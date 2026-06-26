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राहुल गांधी पहले झूठे आरोप लगाते हैं, फिर माफी मांगते हैं : तरुण चुघ

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं. पहले गलती करते हैं फिर माफी मांगते हैं. उन्होंने कहा कि हमेशा से वो झूठे आरोप लगाते रहते हैं. भाजपा नेता ने कहा कि विदेशी टूल किट का हिस्सा बनते हुए देश के सेना पर आरोप लगाते हैं यहां तक की ऑपरेशन सिंदूर तक के खिलाफ उन्होंने सवाल उठा दिए थे. ऐसे ही सनातन के खिलाफ झूठ बोलना आरोप लगाना, और बाद में माफी मांगना यही राहुल गांधी के राजनीति का हिस्सा है. पंजाब के सीएम भगवंत मान के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग उठायी

साथ ही तरुण चुघ ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बेअदबी के मामले में बोलते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की और उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग उठायी. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ से विशेष बातचीत (ETV Bharat)