बीजेपी सरकार उन गलतियों को सुधार रही है जो कांग्रेस दशकों से नॉर्थ-ईस्ट में करती आ रही थी: पीएम

पीएम मोदी ने असम की रैली में कांग्रेस पर असम और पूर्वोत्तर को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया.

Prime Minister Narendra Modi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 20, 2025 at 7:13 PM IST

गुवाहाटी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस पर अपने शासन के दौरान असम और पूर्वोत्तर की नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा सरकार उन गलतियों को सुधार रही है जो यह पुरानी पार्टी दशकों से इस क्षेत्र में करती आ रही थी.

गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने आरोप लगाया कि असम और नॉर्थ-ईस्ट का विकास कभी भी कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा नहीं था.

पीएम ने कहा, "कांग्रेस ने घुसपैठियों को संरक्षण दिया, जिन्होंने जंगल और जमीन हड़प ली, जिससे असम की सुरक्षा और पहचान को खतरा पैदा हो गया... बीजेपी सरकार उन गलतियों को सुधार रही है जो कांग्रेस दशकों से नॉर्थ-ईस्ट में करती रही."

मोदी ने कहा कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) शुरू किया ताकि घुसपैठियों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा जा सके, “लेकिन ‘देशद्रोही’ उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे.”

उन्होंने कहा, "केंद्र घुसपैठ रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा है." प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार के तहत असम में विकास “बिना रुके बह रहा है”, ठीक वैसे ही जैसे विशाल ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव है.

मोदी ने कहा, “असम की धरती से मेरा लगाव मुझे प्रेरणा देता है, इस इलाके के विकास के लिए मुझे ताकत देता है. असम और पूरा नॉर्थईस्ट भारत के विकास का गेटवे बन रहा है. देश के हर राज्य, हर इलाके की विकसित भारत के मिशन में अहम भूमिका है.”

प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में रोड शो किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम के अपने दो दिवसीये दौरे के पहले दिन गुवाहाटी में शनिवार शाम को एक रोड शो का नेतृत्व किया, और राज्य की विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अवलोकन किया. रोड शो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर सरुसजाई स्थित अर्जुन भोगेश्वर बरुआ खेल परिसर के बाहर से शुरू हुआ और बसिष्ठ चारियाली के पास स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर समाप्त हुआ.

काले रंग की एसयूवी में आगे बैठे मोदी सड़क के दोनों ओर उमड़ी उत्साहित भीड़ की तरफ हाथ हिलाते हुए नजर आए. चारों ओर 'मोदी जी जिंदाबाद' और 'भारत माता की जय' के नारे गूंज रहे थे. मुख्यमंत्री हिमंत विस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पबित्रा मार्गेरिटा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया अपने-अपने वाहनों में रोड शो में शामिल हुए.

यह रोड शो असम में भाजपा की ताकत का प्रदर्शन था, जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों की मजबूत उपस्थिति देखी गई, जिन्होंने प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की थी.

गुवाहाटी को ‘प्रकृति’ विषय पर केंद्रित भारत का पहला हवाई अड्डा मिला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नये टर्मिनल भवन का का उद्घाटन किया. यह ‘‘देश का पहला नेचर-थीम वाला हवाई अड्डा” है, जहां से हर साल करीब एक करोड़ 31 लाख यात्री आते-जाते हैं. इस परियोजना में रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण (एमआरओ) सुविधाओं के लिए विशेष रूप से 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसकी लागत 5,000 करोड़ रुपये है.

इसका उद्देश्य हवाई अड्डे को पूर्वोत्तर के लिए एक प्रमुख विमानन केंद्र एवं दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करना है. पुराने टर्मिनल से नए टर्मिनल में स्थानांतरण की प्रक्रिया फरवरी में शुरू होने वाली है, शुरुआत में घरेलू उड़ानें नए टर्मिनल से संचालित होंगी.

