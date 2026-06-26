राहुल गांधी पहले झूठे आरोप लगाते हैं, फिर माफी मांगते हैं : तरुण चुघ
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने राहुल गांधी और पंजाब के सीएम भगवंत मान को लेकर बात की. संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट...
Published : June 26, 2026 at 7:49 PM IST
नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं. पहले गलती करते हैं फिर माफी मांगते हैं. उन्होंने कहा कि हमेशा से वो झूठे आरोप लगाते रहते हैं. भाजपा नेता ने कहा कि विदेशी टूल किट का हिस्सा बनते हुए देश के सेना पर आरोप लगाते हैं यहां तक की ऑपरेशन सिंदूर तक के खिलाफ उन्होंने सवाल उठा दिए थे. ऐसे ही सनातन के खिलाफ झूठ बोलना आरोप लगाना, और बाद में माफी मांगना यही राहुल गांधी के राजनीति का हिस्सा है.
पंजाब के सीएम भगवंत मान के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग उठायी
साथ ही तरुण चुघ ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बेअदबी के मामले में बोलते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की और उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग उठायी.
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि पंजाब में इस बार कमल खिलने वाला है क्योंकि पंजाब की जनता वहां के भ्रष्टाचार और ड्रग्स और भ्रष्ट कानून व्यवस्था से तंग आ चुकी है. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कई बार बेअदबी कर चुके हैं और बेअदबी पर पंजाब में कानून बना है और मैं वहां के गवर्नर से मांग करूंगा कि वो बेअदबी के मामले में भगवंत मान को गिरफ्तार करने का आदेश दें.
इस सवाल पर कि भगवंत मान कह रहे हैं कि ये वीडियो मॉर्फ्ड है. इस पर बोलते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि पहले उन्होंने कहा वो वीडियो में नहीं है फिर कहा एआई जनरेटेड है, अब कहेंगे उनका कोई कजन है. मगर ये बहानेबाजी नहीं चलेगी अकालतख्त साहिब ने भी उन्हें सजा दी है और अब पंजाब में जनता भाजपा के साथ है. इस सवाल पर कि क्या कुछ आप के नेता भी संपर्क में है, इसपर उन्होंने कहा कि सभी में असंतोष है जनता और उनकी खुद की पार्टी में भी.
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