादा किया कि पार्टी के सत्ता में आने पर मतुआ और नामशूद्र शरणार्थी परिवारों को नागरिकता देने की प्रक्रिया तेज की जाएगी.

पूर्व बर्धमान जिले के कटवा में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भाजपा शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता (संशोधन) कानून लाई है और उन्होंने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर उनमें डर फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, "मैं मतुआ और नामशूद्र शरणार्थी परिवारों को बताना चाहता हूं कि वे देश के संविधान के संरक्षण में हैं. मोदी ने सीएए कानून इसलिए बनाया ताकि मतुआ, नामशूद्र और सभी शरणार्थियों को नागरिकता मिल सके."

पीएम ने यह भी कहा, "भाजपा सरकार बनने के बाद, सभी योग्य आवेदकों को सीएए के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी."

यह टिप्पणी ऐसे राज्य में महत्वपूर्ण है जहां दक्षिण बंगाल के कई जिलों में फैले मतुआ समुदाय को एक प्रभावशाली चुनावी समूह के रूप में देखा जाता है और जहां नागरिकता का मुद्दा राजनीतिक रूप से गरमाया हुआ है.

कथित अवैध अप्रवासी पर अपना हमला तेज करते हुए मोदी ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद "घुसपैठियों" को बंगाल छोड़ना होगा.

मोदी ने टीएमसी पर हमला करते हुए कहा, "घुसपैठियों को अपना बोरिया-बिस्तर बांधना शुरू कर देना चाहिए; अब जाने का समय आ गया है. जिन लोगों ने घुसपैठियों की मदद की है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा."

प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 15 साल के शासन ने बंगाल में डर का माहौल बना दिया है. उन्होंने कहा, "टीएमसी के 15 साल के शासन ने बंगाल के हर नागरिक, हर परिवार को डर के अलावा कुछ नहीं दिया है. यह चुनाव टीएमसी के डर को खत्म करने के लिए है."

उन्होंने "टीएमसी के डर से मुक्त और भाजपा के भरोसे से भरे बंगाल" का आह्वान किया. मोदी ने कहा, "ऐसा बदलाव एक विकसित बंगाल बनाने की दिशा में पहला कदम होगा."

294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में होंगे - 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को. वोटों की गिनती 4 मई को होगी.

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION
PRIME MINISTER NARENDRA MODI
RALLY AT KATWA IN PURBA BARDHAMAN
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.